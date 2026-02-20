62 са вече жертвите на циклона „Гезани“ в Мадагаскар

Броят на жертвите на тропическия циклон "Гезани" в Мадагаскар достигна най-малко 62 души, а 13 души все още се смятат за изчезнали след преминаването на бурята, която връхлетя с пълна сила втория по големина град на Мадагаскар - Тоамасина, на 10 февруари, сочат най-нови данни от днес, предаде Франс прес.

Повечето от жертвите на "Гезани" са регистрирани в Тоамасина, чието население наброява около 400 000 жители, показва актуализирана информация, публикувана днес от националната служба за управление на рисковете и бедствията. По-рано се съобщаваше за 59 жертви.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси съобщи днес, че 35 000 души са били разселени, а 382 000 души се нуждаят от спешна хуманитарна помощ.

Щетите по жилищните сгради са значителни - 25 000 жилища са напълно разрушени, както и над 750 училищни помещения.

Циклонът "Гезани" продължи пътя си и към Мозамбик. Въпреки че премина на 50 км от крайбрежието, циклонът отне живота най-малко на 4 души и причини щети в провинция Инямбане в южната част на Мозамбик, чиято едноименна столица е с население около 100 000 жители.