Новини
Свят »
Мадагаскар »
62 са вече жертвите на циклона „Гезани“ в Мадагаскар

62 са вече жертвите на циклона „Гезани“ в Мадагаскар

20 Февруари, 2026 05:39, обновена 20 Февруари, 2026 04:43 673 0

  • мадагаскар-
  • циклон-
  • жертви

13 души все още се смятат за изчезнали

62 са вече жертвите на циклона „Гезани“ в Мадагаскар - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Броят на жертвите на тропическия циклон "Гезани" в Мадагаскар достигна най-малко 62 души, а 13 души все още се смятат за изчезнали след преминаването на бурята, която връхлетя с пълна сила втория по големина град на Мадагаскар - Тоамасина, на 10 февруари, сочат най-нови данни от днес, предаде Франс прес.

Повечето от жертвите на "Гезани" са регистрирани в Тоамасина, чието население наброява около 400 000 жители, показва актуализирана информация, публикувана днес от националната служба за управление на рисковете и бедствията. По-рано се съобщаваше за 59 жертви.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи днес, че 35 000 души са били разселени, а 382 000 души се нуждаят от спешна хуманитарна помощ.

Щетите по жилищните сгради са значителни - 25 000 жилища са напълно разрушени, както и над 750 училищни помещения.

Циклонът "Гезани" продължи пътя си и към Мозамбик. Въпреки че премина на 50 км от крайбрежието, циклонът отне живота най-малко на 4 души и причини щети в провинция Инямбане в южната част на Мозамбик, чиято едноименна столица е с население около 100 000 жители.


Мадагаскар
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ