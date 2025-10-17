Новини
Култура »
Отиде си актрисата Пенелопе Милфорд, снимала се в наградения с "Оскар" "Завръщане у дома"

Отиде си актрисата Пенелопе Милфорд, снимала се в наградения с "Оскар" "Завръщане у дома"

17 Октомври, 2025 11:23 472 0

  • пенелопе милфорд-
  • актриса-
  • почина

Актрисата си отиде на 77 години

Отиде си актрисата Пенелопе Милфорд, снимала се в наградения с "Оскар" "Завръщане у дома" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Пенелопе Милфорд, най-известна с ролята си в наградения с „Оскар“ филм от 1978 г. „Завръщане у дома“, почина на 77-годишна възраст, съобщава Variety.

„Американската театрална и екранна актриса Пенелопе Милфорд, номинирана за награда „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса през 1979 г. за ролята си в „Завръщане у дома“ на Хал Ашби, почина във вторник в Согъртис, Ню Йорк. Тя беше на 77 години“, пише изданието.

Отиде си актрисата Пенелопе Милфорд, снимала се в наградения с "Оскар" "Завръщане у дома"


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ