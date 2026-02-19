Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бойко Станкушев, АКФ: По случая „Петрохан – Околчица” продължават да висят множество въпроси

Бойко Станкушев, АКФ: По случая „Петрохан – Околчица" продължават да висят множество въпроси

19 Февруари, 2026 11:54

Сигналът беше много тревожен, че срещу това сдружение, представители на институциите и други неидентифицирани субекти, оказват натиск и ги заплашват, включително, че част от тях са въоръжени

Снимка: Евронюз
Мария Атанасова

„Антикорупционният фонд“ (АКФ) е пуснал питане по ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) до МВР относно „възможен риск от злоупотреби и институционален тормоз срещу организацията“ на Ивайло Калушев. „Във връзка с медийни публикации за упражняван от Фондация „Антикорупционен фонд“ „институционален натиск“ върху МВР и други институции бихме искали да заявим: търсенето на обществена информация не е натиск върху институциите“. Това се казва в позиция на АКФ, изпратена до медиите на 18 февруари.

Сигналът за това, че институциите проверяват сдружението на Ивайло Калушев беше подаден в Антикорупционния фонд от близки на хора от въпросното сдружение, като подозирам, че един от сигналоподателите е и член на „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Сигналът беше много тревожен, че срещу това сдружение, представители на институциите и други неидентифицирани субекти, оказват натиск и ги заплашват, включително, че част от тях са въоръжени. Ние взехме мерки и написахме един сигнал, който изпратихме до МВР и Комисията за противодействие на корупцията. Има клевета по отношение на това, че сме оказвали натиск на МВР и институциите/ От отговорите, който получихме от МВР и Софийска градска прокуратура личи, че те считат, е по Закона за достъп до обществена информация, това заявление е абсолютно валидно, допустимо и издържано. От КПК не получихме отговор, което е нарушение на Закона. И в двата получени отговора пишеше, че няма сведения за натиск, за каквато и да е дейност, различна от нормалната.

Станкушев обясни, че от АКФ не са имали информация за това, че срещу сдружението на Ивайло Калушев вече има редица подадени сигнали до институциите. Той се закани, че ще заведе дело за клевета към всички, които твърдят, че АКФ са протектирали сдружението на Калушев.

Директорът на Антикорупционния фонд беше категоричен, че международно разследване по случая „Петрохан – Околчица” трябва да има, защото около него все още висят много въпроси.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Господин

    33 3 Отговор
    Гугъл мапс....казва всичко......реновирани сгради с клима..тици на 100 метра.

    11:55 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всъщност

    72 28 Отговор
    "Антикорупционният фонд“ (АКФ) - българския вариант на платено от атлантици сдружение , антологично на това на престъпника Навални . До последно са крили будистите-педофили на ПП/ДБ от проверки на полицията .

    12:00 19.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ППдофил

    72 14 Отговор
    Наште хора са на власт сега, всичко ще заметем под килима. А междувременно ще ви пускаме фишеци за ДАНС, МРВ, секти, будисти, наркоманчета, спелеолози, всичко с цел да отклоним вниманието от основния въпрос: с каква незаконна дейност са се занимавали в гeй другинката, че да ги очистят така показно.

    Коментиран от #24

    12:02 19.02.2026

  • 7 Дориана

    28 47 Отговор
    Разбира се , много по- удобно е провалени политици, типично в диктаторски стил да преекспонират темата за педофили и секти , която умишлено беше пусната в публичното пространство още в самото начало преди да са направени аутопсии и преди да е започнало разследването срещу опоненти, от които се страхуват и които заплашват тяхното политическо оцеляване като ИТН и Пеевски

    Коментиран от #19

    12:04 19.02.2026

  • 8 ВЕРНО

    65 16 Отговор
    АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ трябва да бъде обявена за спонсор на такива педофилки организации. Тоя тъмносин пребоядисан комунист начело на т.н. Антикорупционен фонд е получавал години наред пари от тази чужда организация и яростно е прикривал Калушев и сие

    12:04 19.02.2026

  • 9 Фен

    60 17 Отговор
    Основният въпрос е кой ви финансира, и кой ви дава право да притискате главният прокурор и вътрешният министър, защитавайки една секта.

    12:04 19.02.2026

  • 10 СТАНКУШЕВ

    50 15 Отговор
    защо не си в ареста? Това е въпроса. Спосор и помагач на педофила Калушев

    12:05 19.02.2026

  • 11 По български

    27 42 Отговор
    накрая Бойко Станкушев ще излезе виновен за всичко, така е приятно удобно за виновните. Фондът на Станкушев не е държавен орган, нито има право да установява нарушения. Фондът разчита на себе си, но срещу организираната йерархична корупционност наречена "държава"- какво могат да направят сами?

    Коментиран от #52

    12:06 19.02.2026

  • 12 Бащата на някаква Саяна

    18 33 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:06 19.02.2026

  • 13 Баш Майстора

    58 14 Отговор
    Защитниците на педофилите вече са министри

    12:06 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТО МАЙ ВСИЧКИ "ДЕМОКРАТИ"

    46 6 Отговор
    трябва да бъдат проверени под лупа за престъпления по време на този ПРЕХОД

    12:07 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 дрът

    19 5 Отговор
    жендар

    12:08 19.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Механик

    50 10 Отговор
    Някой разбрали нещо от речта на тоя??
    Бааа, имам чувството, че ги избират с конкурс за мисловна немощ.

    12:09 19.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Холмс

    41 7 Отговор
    Че са секта, секта са!Ако се даде на повече медийна изява на Андреева всичко ще каже! Само като слушаме глупостите и разбираме че са психари с оръжие подкрепяни от партия и АКФ!

    12:14 19.02.2026

  • 23 Голяма сграда много прозорци

    62 24 Отговор
    Деян се скри или го скриха.
    Трагедията е започнала от вътрешността на хижата..
    Имало е гости.
    Кучетата са били въързани затова.
    На записите - еобичайно много АТВ-та и черни джипове предния ден.
    От записите също по никакъв начин не личи предсмъртна ситуация и напрежение. Смеят се, шегуват се, а детето хвърля снежни топки на кучето.
    Ужасяващо тъжно и жалко за всички ни...
    Токът е изключен.
    Навън е виелица с обилен снеговалеж, която заличава следите.
    Оромения пожар посред нощ заличава всяко ДНК и данни за изстрели в сградата.
    Какъв ритуал е да се разделят и самоубият по този начин.
    Следи от луминал не значи надрусан...
    И всичко това само на първо четене...
    Мотиви?! Нъц !
    Тези хора са имали нещо, знаели са, пречили са и са били отстранени професионално.
    Поведението на разследващите е неадекватно и оправдано само ако пускат тези версии и доказателства за се приспи вниманието на потенциалните извършители Дано да е така !
    Иначе?
    Мафията е под заплаха и запали пожар в душите ни!

    Коментиран от #31

    12:16 19.02.2026

  • 24 Господин

    29 4 Отговор

    До коментар #6 от "ППдофил":

    Знаеш ли какви са тези сгради зад хижата,и кой ги е стопанисвал в затворен комплекс,охраняван от МВР в Годеч,всъщност имало ли е МВР там,или района е бил държава в държавата.

    12:16 19.02.2026

  • 25 125

    41 9 Отговор
    Наглостта на АКФ няма край. Не можеш да се бъркаш в процесите на работа на МВР. Защото, писмото им по ЗДОИ това показва. Били притеснени за въоръжените до зъби мирни обитатели на хижата в гората. Че ако им вземат пушките, мечката ще ги изяде. Аре не на нас. Ми що не поискахте резултатите от вече завършената проверка, след приключването й. Това е обществена информация. Тези сега заслужават ревизия за 5 години назад. Па да видим тези ревностни защитници на либералната свободия на кого още са оказвали натиск. И още нещо, обществена информация е да предоставиш на обществото данни за това колко са регистрираните оръжия в хижата, броя на притежателите им и броя на хората регистрирани че живеят в тази хижа поименно. Закона го изисква нали? Ама не питат това?

    12:17 19.02.2026

  • 26 Егвийн ал-Вийр

    39 7 Отговор
    Бойко Станкушев и новия министър на правосъдието Андрей Янкулов и двамата от Антикорупционния фонд да обяснят на обществото кога ще премахнат собствената си организация след като НПО-то им не отговаря на изискванията на закона и има подвеждащо име за държавна структура.
    Андрей Янкулов да обясни с какви очи става министър на правосъдието да въвежда правов ред в държавата, като самия той потъпква закона.

    12:17 19.02.2026

  • 27 петя сомлева 3полова

    13 12 Отговор
    б.б. и д.п. ги убшха!всичко видях!в астрала!

    12:18 19.02.2026

  • 28 Обективната истина!

    22 7 Отговор
    Международното разследване ще разследва по документите на институциите, на които има по-голямо доверие, защото се предполага, че не лъжат..
    Делото ще приключи без съд - убиецът се е самоубил, и истината за професионализма и обективността на разследващите ще бъде погребана.
    В основата на разрушаването на общото живеене лежи лъжата и жаждата за власт и богатство.

    12:19 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 сънчо

    21 4 Отговор

    До коментар #23 от "Голяма сграда много прозорци":

    Сънувал си нещо... през фонтанелата

    12:23 19.02.2026

  • 32 хихи

    30 5 Отговор
    ...защото около него все още висят много въпроси. ... на Бойко Станкушев му виси а други работи му се клатят

    Коментиран от #56

    12:23 19.02.2026

  • 33 Българин

    32 5 Отговор
    А тоя що не каже, колко месеца е живял на хижата?!?

    12:24 19.02.2026

  • 34 Гост

    35 23 Отговор
    Какво има толкова "неизяснено" бе, другарю от АКФ!?
    Цяла България видя как 3-ма 50 годишни уж "образовани" хаховци бият чела в снега пред някакъв техен набор гуру/лама!
    Такива поклони са характерни не за 15-ти век, а за времената преди Христа! А уж живеем в 21-ви век на технологиите...
    Нямам думи, а на тоя още "нещо" не му било "ясно"!?

    Коментиран от #40

    12:24 19.02.2026

  • 35 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    44 10 Отговор
    ВСИЧКИ НПО-ТА, ГPAHTAДЖИИ И ОСТАНАЛИТЕ И3ВРАТEHЯЦИ СА НА АМБРА3УPAТА. ЗАЩИТАВАТ ПEДAЛИ И ПEДOФИЛИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО.
    😝🤣😖

    12:24 19.02.2026

  • 36 Ами нали сте много знаещи и умни

    31 4 Отговор
    Как без да сте проверили ги защитавахте... Много добре сте знаели ,ама педал срещу педофил дали ще излезе, а? Щял да съди , а теб ко да ти съди за тия изпратени защити бе, рекетьор долен.

    12:32 19.02.2026

  • 37 Безпристрастно погледнато

    38 17 Отговор
    Спирането на тока е заради камерите. Пожара е за да ги извадят от хижата. Ликвидирани са от топ професионалисти. Калушев е предполагал какво ще им се случи затова е бързал. Искал е поне да спаси младежите. Само че вече са ги дебнали, възможно е да са действали и по заповед от ликвидаторите

    Коментиран от #44, #48

    12:35 19.02.2026

  • 38 Лена

    31 5 Отговор
    Този плужек отново изпалзя

    12:36 19.02.2026

  • 39 Макробиолог

    25 11 Отговор
    6 човека плюс много приходящи и гостуващи.Прокуратурата да изнесе данни, колко от тях имат жена или интимна приятелка,колко--собствени деца ,и съответно--колко са закоравели хуморасти, колко от тях са участвали в обуучването на деца,и последно кмета Терзиев активен ли е или пасивен

    Коментиран от #41

    12:39 19.02.2026

  • 40 По същия начин

    21 4 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Венко Сабрутев бие чело с поклон , преди АсянЯ да му продуха задната чакра.

    12:40 19.02.2026

  • 41 Лама

    22 5 Отговор

    До коментар #39 от "Макробиолог":

    то при Ламата не ходят активни, а само пасивни да им ремонтира ауспуха

    12:44 19.02.2026

  • 42 Анонимен

    27 5 Отговор
    Слугите на педофилите са плъзнали навсякъде

    12:52 19.02.2026

  • 43 Цък

    20 4 Отговор
    Нахален боклук

    13:03 19.02.2026

  • 44 Цък

    25 6 Отговор

    До коментар #37 от "Безпристрастно погледнато":

    И вашия герой и решил да ги оправи за последно- открита е негова семенна течност в децата. Как се нарича човек правещ секс с 15 годишен

    13:07 19.02.2026

  • 45 Последният

    24 16 Отговор
    Последните записи, които благоволиха да ни спуснат милиционерите, вече ясно показват, че тези хора не са имали никакво намерение да приключат със земното си битие в следващите поне 20-30 години, камо ли до ден-два. Ако искаха да се гръмнат, така ли щяха да се държат и говорят тези хора... Така ли щяха да се подредят, като кегли пред къщата, когато уж се самогръмват, а не да се "кремират" в къщата (заедно с кучетата) по източените погребални практики. Ежедневие, смях, и работа, която чака ръцете на хора, които са се сработили с времето... Момче, което се забавлява... Това виждам. Милиционерите, (особено с добавянето на кадъра с кланянето и орязването на моменти от посрещането) съвсем си ос-ра-ха шортите. Какви ли глупости ще натворят в сезон 20-и на тази сапунка. Време е да се опомнят, защото скоро ще им бъде търсена сметка за манипулациите, кражбите, убийствата, извращенията и сатанизмите... на тях, и на пп-тата, на всите тикви, на прасокочината, на проскубаните соколи, копейки, гелове, чалгари, сциентолози, масони, тамплиери, бивши и настоящи резиденти... Ако пропускам някой, добавете го в списъка. Скоро идва Божия Съд и родата на дявола я чака геената огнена. Амин!

    Коментиран от #53

    13:08 19.02.2026

  • 46 При такава охрана

    21 2 Отговор
    Долни синжири, горни синжири, за какво им е била ? Да се пазят от вълци ли ?

    13:23 19.02.2026

  • 47 Поне 3-ма човека

    28 1 Отговор
    Основно с охраната на периметъра са се занимавали. Нещо не ни ли светва ламбичката че подобно нещо и във военните поделения даже няма. Тези хора себе си от някой са охранявали а не гората птичките и пчеличките

    Коментиран от #50

    13:28 19.02.2026

  • 48 Мдаааа

    25 5 Отговор

    До коментар #37 от "Безпристрастно погледнато":

    Очквали са... Ами нали са въоръжени, опасано с камери, ел. пастири... Има ли са дронове и са можели в реално време да държът голям периметър под око. С една дума ако са чакали някой да ги трепе (според теб) щяха поне да се съпротивляват известно време... Стените на хижата щяха да приличат на сграда в Бейрут...

    13:36 19.02.2026

  • 49 Умряла лисица

    18 3 Отговор
    Добре дее..., как се отправя питане без да си събрал обективна информация от няколко източника, а само субективни оплаквания от заподозрените в престъпления? Не е по законите на журналистиката. АКФ нали се занимава с корупция,а не с разследване на заплахи? И как заявява Станкушев, че сектата били организация с авторитет кат са казва че не ги познава?

    Коментиран от #55

    13:51 19.02.2026

  • 50 Форт Нокс?

    17 4 Отговор

    До коментар #47 от "Поне 3-ма човека":

    Нещо ако са сгазили лука в Мексико щом за половин ден са се изнесли от Мексико. И що така са се охранявали като форт Нокс?

    13:59 19.02.2026

  • 51 Много експерт, много нещо

    7 3 Отговор
    една "експертка" се изцепи и каза, чев тялото на Калушев са открити СЛЕДИ от фенобарбитал, но не каза проценти ли, промили ли!?
    Това всъщност е ЛУМИНАЛ - кога е взет, преди да е видял труповете, или след това?

    15:33 19.02.2026

  • 52 Жълтопаветник

    20 6 Отговор

    До коментар #11 от "По български":

    Не са сами ! С тях и зад тях са всички , които ги спонсорират и благодарение на които съществува измисленият Антикорупционен Фонд ! Станкушев нека каже откъде съм им парите и кои са им заръчали да протектират измислените реинджъри извършвали противозаконна дейност и явни престъпления ! И то срещу деца!!!

    16:19 19.02.2026

  • 53 Ивайло Дичев

    13 3 Отговор

    До коментар #45 от "Последният":

    Наистина си последният , който се опитва да защити тези престъпници !

    Коментиран от #58, #59

    16:24 19.02.2026

  • 54 ПЕНКО

    16 2 Отговор
    ... ТОЗИ Е ПО- СТРАШЕН ОТ КАЛУШЕВ И ЦЕЛИЯТ " ПЕТРОХАН " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    16:25 19.02.2026

  • 55 Социален антрополог

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Умряла лисица":

    Е! Той , познава само авторитета им ! :)

    16:27 19.02.2026

  • 56 тиинеиджър

    6 2 Отговор

    До коментар #32 от "хихи":

    Вярно ! Ама , да знаеш как хубаво му виси и как хубаво му се клатят!:)

    16:30 19.02.2026

  • 57 Бай Трифон

    24 4 Отговор
    Станкушев, не се прави на луд - много добре знаеш, че едно такова писмо, иде да каже на МВР :"Долу ръцете, ние стоим твърдо зад тях!" Тарикат! Не те ли е срам - толкова невинни деца са жертви на тези педофили и сектанти, а ти и измисленото ви НПО, което също си е лепнало гръмко име, ги защитавате? Същите боклуци сте и вие.

    20:06 19.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Последният

    11 0 Отговор
    "И никой, който запали светило, не го захлупва със съд, нито го поставя под леглото, а го слага на светилник, за да виждат светлината онези, които влизат. Защото няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве. И тъй, внимавайте как слушате: понеже, който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, което мисли, че има." Амин!

    20:46 19.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Долу руския нацизъм!

    17 1 Отговор
    Какво неизвестно около тая скапана педофилска секта има, че тоя смешен Бастун Станкуш още да рови?!

    21:56 19.02.2026

  • 63 К4м

    18 2 Отговор
    Боико станкушев и антикорупционния фонд инструмент и маша на пп-дб-тата.

    22:17 19.02.2026

  • 64 Клмз

    11 1 Отговор
    Анти корупционнен фонд колко гръмко звучи,като нпо-то на калушев.поредните никои, бълващи бълвоч и помия безнаказано.има още мбого такива"боц"...и т. н.

    22:21 19.02.2026

  • 65 Истината

    11 6 Отговор
    Държавата ни ги поръча,и ги избиха като кучета,СЕГА ЛЪЖАТ!!!НЯМА ИНСТИТУЦИЯ,ПОЛИТИК ИЛИ МЕДИЯ КОЯТО ДА НЕ ЛЪЖЕ ТРИЕ И МАНИПУЛИРА,ИМАМ ПРЕДОСТАТЪЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ НИ ПРАВЯТ НА ОВЦЕ!!ТОВА Е ЕВРОАТЛАНТИЗЪМ ПЪЛЕН С ЛЪЖИ,ДЪРЖАВАТ НИ СЕ УПРОВЛЯВА ОТ НПОТА, А НАЙ-ГОЛЯМОТО Е ТОВА НА СОРОС!!!

    23:15 19.02.2026

  • 66 По кои

    10 6 Отговор
    Доказателства Т...ПАНАРИ РАЗБРАХТЕ,ЧЕ ТОВА ПЕДОФИЛСКА СЕКТА????АБСОЛЮТНИ МА...ОУМНИЦИ СТЕ КАКВОТО ВИ КАЖАТ ПО МЕДИИТЕ МИСИРКИТЕ ТОВА КОТКОДЯКАТЕ И ВИЕ,ПРИЖИВЕ ЩОМ НИКОЙ НЕ СЕ Е ОПЛАКАЛ ОТ ТЯХ ЗНАЧЕ НЕ СА ТОВА Е МИСИРСКА СЛОВАЧ ЗА ДА ГИ НАМРАЗЯТ ХОРАТА МИСИРЧЕТА И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ ПЕ..АЛЧЕТА,НЯМА 100%ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ТЕ СА БИЛИ ПЕДОФИЛИ,ТОВА СА СИ ЛИЧНО ВАШИ ИЗВРАЩЕНИЯ ОТ Т. ПИТЕ МАНИПУЛАТИВНИ МЕДИИ НА СОРОС НАЙ-ГОЛЯМАТА НПО В БЪЛГАРИЯ ДА ТАЗИ НА СОРОС,ОВЦИ!!!ЛОШО Е ДА СЕ ДИЗИНФОРМИРАШ ОТ ТЕЗИ МЕДИИ,АЗ МОГА ДА ВИ ДОКАЖА,ЧЕ НИ ЛЪЖАТ И ТО МНОГО!!!

    23:24 19.02.2026

  • 67 Защо

    15 5 Отговор
    МВР-ОПГ не ги е хванал в крачка когато са с деца и правят това което твърдите МИСИРИ???Защо след като са педофили будисти и незнам си кви,ДАНС И МВР СА БИЛИ ТРЕНИЛАРИ ЗАЕДНО С ТЯХ С ТЕХНИТЕ ОРЪЖИЯ ЗА ПЕЙНТБОЛ????ВИЕ СТЕ НЕНОРМАЛНИТЕ,ЧЕ НЯМАТЕ АКЪЛ,КАГАТО ИЗБИЕШ 6 ЧОВЕКА ПОСЛЕ ВСЯКВИ БИЛИ,НО ПЪК НИТО ЕДНО 100%ВО ДОКАЗАТЕЛСТВО!!!ЛЪЖЕТЕ,ЛЪЖЕТЕ И ПАК ЛЪЖЕТ,СЪЩО КАКТО И С ЕВРОТО НЯМАШЕ ДА ИМА ИНФЛАЦИЯ,А ТЯ Е САМО 30% ОТ ЯНУАРИ ДО ДНЕС!!!ГОРЕТЕ В АДА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ НЕГОДНИЦИ ИЗКЛЮЧИТЛНО ЛЪЖЛИВ СВЯТ ЖИВЕЕМ ВЕЧЕ!!!

    00:17 20.02.2026

  • 68 Налии

    11 3 Отговор
    Се сещате че НПОто на Сорос все още работи в България,а те са внедрени в ПОЛИТИКАТА НИ,В МЕДИИТЕ НИ В ПРАВОСЪДИЕТО НИ,В ИНСТИТУЦИИТЕ И ТОВА НИ ИЗБИВА БАВНО НО СИГУРНО,И НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО КАТО СТАРОТО САМО МУШЕННИЦИ!

    00:19 20.02.2026

  • 69 Ганьо

    10 0 Отговор
    НПО хранилката е най голямото откритие на псевдо патриотите в България. Под лицемерието за грижа за държавноста могат да кажат на черното бяло и на бялото черна сама и само да не ги избутат от софрата,

    07:46 20.02.2026

  • 70 Копейкин

    10 0 Отговор
    Антикорупционния фонд прикрива корупцията когато е от нашите-правилните хора.

    08:01 20.02.2026

  • 71 Хахаха

    6 0 Отговор
    По,ми,яр.

    09:27 20.02.2026

  • 72 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    Но един въпрос е с пределно ясен отговор - и АКФ и БХК и други вас подобни НПО-та сте един дол дренки и сте за закриване. ;)

    Коментиран от #78

    10:29 20.02.2026

  • 73 И какви въпроси бре?

    5 0 Отговор
    Според мен след цялата помия, която се изля по случая трябва да се свърши само едно нещо! Да се прекръсти "Петрохан" на "ПеДрохан" и дотам. Стига толкоз сте им ровили кокалите на хората.

    11:19 20.02.2026

  • 74 Георгиева

    3 0 Отговор
    Станкушев е обладан от мании,измишльотини,фантазии и му предлагам да ги разказва на наивници,а такива бол около него…..Манията му за величие е болезнена и като видим до него и Янкулов става нещо,като група с определени особености меко казано….Помоооощ!!!!!

    11:51 20.02.2026

  • 75 Хайл 14/88

    2 0 Отговор
    Мароооо усрррааа са с тоа петрохан ма,както и с осрайната

    13:18 20.02.2026

  • 76 бай Ставри

    3 0 Отговор
    Необходимо е разследване срещу АКФ, както и сериозни законодателни промени в неправителствения сектор. Необходимо е този сектор да се регулира и контролира. Явно чрез него и в него се извършват много нарушения и тежки престъпления от всякакъв вид и характер.

    Коментиран от #77

    13:53 20.02.2026

  • 77 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "бай Ставри":

    Да, бай Ставрий, АКФ са престъпници, а Сарафов, Старото прасе, Младото прасе и сие са борци за правдата! Вдигнете му заплатата!

    16:12 20.02.2026

  • 78 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ти да видиш":

    Аз у нас, най-свободната страна във вселената, НПОтата съм ги забранил отдавна. И си немам грижи!

    16:14 20.02.2026

  • 79 ... и е била постигната

    1 0 Отговор
    Много учудващо Антикорупционен фонд да се интересува от антипедофилско разследване? Ако бяха разследвали Сандов, Безушкова,Терзийски разбирам , вони на корупция. А и стилът, начинът по ,който искат информация е изнудвачески. Да не говори-м,че по текущи разследвания не се дава информация по същество ,а в най-добрия случай мета данни. Целта е била - стопиране на разследванията... и е била постигната.

    17:20 20.02.2026

