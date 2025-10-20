Плеяда от кинотворци на церемонията по награждаване на Синелибри 2025

Броени дни ни делят от тържествената церемония по награждаване на 11-ия Международен кино-литературен фестивал, която ще се състои на 24 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. За присъствието си на бляскавото събитие, както и за изяви непосредствено преди и след него, в София пристига цяла плеяда от бележити кинотворци, личности с неоспорим интегритет и заслуги за развитието на европейското и световното киноизкуство. Тъй като повечето билети за събитието в зала 1 са вече изчерпани, днес официално тръгват в продажба билети за втори балкон. На церемонията ще присъстват Агнешка Холанд, Силви Вартан, Тони Сервило, Клаес Бенг, Атон Сумаш, Сергей Лозница, Катя Тричкова, Тоня Сотиропулу.

Филмите в основния конкурс на фестивала, за пълнометражен игрален филм по мотиви от литературно произведение, ще бъдат оценени от престижно международни жури с президент Клаес Бенг – един от най-харизматичните и безкомпромисни европейски актьори. До него застават многократно награждаваният украински режисьор Сергей Лозница, изявеният френски продуцент Атон Сумаш, характерната гръцка актриса Тоня Сотиропулу. Българският представител в журито тази година е Катя Тричкова, изтъкнат режисьор и продуцент.

В рамките на церемонията, в присъствието на цяло съзвездие от актьори, режисьори и продуценти, ще бъдат излъчени тазгодишните лауреати на награди за най-успешна литературна адаптация за голям екран и най-добър документален филм, освен това ще бъдат връчени три специални отличия. Грандамата на френската музика Силви Вартан, жена с непокътнато обаяние и милиони поклонници в цял свят, лично ще връчи Почетната награда за цялостно творчество и принос към изкуството на кинематографията на друга голяма международна „звезда“ – Агнешка Холанд. Така режисьорката на „Зелена граница“, „Европа, Европа“ и „Франц“ ще се нареди до Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел, все смели и последователни творци с незаобиколим принос за съвременното арткино. Непосредствено след това Тони Сервило, неподражаемият италиански актьор и любимец на Паоло Сорентино, ще бъде удостоен с Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. А самата Силви Вартан ще получи Специална награда „Завоевания на духа“ за постижения в различни области на изкуството.

След празничната церемония Тони Сервило лично ще обяви премиерата на новия филм на Паоло Сорентино – елегантната, изкусно композирана киноелегия „Помилване“, в която той изпълнява главната роля. За майсторското си превъплъщение в образа на държавен глава, изправен пред морална дилема, по-рано тази година Сервило беше удостоен с купа „Волпи“ на МФФ във Венеция. Билети за събитието на 24 октомври може да си набавите от касите на НДК и онлайн.

В навечерието на церемонията по награждаване, на 22 октомври, паралелно ще се състоят събития с участието на датската кинозвезда Клаес Бенг и френския продуцент Атон Сумаш. Изгрял на хоризонта на голямото кино с „Квадратът“ на Рубен Йостлунд, който го превръща в първия датски актьор, спечелил Европейска филмова награда, Бенг ще открие премиерата на биографичната драма „Голямата арка“ на 22 октомври от 18:30 ч. в кино „Люмиер“. Прожекцията на филма ще бъде съпроводена с отворен разговор на публиката с прочутия актьор. Адаптация по едноименния роман на Лорaнс Косе, филмът пресъздава интригуващата история около изграждането на Голямата арка в Дефанс по време на управлението на Франсоа Митеран. Почти неизвестният до онзи момент датски архитект Ото фон Спрекелсен печели конкурса, но визията и идеите му относно монументалния проект се сблъскват с политическата конюнктура. В образа на архитекта влиза самият Клаес Бенг, за да направи поредната си забележителна роля. Билети за събитието на 22 октомври в кино „Люмиер“ все още могат да бъдат закупени от касата на киното и онлайн.

Празник за ценителите на изтънчената, ръчно рисувана анимация е премиерата на „Невероятният свят на господин Паньол“ на режисьора Силвен Шоме. Филмът ще бъде представен на 22 октомври в Дома на киното от своя продуцент Атон Сумаш, носител на множество отличия, включително „Сезар“ за анимационния филм „Малкият принц“ (2016). „Невероятният свят на господин Паньол“ е биографична драма за знаменития писател, драматург, сценарист, режисьор и продуцент Марсел Паньол, от чието рождение през февруари се навършиха точно 130 години. Филмът пожъна огромен успех на фестивалите в Кан и Анси, защото рисува невъобразимо красив и лиричен портрет със средствата на анимацията. Билетите за събитието на 22 октомври са вече изчерпани, но филмът има още прожекции до края на фестивала, които зрителите могат да посетят.

Украинският режисьор Сергей Лозница печели международно признание заради неподкупната си социална и политическа чувствителност, намерила отражение в десетки документални и игрални филми, повечето от които удостоени с високи отличия. Освен че е сред арбитрите в тазгодишния конкурс за игрален филм по книга редом с Атон Сумаш и Клаес Бенг, Лозница пристига у нас с два премиерни филма – разтърсващата игрална драма „Двама прокурори“ и документалния разказ „Естествена история на разрушението“, създаден въз основа на есе на В. Г. Зебалд.

„Естествена история на разрушението“ разглежда феномена на масовото унищожение на германско цивилно население и неговото отразяване в европейската следвоенна литература. Един от най-мощните гласове на немската проза, Зебалд завършва оспорваното есе „За естествената история на разрушението“ преди смъртта си през декември 2001 г. Текстът представлява болезнено, но прецизно изследване на опустошението на германски градове в резултат от бомбардировките на Антихитлеристката коалиция и причините за отсъствието на анализи и рефлексии върху тази безпрецедентна травма в германската история. За писателя това е пример за умишлена културна амнезия. Удостоен с не едно отличие, включително номинация за награда „Златно око“ от фестивала в Кан, филмът на Сергей Лозница ще бъде показан у нас в присъствието на режисьора на 23 октомври от 16:30 ч. в Дома на киното.

Малко по-късно, на 23 октомври от 18:30 ч., Лозница ще представи последния си игрален филм - „Двама прокурори“. Потресаващо актуален, филмът спечели възторга на критиката в Кан, справедливо се нареди сред тазгодишните претенденти за „Златна палма“ и беше удостоен с престижната награда „Франсоа Шале“. Внушителна копродукция на Франция, Германия, Нидерландия, Латвия, Румъния, Литва и Украйна, тази въздействаща сплав между исторически трилър и биографична драма е базирана на едноименната повест на Георги Демидов – физик, писател, дългогодишен политически затворник, оцелял от ГУЛАГ. В сценария са вплетени и монолози на Гогол. Билетите за събитието на 23 октомври са вече изчерпани, но „Двама прокурори“ има още прожекции до края на фестивала, които зрителите могат да посетят.

Билетите за всички прожекции и събития от програмата на Синелибри до 2 ноември 2025 г. са в продажба на касите на съответните киносалони и онлайн.