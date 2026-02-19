Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

19 Февруари, 2026 12:01 808 4

  • любо нейков-
  • народен театър иван вазов-
  • народен театър-
  • дебют-
  • постановка

Дебютната пиеса, определена от самия си автор като „комитрагедия“, поставя на изпитание представите ни за любовта, щастието и успеха

Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ) - 1
Снимки: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Новият спектакъл на Народния театър – „Различният“ от Алексей Слаповски, ни въвлича в съвременна история за любовта като опасна игра. Премиерата е на 12 и 13 март на Сцена „Апостол Карамитев“, а билетите вече са в продажба. В централната роля зрителите ще видят Любомир Нейков, който за пръв път участва в спектакъл на Народния театър.

Пиесата, определена от самия си автор като „комитрагедия“, поставя на изпитание представите ни за любовта, щастието и успеха. Заклет ерген, дал обещание на майка си да се ожени, попада на необичайна обява в сайт за запознанства: „Млада, красива, заможна и обезпечена жена търси грозен и беден мъж, за да го направи щастлив“. Срещата между двамата се превръща в неочаквана игра на власт, желания и трансформации, в която победата може да се окаже по-страшна от поражението.

Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

Красавицата обиква чудовище, а то вместо да се превърне в принц, става истинско чудовище – нагло, придирчиво и взискателно. Защото щастието е много голямо изпитание за един слаб човек.

Любомир Нейков влиза в образа на мъжа, който от аутсайдер на „фронта на любовта“ постепенно се превръща в негов самоуверен завоевател, а в ролята на красавицата ще се редуват Гергана Змийчарова и Илиана Коджабашева. В спектакъла участват също Вяра Табакова и Антония Кундакова.

Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

Режисьор на спектакъла е Стефан Спасов, познат на публиката на Народния театър с постановките на „Едни момичета“, „Страх за опитомяване“, „Облог“ и „Три високи жени“. Сценографията и костюмите са дело на Ванина Цандева, а музиката е на Теодосий Спасов. Преводът е на Василка Бумбарова.

Любо Нейков дебютира в Народния театър "Иван Вазов" (СНИМКИ)

Какво от случващото в тази история е истина и кое е измислица? Кой от всички герои е истински и кой е различен? А дали Различният наистина е различен? Билетите за спектакъла вече са в продажба онлайн и на касите на Народния театър. Интересът към премиерните дати е изключително висок и местата са почти разпродадени, а следващите представления ще бъдат на 4 и 15 април.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще се гледа

    1 5 Отговор
    Истински актьор.Завинаги съм го признал.

    Коментиран от #4

    12:06 19.02.2026

  • 2 Българин

    7 2 Отговор
    Дали сцената ще издържи и големия пишман комик няма да се озове в мазето.

    12:11 19.02.2026

  • 3 От Варна

    4 1 Отговор
    Талантлив актьор. Разбирал съм винаги, че е важно(най) и да правиш пари. Защото в България да си добър в нещо не означава, че непременно ще си заслужено заплатен. Смятам, че продължителното отсъствие на г-Нейков от театралната сцена е загуба за зрителите. Но никога не е късно… Чакам с нетърпение да гостува във Варна. Сюжетът е до болка познат житейски, но в случая няма да е банално! Успех!

    12:29 19.02.2026

  • 4 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще се гледа":

    Признание ЗА КАКВО???
    ТИЯ СЪВРЕМЕННИТЕ АКТЬОРЧЕТА, ЖУРНАЛИСТИ, ПОЛИТОЛОЗИ, ЕКСПЕРТИ И ВСЕКВИ ДРУГИ РЕДОВНИ УЧАСТНИЦИ В КАЗИОННИТЕ КУПЕНИ И ОВЛАДЕНИ ОТВЪН МЕДИИ, ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО ВЪРШАТ Е ДА УСПИВАТ НАРОДА НИ С ГЛУПОСТИТЕ И ПРОСТОТИЯТА СИ!!!

    ПОМНИТЕ ЛИ ЕДНО ВРЕМЕ, ЧЕ ИМАШЕ НЯКАКВА ПОЛИТИЧЕСКА САТИРА (УСМИВАХА СЕ ТЕКУЩИТЕ ДЕЛА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ)?!
    ИМА ЛИ ТАКОВА НЕЩО СЕГА В ТИЯ ПРЕДАВАНИЯ И РИАЛИТИТА???

    ОТВРАТИХА МЕ ВСИЧКИ ТИЯ РАЧКОВЦИ, РАДКОВЦИ, НЕЙКОВЦИ И ДР ПОДОБНИ ЕЖЕДНЕВНИ УЧАСТНИЦИ ПО ОВЛАДЕНИТЕ БГ МЕДИИ!!!

    ЗНАЙТЕ, ЧЕ КОГАТО СЕ ПРОДАДЕТЕ НА ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ, ЗА ДА УСПИВАТЕ СВОИТЕ, ВИ ЛИЧИ ОТ КИЛОМЕТРИ!!!

    13:02 19.02.2026