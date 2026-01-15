Новини
Джеймс Камерън е притеснен: Може да няма следващи епизоди на "Аватар" ВИДЕО

15 Януари, 2026

Трябва да се науча да направя производството на филми по-евтино, заяви режисьорът на знаменитата поредица

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джеймс Камерън заяви, че трябва да намери начин да направи филмовото производство по-евтино, в противен случай „Аватар 4“ и „Аватар 5“ може да не се случат.

Режисьорът заяви това в интервю за тайванския медиен канал TVBS News.

„Работата е там, че филмовата индустрия е в депресия в момента. „Аватар 3“ беше огромен разход. Трябва да работим усилено, за да продължим. Трябва да разберем как да правим филмите „Аватар“ по-евтино, за да продължим напред“, каза Камерън.

Последният филм от поредицата „Аватар“, „Аватар: Огън и пепел“, излезе по целия свят на 19 декември 2025 г. През първите си четири уикенда филмът събра 1,231 милиарда долара. Филмът изостава от предишните части от поредицата. Първият филм „Аватар“ събрал 1,335 милиарда долара през същия период. Вторият филм, „Аватар: Пътят на водата“, спечелил 1,713 милиарда долара през първите си четири уикенда.

Disney е планирал още два филма. Четвъртият филм е насрочен за 21 декември 2029 г., а петият филм е насрочен за 19 декември 2031 г.


