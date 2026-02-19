Бойко Станкушев, АКФ: По случая „Петрохан – Околчица” продължават да висят множество въпроси

„Антикорупционният фонд“ (АКФ) е пуснал питане по ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) до МВР относно „възможен риск от злоупотреби и институционален тормоз срещу организацията“ на Ивайло Калушев. „Във връзка с медийни публикации за упражняван от Фондация „Антикорупционен фонд“ „институционален натиск“ върху МВР и други институции бихме искали да заявим: търсенето на обществена информация не е натиск върху институциите“. Това се казва в позиция на АКФ, изпратена до медиите на 18 февруари.
Сигналът за това, че институциите проверяват сдружението на Ивайло Калушев беше подаден в Антикорупционния фонд от близки на хора от въпросното сдружение, като подозирам, че един от сигналоподателите е и член на „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.
Сигналът беше много тревожен, че срещу това сдружение, представители на институциите и други неидентифицирани субекти, оказват натиск и ги заплашват, включително, че част от тях са въоръжени. Ние взехме мерки и написахме един сигнал, който изпратихме до МВР и Комисията за противодействие на корупцията. Има клевета по отношение на това, че сме оказвали натиск на МВР и институциите/ От отговорите, който получихме от МВР и Софийска градска прокуратура личи, че те считат, е по Закона за достъп до обществена информация, това заявление е абсолютно валидно, допустимо и издържано. От КПК не получихме отговор, което е нарушение на Закона. И в двата получени отговора пишеше, че няма сведения за натиск, за каквато и да е дейност, различна от нормалната.
Станкушев обясни, че от АКФ не са имали информация за това, че срещу сдружението на Ивайло Калушев вече има редица подадени сигнали до институциите. Той се закани, че ще заведе дело за клевета към всички, които твърдят, че АКФ са протектирали сдружението на Калушев.
Директорът на Антикорупционния фонд беше категоричен, че международно разследване по случая „Петрохан – Околчица” трябва да има, защото около него все още висят много въпроси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Господин
11:55 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Всъщност
12:00 19.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ППдофил
Коментиран от #24
12:02 19.02.2026
7 Дориана
Коментиран от #19
12:04 19.02.2026
8 ВЕРНО
12:04 19.02.2026
9 Фен
12:04 19.02.2026
10 СТАНКУШЕВ
12:05 19.02.2026
11 По български
Коментиран от #52
12:06 19.02.2026
12 Бащата на някаква Саяна
12:06 19.02.2026
13 Баш Майстора
12:06 19.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ТО МАЙ ВСИЧКИ "ДЕМОКРАТИ"
12:07 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 дрът
12:08 19.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Механик
Бааа, имам чувството, че ги избират с конкурс за мисловна немощ.
12:09 19.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Холмс
12:14 19.02.2026
23 Голяма сграда много прозорци
Трагедията е започнала от вътрешността на хижата..
Имало е гости.
Кучетата са били въързани затова.
На записите - еобичайно много АТВ-та и черни джипове предния ден.
От записите също по никакъв начин не личи предсмъртна ситуация и напрежение. Смеят се, шегуват се, а детето хвърля снежни топки на кучето.
Ужасяващо тъжно и жалко за всички ни...
Токът е изключен.
Навън е виелица с обилен снеговалеж, която заличава следите.
Оромения пожар посред нощ заличава всяко ДНК и данни за изстрели в сградата.
Какъв ритуал е да се разделят и самоубият по този начин.
Следи от луминал не значи надрусан...
И всичко това само на първо четене...
Мотиви?! Нъц !
Тези хора са имали нещо, знаели са, пречили са и са били отстранени професионално.
Поведението на разследващите е неадекватно и оправдано само ако пускат тези версии и доказателства за се приспи вниманието на потенциалните извършители Дано да е така !
Иначе?
Мафията е под заплаха и запали пожар в душите ни!
Коментиран от #31
12:16 19.02.2026
24 Господин
До коментар #6 от "ППдофил":Знаеш ли какви са тези сгради зад хижата,и кой ги е стопанисвал в затворен комплекс,охраняван от МВР в Годеч,всъщност имало ли е МВР там,или района е бил държава в държавата.
12:16 19.02.2026
25 125
12:17 19.02.2026
26 Егвийн ал-Вийр
Андрей Янкулов да обясни с какви очи става министър на правосъдието да въвежда правов ред в държавата, като самия той потъпква закона.
12:17 19.02.2026
27 петя сомлева 3полова
12:18 19.02.2026
28 Обективната истина!
Делото ще приключи без съд - убиецът се е самоубил, и истината за професионализма и обективността на разследващите ще бъде погребана.
В основата на разрушаването на общото живеене лежи лъжата и жаждата за власт и богатство.
12:19 19.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сънчо
До коментар #23 от "Голяма сграда много прозорци":Сънувал си нещо... през фонтанелата
12:23 19.02.2026
32 хихи
Коментиран от #56
12:23 19.02.2026
33 Българин
12:24 19.02.2026
34 Гост
Цяла България видя как 3-ма 50 годишни уж "образовани" хаховци бият чела в снега пред някакъв техен набор гуру/лама!
Такива поклони са характерни не за 15-ти век, а за времената преди Христа! А уж живеем в 21-ви век на технологиите...
Нямам думи, а на тоя още "нещо" не му било "ясно"!?
Коментиран от #40
12:24 19.02.2026
35 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA
😝🤣😖
12:24 19.02.2026
36 Ами нали сте много знаещи и умни
12:32 19.02.2026
37 Безпристрастно погледнато
Коментиран от #44, #48
12:35 19.02.2026
38 Лена
12:36 19.02.2026
39 Макробиолог
Коментиран от #41
12:39 19.02.2026
40 По същия начин
До коментар #34 от "Гост":Венко Сабрутев бие чело с поклон , преди АсянЯ да му продуха задната чакра.
12:40 19.02.2026
41 Лама
До коментар #39 от "Макробиолог":то при Ламата не ходят активни, а само пасивни да им ремонтира ауспуха
12:44 19.02.2026
42 Анонимен
12:52 19.02.2026
43 Цък
13:03 19.02.2026
44 Цък
До коментар #37 от "Безпристрастно погледнато":И вашия герой и решил да ги оправи за последно- открита е негова семенна течност в децата. Как се нарича човек правещ секс с 15 годишен
13:07 19.02.2026
45 Последният
Коментиран от #53
13:08 19.02.2026
46 При такава охрана
13:23 19.02.2026
47 Поне 3-ма човека
Коментиран от #50
13:28 19.02.2026
48 Мдаааа
До коментар #37 от "Безпристрастно погледнато":Очквали са... Ами нали са въоръжени, опасано с камери, ел. пастири... Има ли са дронове и са можели в реално време да държът голям периметър под око. С една дума ако са чакали някой да ги трепе (според теб) щяха поне да се съпротивляват известно време... Стените на хижата щяха да приличат на сграда в Бейрут...
13:36 19.02.2026
49 Умряла лисица
Коментиран от #55
13:51 19.02.2026
50 Форт Нокс?
До коментар #47 от "Поне 3-ма човека":Нещо ако са сгазили лука в Мексико щом за половин ден са се изнесли от Мексико. И що така са се охранявали като форт Нокс?
13:59 19.02.2026
51 Много експерт, много нещо
Това всъщност е ЛУМИНАЛ - кога е взет, преди да е видял труповете, или след това?
15:33 19.02.2026
52 Жълтопаветник
До коментар #11 от "По български":Не са сами ! С тях и зад тях са всички , които ги спонсорират и благодарение на които съществува измисленият Антикорупционен Фонд ! Станкушев нека каже откъде съм им парите и кои са им заръчали да протектират измислените реинджъри извършвали противозаконна дейност и явни престъпления ! И то срещу деца!!!
16:19 19.02.2026
53 Ивайло Дичев
До коментар #45 от "Последният":Наистина си последният , който се опитва да защити тези престъпници !
Коментиран от #58, #59
16:24 19.02.2026
54 ПЕНКО
16:25 19.02.2026
55 Социален антрополог
До коментар #49 от "Умряла лисица":Е! Той , познава само авторитета им ! :)
16:27 19.02.2026
56 тиинеиджър
До коментар #32 от "хихи":Вярно ! Ама , да знаеш как хубаво му виси и как хубаво му се клатят!:)
16:30 19.02.2026
57 Бай Трифон
20:06 19.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Последният
20:46 19.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Долу руския нацизъм!
21:56 19.02.2026
63 К4м
22:17 19.02.2026
64 Клмз
22:21 19.02.2026
65 Истината
23:15 19.02.2026
66 По кои
23:24 19.02.2026
67 Защо
00:17 20.02.2026
68 Налии
00:19 20.02.2026
69 Ганьо
07:46 20.02.2026
70 Копейкин
08:01 20.02.2026
71 Хахаха
09:27 20.02.2026
72 Ти да видиш
Коментиран от #78
10:29 20.02.2026
73 И какви въпроси бре?
11:19 20.02.2026
74 Георгиева
11:51 20.02.2026
75 Хайл 14/88
13:18 20.02.2026
76 бай Ставри
Коментиран от #77
13:53 20.02.2026
77 Путин гол до кръста на пони
До коментар #76 от "бай Ставри":Да, бай Ставрий, АКФ са престъпници, а Сарафов, Старото прасе, Младото прасе и сие са борци за правдата! Вдигнете му заплатата!
16:12 20.02.2026
78 Путин гол до кръста на пони
До коментар #72 от "Ти да видиш":Аз у нас, най-свободната страна във вселената, НПОтата съм ги забранил отдавна. И си немам грижи!
16:14 20.02.2026
79 ... и е била постигната
17:20 20.02.2026