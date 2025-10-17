Отиде си актрисата Пенелопе Милфорд, снимала се в наградения с "Оскар" "Завръщане у дома"

Американската актриса Пенелопе Милфорд, най-известна с ролята си в наградения с „Оскар“ филм от 1978 г. „Завръщане у дома“, почина на 77-годишна възраст, съобщава Variety.

„Американската театрална и екранна актриса Пенелопе Милфорд, номинирана за награда „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса през 1979 г. за ролята си в „Завръщане у дома“ на Хал Ашби, почина във вторник в Согъртис, Ню Йорк. Тя беше на 77 години“, пише изданието.