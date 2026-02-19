Лили Иванова поздрави новия служебен министър на културата (СНИМКИ)

Примата на родната естрада Лили Иванова поздрави новия служебен министър на културата Найден Тодоров в профила си в социалните мрежи със снимки с него. Иванова заяви че за нея ще е привилегия да бъде с него на една сцена на 31 март по повод 45 години от откриването на Национален дворец на културата.
"Поздравления за избора на Маестро Найден Тодоров за служебен министър на културата! За мен е чест и удоволствие да бъдем на една сцена с него на 31.03.2026 г. в Зала 1 на НДК по повод 45 години от откриването на Национален дворец на културата - НДК! Здраве, щастие и още много успехи! С цялото си уважение, Лили Иванова", написа Лили Иванова към кадрите с диригента.
13:00 19.02.2026
13:02 19.02.2026
13:02 19.02.2026
13:12 19.02.2026
A КАКВО Е КАЗАЛА БAБИЧKATA, MOЖЕМ ДА ГО ОТДАДЕМ НА СТОТИЦИТЕ ЖЕЖКИ ЛЕТА КОИТО Е ПРЕЖИВЯЛА.
13:13 19.02.2026
До коментар #6 от "ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA":" ЗАЩИТАВАШЕ КАКТО ПEДAЛИТE ГEЙПAPAДA.." от обратните ненормални хора. - Хора, които не живеят Богоугодно, ще бъдат унищожени и заличени от лицето на Земята. Писано е...
13:22 19.02.2026
14:03 19.02.2026
14:11 19.02.2026
16:58 19.02.2026
11:19 20.02.2026