Казахстан пренесе част от културата си в центъра на София (ВИДЕО)

16 Октомври, 2025 18:21 511 4

TURAN изпълни едни от най-известните си произведения по случай 35-тата

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

За последните 35 години Казахстан премина през мащабен път на изграждане и развитие. „Успяхме да изградим динамична, устойчива и отворена към света страна, която уверено укрепва позициите си в световната политика и икономика“, каза посланикът на Казахстан в България Виктор Темирбаев при откриването на концерт в София, посветен на 35-та годишнина от приемане на Декларацията за държавния суверенитет и в навечерието на Деня на Републиката.

Фокусираме се върху иновациите, дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект, създавайки цифрова екосистема, способна да интегрира страната в световната икономика от следващо поколение. Активно развиваме транспортно-логистичния потенциал на страната, превръщайки Казахстан в ключово звено между Европа и Азия, Север и Юг – от Транскаспийския международен транспортен маршрут (Среден коридор) до глобалните енергийни и комуникационни коридори. Особено внимание се отделя на зелената енергия, устойчивото развитие и водните ресурси – приоритети, които Казахстан споделя с Европейския съюз и България“, отбеляза посланикът на Казахстан.

Посланик Темирбаев изтъкна и добрите взаимоотношения между София и Астана и факта, че те основават на доверителен политически диалог на най-високо ниво, взаимно разбирателство и подкрепа“.

Днес нашите страни успешно си взаимодействат в областта на търговията, инвестициите, транспорта, енергетиката, дигитализацията, образованието, културата и туризма“, подчерта посланикът.

„Ние високо ценим постоянния интерес на българските партньори към Казахстан, участието на представители на България в международните инициативи, насърчавани от нашата страна, и стремежа за укрепване на приятелството между нашите народи“, заключи посланик Темирбаев.

В своето съществуване TURAN е изнесъл над 600 концерта в над 70 държави по света. Концерти е изнесъл в емблематични места като университета Карнеги Хол в Ню Йорк, Кенеди Център във Вашингтон, Zellerbach Hall в Лос Анджелис, Концертхаус Берлин, Palais des Festivals et des Congrès в Кан, Salle Cortot в Париж, Голямата зала на Московската консерватория, Концертна зала на Мариинския театър и други.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кошлук тв

    1 0 Отговор
    Хареса туй, а хиха от тази утрин вече се маже с в Ъ зелин

    18:26 16.10.2025

  • 3 Ветеран от Протеста

    1 0 Отговор
    Официален език в Казахстан е руския език .Днес няма нито едно училище в Казахстан в което децата да учат на Казахски език.Пиловината население в Казахстан са етнически руснаци .Половината и територия е замърсена с радиоактивни облъчване от Най- големия руски полигон за ядрени опити - Семипалатинск ...Членуват в руския ЕС- ОНД и руското НАТО - ОДКС.....И всеки опит за заобикаляне на Ембаргото наложено на руските нацисти е прозрачен и предсказуем....

    19:20 16.10.2025

  • 4 хмм

    0 0 Отговор
    много напомнят на нашите евразийсски копейкини

    19:26 16.10.2025