Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

Новият спектакъл на Народния театър – „Различният“ от Алексей Слаповски, ни въвлича в съвременна история за любовта като опасна игра. Премиерата е на 12 и 13 март на Сцена „Апостол Карамитев“, а билетите вече са в продажба. В централната роля зрителите ще видят Любомир Нейков, който за пръв път участва в спектакъл на Народния театър.
Пиесата, определена от самия си автор като „комитрагедия“, поставя на изпитание представите ни за любовта, щастието и успеха. Заклет ерген, дал обещание на майка си да се ожени, попада на необичайна обява в сайт за запознанства: „Млада, красива, заможна и обезпечена жена търси грозен и беден мъж, за да го направи щастлив“. Срещата между двамата се превръща в неочаквана игра на власт, желания и трансформации, в която победата може да се окаже по-страшна от поражението.
Красавицата обиква чудовище, а то вместо да се превърне в принц, става истинско чудовище – нагло, придирчиво и взискателно. Защото щастието е много голямо изпитание за един слаб човек.
Любомир Нейков влиза в образа на мъжа, който от аутсайдер на „фронта на любовта“ постепенно се превръща в негов самоуверен завоевател, а в ролята на красавицата ще се редуват Гергана Змийчарова и Илиана Коджабашева. В спектакъла участват също Вяра Табакова и Антония Кундакова.
Режисьор на спектакъла е Стефан Спасов, познат на публиката на Народния театър с постановките на „Едни момичета“, „Страх за опитомяване“, „Облог“ и „Три високи жени“. Сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева, а музиката е на Теодосий Спасов. Преводът е на Василка Бумбарова.
Какво от случващото в тази история е истина и кое е измислица? Кой от всички герои е истински и кой е различен? А дали Различният наистина е различен? Билетите за спектакъла вече са в продажба онлайн и на касите на Народния театър. Интересът към премиерните дати е изключително висок и местата са почти разпродадени, а следващите представления ще бъдат на 4 и 15 април.
1 Ще се гледа
Коментиран от #4
12:06 19.02.2026
2 Българин
12:11 19.02.2026
3 От Варна
12:29 19.02.2026
4 Мнение
До коментар #1 от "Ще се гледа":Признание ЗА КАКВО???
ТИЯ СЪВРЕМЕННИТЕ АКТЬОРЧЕТА, ЖУРНАЛИСТИ, ПОЛИТОЛОЗИ, ЕКСПЕРТИ И ВСЕКВИ ДРУГИ РЕДОВНИ УЧАСТНИЦИ В КАЗИОННИТЕ КУПЕНИ И ОВЛАДЕНИ ОТВЪН МЕДИИ, ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ВЪРШАТ Е ДА УСПИВАТ НАРОДА НИ С ГЛУПОСТИТЕ И ПРОСТОТИЯТА СИ!!!
ПОМНИТЕ ЛИ ЕДНО ВРЕМЕ, ЧЕ ИМАШЕ НЯКАКВА ПОЛИТИЧЕСКА САТИРА (УСМИВАХА СЕ ТЕКУЩИТЕ ДЕЛА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ)?!
ИМА ЛИ ТАКОВА НЕЩО СЕГА В ТИЯ ПРЕДАВАНИЯ И РИАЛИТИТА???
ОТВРАТИХА МЕ ВСИЧКИ ТИЯ РАЧКОВЦИ, РАДКОВЦИ, НЕЙКОВЦИ И ДР ПОДОБНИ ЕЖЕДНЕВНИ УЧАСТНИЦИ ПО ОВЛАДЕНИТЕ БГ МЕДИИ!!!
ЗНАЙТЕ, ЧЕ КОГАТО СЕ ПРОДАДЕТЕ НА ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА ДА УСПИВАТЕ СВОИТЕ, ВИ ЛИЧИ ОТ КИЛОМЕТРИ!!!
13:02 19.02.2026