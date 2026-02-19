Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лили Иванова поздрави новия служебен министър на културата (СНИМКИ)

19 Февруари, 2026 12:57 1 019 11

Певицата ще се качи на сцената заедно с Найден Тодоров през март

Лили Иванова поздрави новия служебен министър на културата (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Примата на родната естрада Лили Иванова поздрави новия служебен министър на културата Найден Тодоров в профила си в социалните мрежи със снимки с него. Иванова заяви че за нея ще е привилегия да бъде с него на една сцена на 31 март по повод 45 години от откриването на Национален дворец на културата.

"Поздравления за избора на Маестро Найден Тодоров за служебен министър на културата! За мен е чест и удоволствие да бъдем на една сцена с него на 31.03.2026 г. в Зала 1 на НДК по повод 45 години от откриването на Национален дворец на културата - НДК! Здраве, щастие и още много успехи! С цялото си уважение, Лили Иванова", написа Лили Иванова към кадрите с диригента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой му дреме

    5 5 Отговор
    туй все едно 🐖🎃 да поздравят главния прокурор за рождения му ден

    13:00 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъци

    7 3 Отговор
    И защо не избраха Лили за Евровизия?Заради кауфланд,нали.?

    13:02 19.02.2026

  • 4 Име

    4 7 Отговор
    Щом Лили, казва добри думи за Найден Тодоров, значи респект към този човек...

    13:02 19.02.2026

  • 5 Нека да пиша

    10 2 Отговор
    Тя и поздрави министъра на образованието,понеже е египтолог .Той се учи от спомините и за египед .

    13:12 19.02.2026

  • 6 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    9 6 Отговор
    ТО3И ПЛУЖEK ПРЕДИ ГОДИНА И ПОЛОВИНА ПОСТАВИ АНТИБЪЛГАРСКАTA ПИЕСА НА БЪРНАРД ШОУ. И Я ЗАЩИТАВАШЕ КАКТО ПEДAЛИТE ГEЙПAPAДA..
    A КАКВО Е КАЗАЛА БAБИЧKATA, MOЖЕМ ДА ГО ОТДАДЕМ НА СТОТИЦИТЕ ЖЕЖКИ ЛЕТА КОИТО Е ПРЕЖИВЯЛА.

    Коментиран от #7

    13:13 19.02.2026

  • 7 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA":

    " ЗАЩИТАВАШЕ КАКТО ПEДAЛИТE ГEЙПAPAДA.." от обратните ненормални хора. - Хора, които не живеят Богоугодно, ще бъдат унищожени и заличени от лицето на Земята. Писано е...

    13:22 19.02.2026

  • 8 Велика

    3 2 Отговор
    Лили е пяла с Орфей,на живо.

    14:03 19.02.2026

  • 9 Перо

    3 1 Отговор
    Мумията ще поздрави извергнатия от Виена!

    14:11 19.02.2026

  • 10 Ти пък

    2 0 Отговор
    Лили Ивянова е Институция и никога не би слязла на нивото на Евровизия

    16:58 19.02.2026

  • 11 Сульо

    0 0 Отговор
    Изкука Лили на стари години да поздравява Този боклук.

    11:19 20.02.2026