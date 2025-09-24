Б.Т.Р. завършват турнето си с концерт в НДК със специални гости „Ахат“

На 8 октомври, в зала1 на НДК е заключителният концерт на Б.Т.Р. от „Националното турне 2025“, със специални гости „Ахат“ в състав: Звездомир Керемидчиев, Антоний Георгиев - Тонто, Денис Ризов, Антоан Хадад.

Емблематичните рок банди, взривяват с репертоар на двете групи и импровизации на съвместни изпълнения. В сетлиста на концерта е и съвместната песен на Б.Т.Р. и „Ахат“ - „Вяра“. Въздействащият текст на песента „Вяра” е написан за Б.Т.Р. от поета Волен Николаев още през 2008 и след 13 г., Славчо Николов създава музиката.

Два дни след финалния концерт от „Националното турне 2025“, с „Ахат“, Б.Т.Р. стартира турне в Европа през октомври и ноември:

10.10. Копенхаген,

11.10. Орхус,

24.10. Братислава,

6.11. Лондон,

7.11 Дъблин,

8.11 Питсбърг,

9.11. Единбург,

21.11. Бристол,

22.11. Бирмингам,

23.11. Честър.

Почитателите и успехът на Б.Т.Р. се „измерват“ с: „Околосветско турне 2025“ от февруари и март, с 27 концерта в Япония, Хавай, САЩ и Канада и последващите турнета в България и Европа.

Билети за концерта могат да бъдат закупени в мрежите на Ивентим, Тикет.бг и Грабо.