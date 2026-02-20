"Ще те убия, ако гъкнеш": насилие на руснаци срещу украинки

Издевателствата и изнасилванията срещу тези жени, а и срещу хиляди други украинки, са така ужасяващи, че думите често бледнеят. Много от престъпленията остават зад стена от мълчание. Филмът "Следи" дава глас на жертвите.
"Винаги съм пожелавала на учениците си да не им се налага да хващат оръжие", разказва пред ДВ учителката по украински език и литература Людмила Мефодиевна, която има 45 години стаж. След идването на проруски въоръжени групи в нейното село, един от войниците подложил възрастната жена на мъчения и я изнасилил. Тръгвайки, оставил на масата патрон и я заплашил: „Ще те убия, ако гъкнеш!“.
Историята на учителката заедно с други подобни е разказана в представения на „Берлинале“ украински документален филм „Следи“. В него Людмила Мефодиевна споделя, че дълго време не е можела да говори за преживяното. Но семейството ѝ настоявало – за да се чуе свидетелството за злодеянието. „Биха ме, душиха ме, рязаха ме с нож, избиха ми зъби, счупиха ми ребра. Взеха ми здравето. Благодарение на поддръжката на забележителните жени, с които се запознах, все пак можах да започна да говоря. Започнах да разказвам. Защото искам целият свят да разбере за престъпленията, които извършва Русия, за мъченията и издевателствата над украинците“, са думите на Людмила.
"Кръвта в Украйна се лее като река"
Жената казва пред ДВ, че след идването на окупаторите повечето от нейните ученици са отишли да защитават родината си. „Много от тях загинаха, някои бяха пленени, други се върнаха от фронта с тежки наранявания. Много болезнено е да виждаш и да преживяваш това. В момента кръвта се лее из Украйна като река. Майките плачат над телата на синовете си, на мъжете си, на роднините. Само в нашето семейство загинаха четирима мъже, оставяйки малки деца.“
Представените във филма украинки членуват в организацията SEMA Ukraine, която помага на жените, преживели насилие. Олга от Херсон е била сто дни в плен заедно със сина си и мъжа си. „Срамувах се да говоря за това, което правеха с мен. Запознанството с организацията стана мой втори живот. Сега ние помагаме на други жени и мъже. Защото и мъже са преживявали сексуализирано насилие – макар почти да не говорят за това.“
72-годишната Нина едва говори и почти веднага започва да плаче, спомняйки си как войната е разрушила първо дома ѝ, а след това и живота ѝ. „Надявах се да живея спокойно на село, да садя овошки и да чакам внуци. Но дойдоха танковете и земята започна да гори. А след това дойдоха и зверовете.“ Лицето на жената се изкривява от срам и мъка.
Гласът като оръжие
Именно срамът пречи на жертвите на насилие да свидетелстват против агресорите. Затова пострадалите от сексуализирано насилие по време на войната фактически остават извън официалната статистика. Когато се говори за жертвите сред гражданското население, обичайно се споменават загиналите, ранените, пленените. „Тези, които са преживели сексуално насилие, включително в плен, често остават незабелязани, не получават помощ от държавата. Мнозина страдат от стигматизация, а някои не могат да се справят с преживяното“, отбелязват от SEMA Ukraine. „Нашите гласове са оръжието, което ще накаже престъпниците“, казват там.
„Когато започнах да говоря за преживяното, често виждах как хората като че ли изключваха. Когато се опитвах да разказвам за най-страшното, се натъквах на празни погледи. Спираха да ме слушат. Това е вид вътрешен защитен механизъм: когато е твърде болезнено и неприятно да слушаш, човекът просто не възприема казаното. Вярвам, че този филм може да вдигне тази бариера. И че след него вече ще бъде невъзможно отново „да си затваряш ушите“, казва пред ДВ Ирина Довган, основателката на организацията SEMA Ukraine.
Филмът разказва и нейната история – как през 2014 година е пленена от проруските въоръжени формирования в Донбас, понеже помагала на украинските военни. След няколко дни мъчения и насилия я завързали за стълб в центъра на Донецк, увита в украинското знаме и с табелка с надпис „Тя убива децата ни“. Жителите на града минавали покрай нея, за да я плюят я обиждат. Все пак тя имала известен късмет – снимката ѝ на стълба била разпространена от световните медии и в крайна сметка се принудили да я освободят.
„Надявам се светът да ни подкрепи и да разбере, че нямаме нужда от съчувствие, а от съвместна борба. За да не се повтаря това в бъдеще и престъпниците да бъдат наказани. В противен случай злото ще се връща отново и отново“, казва Ирина Довган. След преживяното тя намира сили в себе си да обединява и да поддържа други пострадали жени.
Как се ражда филмът "Следи"
Режисьорката на филма Алиса Коваленко също е била подложена на мъчения и е била изнасилена, но намерила помощ в SEMA Ukraine. И тя дълго време не можела да говори за преживяното, определя като преломен момент срещата си с други жени, преминали през същите мъчения. "За първи път седнахме заедно и започнахме да говорим. Това беше изцеление - почувствахме, че не сме сами. И започнахме постепенно да разрушаваме стената на мълчанието."
Целта на Коваленко, към която се присъединява и режисьорката Маруся Никитюк, не е била да шокират зрителите: "Нашето кино е за достойнството, за света, който се ражда въпреки злото. Не искахме да травматизираме нито героините, нито зрителите, затова много от историите не стигнаха до екрана. Така и не разказахме например как жените в плен са гладували и четири са си поделяли по едно малко парченце тесто на ден или как са били принудени да пеят химна на Русия, за да им се разреши да посетят тоалетна. Но тези свидетелства съществуват - в книгите, в правозащитните документ, в паметта", разказва Коваленко.
"Войната постепенно се превръща във фон. Трагедията в Украйна става статистика, а статистиката - рутина. Това е страшното", отбелязват режисьорките на филма. "Следи" връща имената на жените. Това вече не са цифри - това са конкретни жени, които гледат зрителя в очите и говорят. Трагедията трябва да има имена, а не да се превръща в статистика."
2 Хааааа
ВЕрваме ви.
05:12 20.02.2026
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #96
05:46 20.02.2026
11 Минутка за фейкове
Хаха, няма украински език, Людмила Мефодиевна, няма ученици, на които да е преподавала! Дойче зеле, поне мислете пледи да лъжете.
05:49 20.02.2026
15 Дойче зеле
06:09 20.02.2026
17 Атлантик
06:15 20.02.2026
18 Само като видях заглавието
06:17 20.02.2026
19 Война
До коментар #1 от "Уса":Ако има нещо вярно, то проблема е и от двете страни. Защо не разкажат за издевателствата от техни войници? Малко ли затворници и наемници има от украинска страна на фронта? Типична западная пропаганда. Накараха обикновенните хора да воюват, защото щели да победят Русия. Западът не харесва еднакво и руснаци и украинци и затова разпалва вражда допълнително.
06:17 20.02.2026
20 Констатация
06:29 20.02.2026
21 Ъъъъъ
06:39 20.02.2026
25 поредните лъжи
06:57 20.02.2026
27 Факт
Пиша ти от Плевен, драги Ванка.
Помниш ли кагда пришол със танка?
Беше млад, но се държеше мъжки.
Зарази семейството ми с въшки…
Взе на мама златните пендари
и дори галошите ми стари.
Помниш ли, как кушаше картошки?
Наконец забърса три кокошки.
После си преспал със какa Сия
и изпил си всичката ракия.
А след време чухме и мълвата,
че си гръмнал тате във главата!
Длъжен бях да те обичам, Ваня.
Даже кръстих дъщеря си Маня.
После цели девет петилетки
грабихте уран и руди редки.
Грабихте и жито, папироси…
Зарад тебе ходим голи-боси!
Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.
Ние всички хранехме танкиста.
А пък ти ни пазеше със танка
Пазеше и немците, и чехите.
Ние тук възпявахме успехите.
С паметник стърчиш ни на главата
и скверниш небето и земята
Коментиран от #28, #39, #43
07:00 20.02.2026
29 9689
07:20 20.02.2026
30 В.В.П.
07:23 20.02.2026
31 Даааам
07:24 20.02.2026
33 И Киев е Руски
До коментар #26 от "Факт":Теб няма да те огрее.Грозничък си
Коментиран от #69
07:28 20.02.2026
35 Жалка англосаксонска измет
07:31 20.02.2026
36 Пак ни обработвате...?!
Сънародника ви-Гьобелс-ряпа да яде...!
07:32 20.02.2026
39 БАРС
До коментар #27 от "Факт":ГЛУПАВО СТИХОТВОРЕНИЕ НА ГЛУПАВ ПИШМАН ПОЕТ Я ТОЯ ДА МИ ПОКАЖЕ СТАРИ ГАЛОШИ ОТ ТО ВРЕМЕ КОГАТА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ Е МИНАЛА ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ .КАКВИ ГАЛОШИ ПО ТО ВРЕМЕ.НИ ИМА И ДРУГО СЛЕД КАТО ВАНКАТА ОПРАСКАЛ КАКА МУ СИЯ ЗНАЧИ И ХАРЕСАЛО НА ДЕНАТА САМА МУ Е ДАЛА НЕ Я ИЗНАСИЛИЛ А ПОСЛЕ ЗАДА УБИЕ БАЩА МУ ЗНАЧИИ МАЙКА МУ Е ХВЪРЛИЛА ОКО НА НА ВАНКАТА ВСЕ ПАК ЯВНО Е БИЛ ПО КРАСИВ ОТ БАЩА МУ.
Коментиран от #110
07:36 20.02.2026
40 Мишел
07:36 20.02.2026
42 Учуден
Ха ха ха е нали според зеления жертвите във ВСУ били само 55 000 пък сега друга песен запяха - "Само в нашето семейство загинаха четирима мъже, оставяйки малки деца"
43 Ако беше жив
До коментар #27 от "Факт":Радой Ралин какво ли би писал сега?
07:40 20.02.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А после, ще решат че от българите няма нужда. Или ще обявят война на Русия, нали са натовска држава( България)
А може просто да изволят българите как-то поляците във Волин 1944г.
Тогава украинци женени за полякини, са убивали и жените си и децата си. Има много полоски свидетелмтва за такова случаи.
Обичайте Украина
07:41 20.02.2026
46 Казанлъшкия
Коментиран от #108
07:46 20.02.2026
47 Дзак
07:46 20.02.2026
48 Казанлъшкия
До коментар #45 от "DW - Пропаганден машинен":DW е притежание на глобалисти и е.реи, нищо общо нямат с потомци на немци ,дори въобще с немци.
07:47 20.02.2026
49 ВВП
07:47 20.02.2026
50 Обзаложих се
07:49 20.02.2026
51 Възмутен
07:49 20.02.2026
52 мдааа бля бля ДВ
07:51 20.02.2026
53 Зевзек
Който не вярва може да провери нали - види ми се че дъртата са я пропуснали за това реве. Само Микрон ги харесва такива.
07:56 20.02.2026
54 Каунь
07:57 20.02.2026
55 Тома
07:57 20.02.2026
56 Българин
Коментиран от #61, #84
07:58 20.02.2026
57 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
07:58 20.02.2026
58 ВВП
Коментиран от #65
07:59 20.02.2026
59 Малиййй и тук потвърждавате
07:59 20.02.2026
60 Шамбат
Коментиран от #63
07:59 20.02.2026
61 Помнещ
До коментар #56 от "Българин":Вече не режат щото са в Сибир и повечето гледат тревата откъм корените - май забрави как излизаха от Азовстал с рокли.
08:00 20.02.2026
63 Зевзек
До коментар #60 от "Шамбат":"някой историци го определят като етнос различен от московците"
Те някои историци определят нашите козячета като различен етнос от българите и са прави.
08:03 20.02.2026
64 М-да...
08:04 20.02.2026
65 Запознат
До коментар #58 от "ВВП":Тази дъртата ли - май защото им се ще да е била за това сега се хвали че са я "изнасилили" - демек някой им обърнал внимание и видиш ли има все още някой да се заглежда по нея.
08:06 20.02.2026
66 си пън
08:10 20.02.2026
67 Фейк на часа
Желая успешен ден на всички нормални хора!
08:10 20.02.2026
68 си пън
До коментар #26 от "Факт":явно си мечтеш да си пръв и много пъти
08:11 20.02.2026
69 Факт
До коментар #33 от "И Киев е Руски":Спокойно ако чеченците на Рамзан Кадиров дойдат в България освен козичките ти ще те "уважат" и тебе!!!
Коментиран от #72, #76
08:11 20.02.2026
70 Българин
08:13 20.02.2026
71 Жените
08:13 20.02.2026
72 Зевзек
До коментар #69 от "Факт":Е не може всички да си падат по афро-американци които са тук и да заплашват че чеченците щели да дойдат.
08:16 20.02.2026
75 интересно
Коментиран от #78
08:20 20.02.2026
76 Помнещ
До коментар #69 от "Факт":"освен козичките ти ще те "уважат" и тебе!!!"
Те за това ли нашите евроатлантици толкова се радваха на африканските "инджинери" че и с цветя ги посрещаха - за да има кой да ги "уважава".
08:22 20.02.2026
77 ВВП
08:23 20.02.2026
78 Читател
До коментар #75 от "интересно":"Защо не написахте статия тогава ?"
Защото им се плаща за пропаганда против Русия - за казване на истината никой не дава пари.
Коментиран от #95
08:25 20.02.2026
79 ВВП
08:25 20.02.2026
80 Пак измислици и лъжи на
08:27 20.02.2026
81 болгарин..
08:27 20.02.2026
83 Пропагандатор
08:39 20.02.2026
84 От тия изроди
До коментар #56 от "Българин":останаха само бившите им командири, другите са на тор по полетата на Донбас.
08:43 20.02.2026
85 Мюмюн
До коментар #28 от "Факт":500 години бабите Фатме ли се казваха?
08:44 20.02.2026
86 Мислещ
08:46 20.02.2026
87 Мобилизация
Съжялявам младите жени в България, на които предстои депортация от България обратно в Украйна. Между тях има много интелектуални. Защо не се намира работа в България, за да се използува техния интелект.
Коментиран от #90
08:46 20.02.2026
88 Перо
08:47 20.02.2026
89 Всичко е точно
Това е на принципа на циганката с малко дете облечена в дрипи която проси на ЖП гарата.
После като и свърши работния ден се прибира с мерцедес в своя палат.
08:48 20.02.2026
90 Перо
До коментар #87 от "Мобилизация":Ами от ПП/ДБ да се мобилизират доброволно за Украйна и да заминават за окопите!
08:49 20.02.2026
91 Антонимен
08:52 20.02.2026
92 Перо
08:54 20.02.2026
93 Дано
До коментар #26 от "Факт":Така да стане. Русофилите не заслужават друго. Дано това да им се случи
08:55 20.02.2026
94 Zахарова
09:05 20.02.2026
95 Бате Сашо
До коментар #78 от "Читател":Тук ви вървят номерата,излесте на улицата и скандирайте вън от Е С и НАТО,вън от Шенген,от евро зоната.
09:06 20.02.2026
97 Нема по голем дебил
09:07 20.02.2026
98 Това са
09:10 20.02.2026
99 ВВП
09:14 20.02.2026
102 Емил
09:18 20.02.2026
103 Мдаааа
Коментиран от #105
09:20 20.02.2026
104 Ей, повръща
И имате наглостта да говорите за фалшиви новини!
Коментиран от #106
09:26 20.02.2026
105 Българин
До коментар #103 от "Мдаааа":"Руският ботуш винаги прави едно и също. Правил го е навсякъде по света, включително и тук."
Така е - руския ботуш не трябваше да стъпва тук че сега на някои наши козячета им се ще да бъдат част от Турската империя - турците някак си по-така ги изнасилваха и не като "руския ботуш" само жените ами и мъжете. За това мразят руснаците че ги пропускат.
09:28 20.02.2026
106 Ха ха ха
До коментар #104 от "Ей, повръща":На мен ми писна от любители на Русия, които се обиждат, когато ги пращаш в Русия.
Коментиран от #109
09:29 20.02.2026
107 шаа
09:30 20.02.2026
108 Ха ха ха ха
До коментар #46 от "Казанлъшкия":Според Путин украинките и рускините са един народ. Та казваш рускините в Украйна са едни такива... каквито ги описваш - "непорочни".
Коментиран от #112
09:30 20.02.2026
109 Учуден
До коментар #106 от "Ха ха ха":"когато ги пращаш в Русия"
А ти защо не си в Украйна а стоиш в русофилска България.
Коментиран от #114, #116
09:30 20.02.2026
110 Българин
До коментар #39 от "БАРС":Мен СТАЛИН и ПУТИН не са ме АСВАБАЖДАВАЛИ, напротив съратниците и предшествениците им съответно са УБИЛИ ЦАРЯ и РОДА му, който е АСВАБАДИЛ българите.
И Путин е ЖИД и другарите му са ЖИДОВЕ.
Коментиран от #113
09:31 20.02.2026
111 хихи
09:32 20.02.2026
112 Историк
До коментар #108 от "Ха ха ха ха":Та да не забравяме че в Украйна има и много полякини.
09:32 20.02.2026
113 Антитрол
До коментар #110 от "Българин":"Мен СТАЛИН и ПУТИН не са ме АСВАБАЖДАВАЛИ"
Ха ха ха - теб специално трети американски флот те освободи нали. Англичаните пък обединиха България а не я разпокъсаха.
От къде ви копат обаче такива обратното на остри.
Коментиран от #115, #117
09:34 20.02.2026
114 Ха ха ха
До коментар #109 от "Учуден":Кое е русофилското на България? Еврото? НАТО? ЕС? Туй че всички деца учат английски и почти никой вече не говори руски? Туй че всичко живо гледа Холивуд и гледа да си прати децата в ЕС или в американски университет, а не в Москва?
Аз съм се родил тук и не викам "САЩ, САЩ, САЩ", не нося тениски с Тръмп и Обама и не развявам американски знамена. Вея българско и не викам "американофилска България".
Та пак питам? Като си такъв "русофил" защо не си в Русия, така малко да поживееш, да видиш, да поработиш, да поучиш, да опознаеш Русия?
Аз съм бил в Европа между другото.
Коментиран от #118
09:35 20.02.2026
115 Българин
До коментар #113 от "Антитрол":Даже не знаеш, кой флот е идвал тук. Трети американски флот е базиран в Тихия океан. Невежи ли сте се родили и за невежи сте се учили?
09:37 20.02.2026
116 Потвърждение
До коментар #109 от "Учуден":Пак се обиди, че те пращаш в Русия? Толкова ли е лошо там? Защото ни рекламирате, колко е хубаво, колко богато живеели. А вие, защо сте тук да се мъчите, значи?
А Украйна, каква ни е Украйна та да ни пращате там? Едно време даже не знаехме, че има украински език. На всички викахме руснаци и на украинци и на латвийци.
09:41 20.02.2026
117 Наборатно остър
До коментар #113 от "Антитрол":Значи не англичаните дадоха Ниш на Сърбия, тогава населен с българи и не англичаните дадоха Северна Добруджа изконна от време оно българска територия отпреди времето дори да има България, населявана от предци на българите.
И когато Сърбия и Гърция си взеха Македония, и каквото поискаха Руския император подкрепи тях, а не България, дори когато българите бяха посърбени, погърчени, избити или прогонени от "православни братя" с одобрението на "по-голям православен брат".
Коментиран от #121
09:44 20.02.2026
118 Учуден
До коментар #114 от "Ха ха ха":"Аз съм се родил тук и не викам "САЩ, САЩ, САЩ", не нося тениски с Тръмп и Обама и не развявам американски знамена. Вея българско и не викам "американофилска България"
Хайде бе а не викаш ли НАТО НАТО НАТО, не се ли вее то даже по високо от българското, Знамето на ЕС и то не е ли по високо, в България руски бази навремето нямаше ама сега има 4 американски.
Веел българското ама удобно забрави че то съществува тъкмо заради руснаците. Защо не дойдоха Англичаните да ни освободят ами даже помагаха на турците да потушават въстанията по нашите земи и си затваряха очите за баташкото клане. Защо не дойдоха австро-унгарците или някой от сегашните ти господари.
Пък Еврото? НАТО? ЕС? ни ги натикаха бившите комуняги станали евроатлантици и кланящи се на новите ни господари без да питат народа - защо толкова ви беше страх от референдум щом според вас България не била русофилска.
Коментиран от #128
09:47 20.02.2026
120 Александър 3
09:54 20.02.2026
121 Антитрол
До коментар #117 от "Наборатно остър":Руския император ни даде сан Стефанска България.
Кои ни разделиха но парчета на Берлинския конгрес защо получихте амнезия. Защо получихте амнезия за победата при Дойран срещу кого са се били българите. Това че после неблагодарници като сегашните се обърнаха против Русия и се съюзиха с тези които им разпиляха държавата си е съвсем друга работа.
И сега "цивилизования запад" продължава да ни унищожава държавата ама има наведени които им се кланят - станахме по бедни и от Гана обаче тях тава не ги бърка, не ги бърка и че намаляхме с една трета за 36 години и до края на този век ще изчезнем като нация.
Коментиран от #124
09:54 20.02.2026
122 !!!
Коментиран от #123
09:55 20.02.2026
123 Zахарова
До коментар #122 от "!!!":Нали знаеш,ча сиДебил
09:58 20.02.2026
124 Потресен
До коментар #121 от "Антитрол":Абе тя и Германия ни върна 1941 Македония,ама Русия после пак я предаде на съседите
Коментиран от #125
10:01 20.02.2026
125 Антитрол
До коментар #124 от "Потресен":Когато сме били с Германия и против Русия винаги сме стигали до национална катастрофа и загуба на земи. Дано и сега не е така но както върви ще е поредната.
При всяка война няма никакво значение колко земи си завладял докато не свърши войната - това че Германия ни била върнала Макидония която ни е отнела пък на берлинския конгрес означава единствено че управляващите и тогава са били наведени както сегашните и не виждат по далече от носовете си.
Това че не гледат българския интерес и ни натикват винаги на страната на губещите каквито сме били и ние след ВСВ.
Коментиран от #126
10:11 20.02.2026
126 Потресен
До коментар #125 от "Антитрол":E,да де,ама България възтановена след освобаждението по австрийски и немски модел. Вземи законодателствжто,то е по немск модел. Хайде да не припомняме подлата роля на Русия против освбождението,а после и против Съединението.
Коментиран от #127
10:16 20.02.2026
127 Антитрол
До коментар #126 от "Потресен":"E,да де,ама България възтановена след освобаждението по австрийски и немски модел"
Е точно де по руския модел България беше сан Стефанска като включваше Македония, беломорска Тракия и западните покрайнини пък после на Берлинския конгрес върнаха Македония и беломорска Тракия на Турция, южна България я направиха "източна Румелия" васална на Турция а княжество България остана само северна България и софийско и ни сложиха техен си цар та да са сигурни че ще им сме подчинени.
Обаче "руснаците са виновни" нали - не са господарите ви. Не губим и двете световни войни че сме на грешната страна - руснаците се виновни. Не губим балканската война защото англичани и французи са на страната на противниците ни - руснаците са виновни.
За кафявото в гащите на нашите козячета пак руснаците са виновни - колко пъти трябва да настъпваш една и съща мотика и да не ти идва акъла в главата.
"Хайде да не припомняме подлата роля на Русия против освбождението" - значи много подли тези руснаци да дойдат и да ни дадат огромна държава а не като всяка империя от това време просто да присъединят земите към нея си.
До кога ще ръсиш глупости
10:36 20.02.2026
128 М-да...
До коментар #118 от "Учуден":"България не била русофилска." - прав си.Тя винаги е била ВЕТРОПОКАЗАТЕЛ. Ще чака някъде пак духне.
10:38 20.02.2026
129 Бате Георги
Коментиран от #130
10:54 20.02.2026
130 М-да...
До коментар #129 от "Бате Георги":Ку–ку, направо си направил не късо и няма как да се оправиш, щом бълнуваш наяве. Къде ще изчезне Русия с площ над 117 млн квадратни км - ⅓ от Евразия? Имаш ли карта и гумичка? Действай! Успех.
12:03 20.02.2026
131 ПЕНКО
13:37 20.02.2026