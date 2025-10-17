Неповторима българска вечер в НДК: концертът „Илия Луков и приятели“ събра пълна зала и огромна любов към фолклора

Зала 1 на НДК се превърна в сърцето на България по време на големия концерт „Илия Луков и приятели“, който събра на една сцена десетки любими изпълнители, ансамбли и танцови състави от страната и чужбина. Събитието премина с изключителен заряд, вдъхнови публиката и припомни колко силно и живо е българското чувство за принадлежност, когато звучи родна песен и се вие хоро.

Концертът бе истински празник на фолклора – съчетание от музика, танц и сърдечни емоции. Залата бе изпълнена до краен предел с хора от всички възрасти, които пяха заедно с артистите и се хванаха на голямо хоро в края на вечерта.

„Илия Луков и приятели“ се превърна не просто в концерт, а в празник на българския дух, в който традициите оживяха по най-красивия начин.

На сцената заедно с Илия Луков се изявиха едни от най-обичаните имена на народната музика: Володя Стоянов – Войводата, Румяна Попова, Ваня Вълкова, Николай Славеев, Лилия Семкова, Кинче Вълчева, Валерия Момчилова, както и оркестър „Пирина“ с Камен Михайлов, Пламен Иванов, Димитър Тасков, Атанас Манов, Цветомир Цачев, Денис Тодоров, Иван Станишев, Павел Мавродиев и Пламен Синанов.

Вълнуващи изпълнения представиха и ансамблите и клубовете по народни танци от цялата страна: „Мездра“, „Шопски ансамбъл Ради Радев“, „Люлин“, ТК „Калина“ – Брезник, Клуб по фолклорни изкуства „Витоша“, „Балканска младост“ – Етрополе, както и гости от Сърбия – съставите на общинския културен център „Босилеград“ и КХД „Цариброд“.

На сцената се включиха и представители на други държави – Надя Шехаби от Румъния, Моника Жеков, Каталин Ижак, Каталик Яблонкаи, Янош Кручаи и Ласло Киш от Унгария, които внесоха международен колорит в събитието.

По време на концерта залата бе наситена с енергия, усмивки и споделено настроение. Публиката пя и танцува заедно с изпълнителите, превръщайки вечерта в общо преживяване, в което се усещаха гордост и обич към българското.

Илия Луков благодари от сцената на всички участници и гости, които направиха вечерта толкова специална:

„Благодаря ви от сърце, че споделихте тази емоция! Нека съхраним огънчето на българщината – то е това, което ни обединява и ни дава сили.“

Събитието бе организирано от Продуцентска къща „Пирина“ с подкрепата на Министерството на културата, а специална благодарност Илия Луков отправи и към Диана Димитрова, допринесла за реализацията на концерта.

„Илия Луков и приятели“ бе не просто концерт, а силно послание – че българският фолклор е жив, че може да обединява хората и да им напомня за корените, които носят в сърцето си.

Зарядът от вечерта ще се помни дълго – като празник на родолюбието, на добротата и на музиката, която свързва поколения.