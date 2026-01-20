Филмът на Франсоа Озон „Чужденецът“ триумфира на 31-вите награди „Люмиер“, печелейки отличия в три категории, съобщава Variety.

Церемонията по награждаването се проведе в Париж на 18 януари. Черно-бялата адаптация на Франсоа Озон по романа на Албер Камю „Чужденецът“ спечели наградата за най-добър филм, докато 29-годишният френски актьор Бенджамин Воазен („Изгубени илюзии“) спечели наградата за най-добър актьор, а Мануел Дакосе (който преди това режисира „Видок: Ловец на духове“ с участието на Венсан Касел) беше отличен за най-добра операторска работа.

Първият роман на френския писател екзистенциалист Албер Камю, „Чужденецът“, е публикуван през 1942 г. Героят на книгата е съден за убийство. Филмът, базиран на романа на Камю, се развива в Алжир през 1938 г. Скромен офис служител на име Мерсо, изигран от Воазен, присъства на погребението на майка си, без да пророни и сълза. На следващия ден той започва афера с колежката си Мария и бързо се връща към нормалния си живот. Съседът му, Реймон Синтес, обаче въвлича Мерсо в съмнителните си дела и един ден на плажа се случва трагедия.

Това е първата награда „Люмиер“ за най-добър филм за известния режисьор Франсоа Озон, след предишни номинации през 2020 г. за „По Божията милост“ и през 2021 г. за „Лятото на 85-та“.

Наградите „Люмиер“, считани за френския еквивалент на „Златните глобуси“, се присъждат чрез гласуване от журналисти от 36 държави и се връчват на церемония, провеждана приблизително месец преди наградите „Сезар“, с които се дава началото на сезона на френските филмови награди.

Пълен списък с носителите на наградата „Люмиер“ за 2026 г.

Най-добър филм

„Чужденецът“ — Франсоа Озон

Най-добър режисьор

Ришар Линклейтър — "Нова вълна"

Най-добър сценарий

Стефан Демустие — „Голямата арка“

Най-добър документален филм

„Сложи душата си в ръцете си и тръгвай“ — Сепиде Фарси

Най-добър анимационен филм

„Арко“ — Хюго Биенвеню

Най-добра актриса

Леа Дракър — „Случай № 137“

Най-добър актьор

Бенджамин Воазен — „Чужденецът“

Най-добър женски дебют

Надя Мелити — „Малка сестра“

Най-добър мъжки дебют

Гийом Марбек — Нова вълна

Най-добър дебютен филм

„Нино“ — Режисьор Полин Локес

Най-добра международна копродукция

„Таен агент“ - Клебер Мендонса Филйо

Най-добра операторска работа

Мануел Дакос - „Чужденецът“

Най-добра музика

Уорън Елис, Дом Ла Нена и Розмари Стенли - „Песента на горите“