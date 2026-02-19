Бойко Станкушев, АКФ: По случая „Петрохан – Околчица” продължават да висят множество въпроси

„Антикорупционният фонд“ (АКФ) е пуснал питане по ЗДОИ (Закона за достъп до обществена информация) до МВР относно „възможен риск от злоупотреби и институционален тормоз срещу организацията“ на Ивайло Калушев. „Във връзка с медийни публикации за упражняван от Фондация „Антикорупционен фонд“ „институционален натиск“ върху МВР и други институции бихме искали да заявим: търсенето на обществена информация не е натиск върху институциите“. Това се казва в позиция на АКФ, изпратена до медиите на 18 февруари.

Сигналът за това, че институциите проверяват сдружението на Ивайло Калушев беше подаден в Антикорупционния фонд от близки на хора от въпросното сдружение, като подозирам, че един от сигналоподателите е и член на „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.

Сигналът беше много тревожен, че срещу това сдружение, представители на институциите и други неидентифицирани субекти, оказват натиск и ги заплашват, включително, че част от тях са въоръжени. Ние взехме мерки и написахме един сигнал, който изпратихме до МВР и Комисията за противодействие на корупцията. Има клевета по отношение на това, че сме оказвали натиск на МВР и институциите/ От отговорите, който получихме от МВР и Софийска градска прокуратура личи, че те считат, е по Закона за достъп до обществена информация, това заявление е абсолютно валидно, допустимо и издържано. От КПК не получихме отговор, което е нарушение на Закона. И в двата получени отговора пишеше, че няма сведения за натиск, за каквато и да е дейност, различна от нормалната.

Станкушев обясни, че от АКФ не са имали информация за това, че срещу сдружението на Ивайло Калушев вече има редица подадени сигнали до институциите. Той се закани, че ще заведе дело за клевета към всички, които твърдят, че АКФ са протектирали сдружението на Калушев.

Директорът на Антикорупционния фонд беше категоричен, че международно разследване по случая „Петрохан – Околчица” трябва да има, защото около него все още висят много въпроси.