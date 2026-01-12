Гутериш призова Иран към „максимална сдържаност“ заради кървавите протести

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова иранските власти да проявят „максимална сдържаност“ на фона на продължаващите протести, които разтърсват страната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Шокиран съм от съобщенията за насилие и прекомерна употреба на сила от страна на иранските власти срещу протестиращи, което доведе до смъртни случаи и ранени през последните дни“, написа Гутериш в социалната мрежа „Екс“.

Той подчерта, че правата на свобода на изразяване, сдружаване и мирни събрания трябва да бъдат напълно зачитани и защитени. Генералният секретар призова властите да се въздържат от ненужно или непропорционално използване на сила срещу демонстрантите.

„Призовавам също така да се предприемат стъпки, които да позволят достъп до информация в страната, включително възстановяване на комуникациите“, добави Гутериш.

Междувременно базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека (HRANA) съобщи, че най-малко 544 души са били убити по време на масовите протести през последните 15 дни. По данни на организацията 483 от жертвите са протестиращи, а 47 - членове на военните и правоохранителните сили.

Сред загиналите има осем деца, както и петима души, които не са участвали в протестите, и един прокурор, свързан с правителството.

HRANA предупреждава, че реалният брой на жертвите може да е значително по-висок, тъй като комуникацията с външния свят е силно ограничена заради прекъсване на интернет връзката и блокиране на телефонните линии.