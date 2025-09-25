Новини
Защо 1685 г. е важна?

25 Септември, 2025 08:34

  • 1685 г.-
  • йохан себсатиан бах-
  • георг фридрих хендел-
  • доменико скарлати-
  • музика

Тя е година, която бележи рождението на три различни, но еднакво влиятелни фигури, определили посоката на западната класическа музика за векове напред

Защо 1685 г. е важна? - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

1685 г. е една от най-знаковите в историята на музиката – понякога я наричат „годината на гениите“. Ето какво се е случило тогава:

Рождени дати на трима титани на барока

Йохан Себастиан Бах (31 март 1685, Айзенах, Германия) – бъдещ майстор на полифонията и органната музика, автор на Бранденбургските концерти, Матеус пасион и др.

Георг Фридрих Хендел (23 февруари 1685, Хале, Германия) – създател на опери, оратории (Месия), инструментални концерти; прекарва голяма част от живота си в Англия.

Доменико Скарлати (26 октомври 1685, Неапол, Италия) – виртуозен клавесинист и автор на над 550 клавирни сонати, повлияли развитието на клавирната школа в Испания и Португалия.

Исторически контекст

В Европа музиката е в разцвета на бароковия стил – с богата орнаментика, контрасти, изразителност.

Операта вече е популярна в Италия и Франция, а инструменталната музика се развива в Германия и Централна Европа.

Във Франция Жан-Батист Люли е водеща фигура в двора на Луи XIV, макар и самият той да умира през март 1687 – само две години след „годината на гениите“.

Защо 1685 г. е важна

Тя е година, която бележи рождението на три различни, но еднакво влиятелни фигури, определили посоката на западната класическа музика за векове напред. Без Бах, Хендел и Скарлати музикалната история на XVIII век би изглеждала съвсем различно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1480

    1 1 Отговор
    щото не е
    🐔🦃🐦🐤

    08:36 25.09.2025