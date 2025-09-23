Брус Спрингстийн става на 76 г. днес

Днес Брус Спрингстийн, познат по целия свят като „The Boss“, навършва 76 години.

Роден на 23 септември 1949 г. в Лонг Бранч, Ню Джърси, той се превърна в символ на американския рок и в един от най-влиятелните музиканти на последните пет десетилетия.

Спрингстийн изгражда кариера, белязана от 21 студийни албума, сред които класиките Born to Run (1975), The River (1980) и Born in the U.S.A. (1984). Неговата музика съчетава мощни рок аранжименти, проникновени текстове и социална чувствителност, които резонират както с американската действителност, така и със световната публика.

През последните години Брус Спрингстийн и неговата E Street Band проведоха мащабно турне, което се превърна в едно от най-успешните в кариерата му и донесе приходи от стотици милиони долари. През 2025 г. той изненада феновете с проекта „Tracks II: The Lost Albums“ – колекция от седем неиздавани досега албума със 83 песни, записвани в продължение на няколко десетилетия. В същото време музикантът обяви, че има завършен нов солов албум, който ще излезе през 2026 г.

Въпреки периодичните здравословни проблеми, заради които през последните години се налагаше да отлага концерти, Спрингстийн продължава да поддържа впечатляваща сценична енергия. Концертите му, често продължаващи над три часа, са известни със своята интензивност и отдаденост към публиката.

През дългата си кариера Брус Спрингстийн е продал над 140 милиона копия от албумите си, печелил е награди Grammy, „Оскар“ и „Златен глобус“, а през 2016 г. получи и Президентски медал на свободата. Неговото творчество е вдъхновение за поколения музиканти, а самият той остава една от най-ярките фигури в съвременната култура.

На 76 години „The Boss“ продължава да бъде живо доказателство, че истинската рок енергия и искрените истории никога не губят силата си.