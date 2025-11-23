Silk Way Star: Събитието, което събра световната музикална индустрия в Астана (СНИМКИ)

За една вечер столицата на Казахстан се превърна в културен център на региона. Астана беше домакин на големия финал на първия азиатски вокален мегапроект Silk Way Star („Звезда на копринения път“), в който победител e монголката Мишел Джоузеф.

Silk Way Star е безпрецедентен телевизионен проект, чието развитие в продължение на 10 епизода беше гледано от милиони зрители в Казахстан и чужбина. Приветствено слово от президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев беше прочетено на финала на проекта от държавния съветник на Република Казахстан Ерлан Карин.

"Silk Way Star е уникална инициатива, предназначена да насърчи развитието на духовното взаимодействие между азиатските страни и да укрепи връзките на приятелство между нашите народи. Проектът се превърна в блестящ пример за културна дипломация, представяйки традициите и творческите постижения на нашите страни“, се казва в обръщението на президента.

Финалното шоу беше кулминацията на многоседмичен творчески маратон и демонстрира високо ниво на вокално изкуство, сценична продукция и международно сътрудничество, превръщайки проекта в значима платформа за културен обмен между страните.

Мащабът и форматът на Silk Way Star вече се сравняват с големи световни музикални конкурси, включително Евровизия.

Финалната програма представи седем водещи изпълнители, представляващи Армения, Грузия, Казахстан, Китай, Монголия и Узбекистан. Всеки участник изпълни песни на родния си език, показвайки разнообразието от културно наследство и вокален стил на своя народ. Финалистите представиха ярки продукции, внимателно изработени визуализации и оригинални сценични визии, създадени от казахстански екип от стилисти специално за големия финал, както и през целия проект.

Народният артист на Казахстан Димаш Кудайберген обяви победителя в първия азиатски вокален проект Silk Way Star в Астана. „Победителят в проекта „Звезда на копринения път“ – Монголия – е Мишел Джоузеф“, обяви Кудайберген.

Той получи статуетката от Димаш Кудайберген. Дипломата беше връчена от Уанг Делу, партньор на Телевизионно-радио комплекса на президента на Република Казахстан и ръководител на редакцията на Бюрото Евразия на Китайската медийна група. Сертификатът беше връчен от Раушан Кажибаева, директор на Телевизионно-радио комплекса на президента на Република Казахстан.

„Тази година, през юни, на среща между президента на Република Казахстан Касъм-Жомарт Кемелович Токаев и председателя на Китайската народна република Си Дзинпин беше подписан документ за стартиране на международен музикален проект с участието на 12 държави. Бих искал да изразя искрената си благодарност на Ерлан Тинимбаюли за изобретяването на тази идея и за голямото доверие, гласувано на телевизия „Джибек Джоли“. Искрено благодаря и на нашите китайски колеги от China Media Group и нейния директор Шен Хайсюн за всестранната им подкрепа на проекта. Финалистите бяха обучени с участието на казахстански вокални педагози, хореографи, режисьори, стилисти и технически персонал. „Шоуто включваше уникални творчески решения и специални продукции, което направи големия финал наистина зрелищен и запомнящ се“, каза Раушан Кажибаева.

Победителят в първия сезон на „Silk Way Star“ беше определен по смесена система: 50% от журито беше от професионалисти и 50% чрез онлайн гласуване на публиката, проведено на silkwaystar.org.

Гранд финалът беше излъчен на живо по телевизия „Джибек Джоли“. Едновременни излъчвания бяха проведени и в Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан и Монголия.

По време на проекта милиони зрители по целия свят следяха участието на талантливите изпълнители в този международен вокален мегапроект.

„Silk Way Star“ се явява важен културен проект, който надхвърля рамките на обикновено вокално шоу. Той е мултинационален форум за музика и култура, насочен към укрепване на мостовете между държавите на Евразия и популяризиране на артистичен обмен. Следващите седмици ще покажат доколко амбициозната визия на проекта може да се материализира и да има дълготраен ефект.

Проектът Silk Way Star беше реализиран по споразумение между Телевизионния и радио комплекс на президента на Република Казахстан и Китайската медийна група (CMG).