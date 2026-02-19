Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лошото момче на Кремъл: Руската армия има оръжия, които никой друг не притежава! И враговете ни добре го знаят

19 Февруари, 2026 21:19 4 199 153

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • дмитрий медведев-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове

Руските инженери, конструктори и работници всеки ден се трудят над решаването на тези изключително сложни задачи, постигнахме много добри резултати и бързо преминахме към серийно производство, създавайки уникални образци за нуждите на армията, заявява Медведев

Лошото момче на Кремъл: Руската армия има оръжия, които никой друг не притежава! И враговете ни добре го знаят - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските инженери са успели да създадат уникални образци на оръжия. Никоя армия не разполага с такива – и враговете на Русия го знаят, заявява заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ, председател на "Единна Русия" Дмитрий Медведев, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Руските инженери, конструктори и работници наистина всеки ден се трудят над решаването на тези изключително сложни задачи, тъй като по редица различни позиции започнахме с много малки обеми, но постигнахме много добри резултати и бързо преминахме към серийно производство, създавайки уникални образци на оръжия за нуждите на армията“, заявява Медведев.

"Такива оръжия, поне много от тях, няма нито една армия в света“, добавя той. "Най-важното е, че нашите врагове са осъзнали това“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 84 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хайде козяци

    52 74 Отговор
    Лайте злоба и дано ви е запоследно. Пожелавам ви високо кръвно и тромбове!

    Коментиран от #30, #77, #146

    21:22 19.02.2026

  • 3 Имате даааа

    79 63 Отговор
    А в същото време 2 милиона нещастни орки дадоха фира в Република Украйна💯👈

    Коментиран от #33

    21:22 19.02.2026

  • 4 Дърва Троян

    46 42 Отговор
    От 2-до 4 часа имате живот в раша.

    21:22 19.02.2026

  • 5 Георги

    60 67 Отговор
    ЕС изобрети капачка, която не се отделя от бутилката, а руснаците направиха Сармат - ракета, която не се отделя от силоза. Такива оръжия на никой не му трябват.

    Коментиран от #16

    21:22 19.02.2026

  • 6 Ник

    72 58 Отговор
    На тоя или трябва да му спрат водката или да му спрат изявите. Всичко друго е излагация.

    21:23 19.02.2026

  • 7 ТРОМПЕТЪ

    19 25 Отговор
    до дни че ви пробвам , ...а вий ще вийте срещу луната, докът мирише на пушени патури!

    21:23 19.02.2026

  • 8 coпoливо сopoсне

    27 40 Отговор
    Какво ли щях да работя и ям ако не беше започнал Путин да денацифицира Украйна?!

    Коментиран от #35

    21:23 19.02.2026

  • 9 БОЛШЕВИК

    56 29 Отговор
    Много руски оръжия нямат аналог и никога няма да имат.

    Коментиран от #54

    21:23 19.02.2026

  • 10 КорЗаОрките

    69 43 Отговор
    Имат , външни тоалетни , кал , алкохолици и изгнили лади .

    Коментиран от #21, #25, #42

    21:23 19.02.2026

  • 11 Жужето Медведев пак заплаши България!

    48 27 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати идна Сарма и щял да изтрепе сумати русодебили!

    21:23 19.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сталин

    33 56 Отговор
    Велик е СССР,само руския войник може да спре тия ционистките терористи и бандити

    21:24 19.02.2026

  • 14 Западняците като чуят

    40 31 Отговор
    че лопатките ще ги шляпат по розовите дупета направо свалят гащите в екстаз.

    21:24 19.02.2026

  • 15 Хиропрактор Велко

    52 37 Отговор
    Нищо нямате бе пияницо. Пропаднала държава от просяци. Технологично изостанала.Просяци.

    Коментиран от #17

    21:24 19.02.2026

  • 16 Едното е вярно.

    20 31 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    капачката,която не се отделя от бутилката е китайско изобретение.За Сърмата е вярно.

    21:24 19.02.2026

  • 17 Механик

    48 34 Отговор

    До коментар #15 от "Хиропрактор Велко":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #38

    21:25 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гошо

    39 24 Отговор
    Мда, и вие ,от друга страна, самите не знаете американците пък с какво точно разполагат. Така че ,джуджи, не се пъчи излишно.

    21:25 19.02.2026

  • 20 Ицо

    30 17 Отговор
    Има ли копейки тук?

    21:26 19.02.2026

  • 21 604

    4 13 Отговор

    До коментар #10 от "КорЗаОрките":

    виж ком. 7 как се прави, калпъв тролъ, за ко ти плащът незнам!

    21:26 19.02.2026

  • 22 Един

    20 12 Отговор
    Така е, имат буханки - талиги аналогов нет.

    21:26 19.02.2026

  • 23 Колективен руски крепостен

    36 21 Отговор
    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    21:26 19.02.2026

  • 24 Прав е човека

    14 8 Отговор
    Никой няма лопата прешникнс чип от лешник.

    21:26 19.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Стенли

    25 41 Отговор
    Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #37, #40

    21:27 19.02.2026

  • 27 Добре че са аятоласите и Ким чен Ун

    37 21 Отговор
    че, ако видите руснаците как произвеждат танкове с пили и флексове....
    Има видеа.

    21:27 19.02.2026

  • 28 затова

    40 22 Отговор
    10 години не можете да минете 5 метра.

    21:28 19.02.2026

  • 29 Механик

    41 21 Отговор
    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    21:28 19.02.2026

  • 30 ПРИПОМНЯНЕ

    25 9 Отговор

    До коментар #2 от "хайде козяци":

    Всеки съди по себе си! (Българска Народна Поговорка)
    Не виждам какви преговори може да се водят с тези хора?

    21:28 19.02.2026

  • 31 Самоходен оверлог

    38 23 Отговор
    Хахахаха къде си тръгнал бе просяк. Нищо нямате и всеки го знае. Гледам успешно преизпълнявате петилетката за 1 милион мъртви рубашки в украйна.

    21:28 19.02.2026

  • 32 Имате

    35 17 Отговор
    Най-много имате ку®воляци.

    Коментиран от #55

    21:28 19.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Руцки Просяк

    22 15 Отговор
    Спреа ми телеграмо братухиии

    21:30 19.02.2026

  • 35 Град Козлодуй

    36 18 Отговор

    До коментар #8 от "coпoливо сopoсне":

    Как пък нито една копейка не замина да живее в Русия.

    21:30 19.02.2026

  • 36 Хасмукаров

    26 12 Отговор
    Работи ли плановата икономика бе медунчо??

    21:31 19.02.2026

  • 37 Град Козлодуй

    24 14 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #46

    21:31 19.02.2026

  • 38 Поздравления👍!

    10 13 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Имаш развитие!
    Преди твърдеше,че руснаците един пирон не могат да направят...!

    21:32 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Читател

    28 15 Отговор
    Вярвам му,но само когато е трезвен .😁

    21:34 19.02.2026

  • 42 варна

    24 12 Отговор

    До коментар #10 от "КорЗаОрките":

    на мен фаворит ми е Москвича истинска руска щайга на четири гуми

    Коментиран от #109

    21:34 19.02.2026

  • 43 Знаем ви

    27 14 Отговор
    Безаналоговите оръжия.От липсващия танк Т 14 Армата до невидимият Су57.

    Коментиран от #83

    21:35 19.02.2026

  • 44 Тъпото руско говедо

    33 19 Отговор
    Русия се гордее с постиженията си, а те са в това, че са създали поредно отвратително оръжие, за изтребване на хора... няма да създадат нещо полезно за хората... само мизерии и гадости сатанински излизат от Русия... те друго не умеят с такъв 60клук начело, като Путин.

    Коментиран от #133

    21:35 19.02.2026

  • 45 Владо

    26 17 Отговор
    Руски сбърканяк.

    Коментиран от #71

    21:35 19.02.2026

  • 46 Стенли

    21 27 Отговор

    До коментар #37 от "Град Козлодуй":

    Тъй тъй затова освободиха територия колкото България макар че на зеления фасул помагат толкова много държави с оръжие пари пък и дори с хора така наречените инструктори

    21:36 19.02.2026

  • 47 Ицо

    19 13 Отговор
    Има ли копейки тук бе!

    Коментиран от #67

    21:36 19.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Луд е бил Александър 2

    23 17 Отговор
    Да даде огромни жертви и плати Съединението.
    Остави го това долно племе да го джаскат турчолята и не се занимавай с турски роби

    21:39 19.02.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    20 13 Отговор
    Руските оружия - Чалма и Тюбетейка ☝️😄

    21:39 19.02.2026

  • 51 Хахахаха

    24 15 Отговор
    Митя, ще дойдат хеликоптерите и за теб скоро.

    21:40 19.02.2026

  • 52 😅😂😆.....

    26 14 Отговор
    Голям майтап с тези ватенки бе🤣, никой няма нищо като тях, е кой да има нещо като тях, те като нямат нищо, имат само един Черноморски флот който плува по дъното на Черно море🤣, нищо, митенка пак е пиян и развеселява аудиторията.

    Коментиран от #59

    21:41 19.02.2026

  • 53 Помияри за милиарди

    18 20 Отговор
    Всички, които са яли здрав бой от руснаците през годините, сега са най-ревностните доставчици на оръжие за Укра, както и най-големите лъжци и провокатори. И всички забравят, че зинала уста се затваря само зазедин единствен миг.

    Коментиран от #65

    21:42 19.02.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    18 10 Отговор

    До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":

    "...Много руски оръжия нямат аналог и никога няма да имат...."

    Всичките руски оружия от кривака до мушкета вече нямат аналог ☝️😁

    21:42 19.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 хаха

    17 4 Отговор
    Ама разбира се...хахаха

    Коментиран от #74

    21:44 19.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 стоян георгиев-π4оka

    11 17 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев-π4оka":

    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #78

    21:44 19.02.2026

  • 61 аz СВО Победа 80

    21 5 Отговор
    Още един руски пропагандист спря да лъже завинаги.Денацифициран е Павел Порсев.

    21:45 19.02.2026

  • 62 Митя спри се бе алкаш...

    20 12 Отговор
    Спри с твоите пиянски бръщолевения, Зеленски за смях ви направи без да има оръжия.

    Коментиран от #66

    21:45 19.02.2026

  • 63 Абе лицето Сидеров

    13 3 Отговор
    Защо не е ходил войник като всеки български мъж през онези години?

    Коментиран от #92

    21:45 19.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ха ХаХа

    13 13 Отговор

    До коментар #62 от "Митя спри се бе алкаш...":

    От президент клоун става, но от клоун президент никога не става.

    21:47 19.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 има чушки

    21 5 Отговор
    Стигна на 17км от Киев и рязко "загуби интерес". А сега 4 години тъпче на едно място. Ай как хочется, ай ай ай!

    21:48 19.02.2026

  • 69 Ха ха

    11 5 Отговор
    Пиклю.

    21:48 19.02.2026

  • 70 Помашки

    7 7 Отговор

    До коментар #65 от "Тъпото руско говедо":

    Плямпаници

    21:48 19.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Защо наркомана

    13 14 Отговор
    не изхвърли Калашниците на окупатора.
    Хайде бе гьотверен замени ги с плювалниците М 16

    21:51 19.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 хаха🤣

    9 14 Отговор

    До коментар #58 от "хаха":

    Хохохолът от който си копирал колажа вече е станал на тор 🤣🤣🤣.

    21:53 19.02.2026

  • 75 копейките в екстаз

    16 7 Отговор
    на всяка копейка алкохолика медведев да мушне по едно супер тайно оръжие, на което дори и афроамериканците биха биха завидели! Хлъц!

    21:53 19.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Стамо

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "хайде козяци":

    Множествено число на “тромб” е тромби (не тромбове)

    Коментиран от #80, #110

    21:53 19.02.2026

  • 78 Вова

    11 5 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев-π4оka":

    Ми аз това правя по цял ден в бункера, бе! Удрям си главата в стената!

    21:54 19.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 някой си

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "Ицо":

    само прости центове

    Коментиран от #88

    21:57 19.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 да питам

    18 5 Отговор

    До коментар #43 от "Знаем ви":

    А защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?

    21:58 19.02.2026

  • 84 Муню

    14 8 Отговор
    Има оръжия, ама няма да ги използва. Колкото и американците да крадат руски петрол. Колкото и да гърмят самальоти по руските летища. Путин ще си трае с наведена глава, мухаха.

    22:00 19.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 0001

    18 10 Отговор

    До коментар #82 от "Артилерист":

    Противопостави се баба Меца, ама 😂

    Коментиран от #97, #102

    22:01 19.02.2026

  • 87 ДДТ

    17 5 Отговор
    Напоследък не са създали нищо полезно освен средства за убиване и разрушаване. Типично за империята на злото.

    22:01 19.02.2026

  • 88 Ицо

    2 3 Отговор

    До коментар #81 от "някой си":

    Извинявай ,ако съм те обидил ,нищо лично !Мога да ти дууу хаммм ако ми простиш !

    22:01 19.02.2026

  • 89 Мили

    12 11 Отговор
    Евроатлантици , набират се доброволци за ВСУ че няма хора всички са два метра под земята , заминавайте с радост ще ви изпратим !Но да ви предупредя , че доброволците от Латвия се върнаха обратно в страната си след като са били на обучение и са се изплашили и газ и обратно към Литва .

    Коментиран от #95, #98, #100, #104

    22:01 19.02.2026

  • 90 Ъхъ!!!

    14 7 Отговор
    Той и Хитлер в последните дни на Третия Райх непрекъснато е бълнувал за Чудо Оръжието! Дали е случайна приликата с Медунчо?!?

    22:03 19.02.2026

  • 91 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Тия ПЕН дел мурафети":

    Уап Пай У йоттт бре хъесосс .

    22:03 19.02.2026

  • 92 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    8 1 Отговор

    До коментар #63 от "Абе лицето Сидеров":

    И ние не сме ходили 🥳

    22:03 19.02.2026

  • 93 НА ДНЕШНИИЯ ДЕН ДОРИ :

    8 12 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ СЕ ДОКАЗВАМЕ КАТО ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕБЛАГОДАРЕН НАРОД !!! ТОВА МНОГО ПЪТИ Е БИЛО ДОКАЗВАНО ВЪВ ВРЕМЕТО И ПО ВСЯКАВИ ДРУГИ ПОВОДИ !!! СРАМ И ПОЗОР ЗА НАС !!!

    22:05 19.02.2026

  • 94 Руски фантазии

    14 4 Отговор
    Пияното джудже живее в паралелна реалност.

    22:07 19.02.2026

  • 95 Ицо

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мили":

    Утре рано сутринта да обереш краставиците!

    Коментиран от #99

    22:12 19.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 гробар

    5 8 Отговор

    До коментар #86 от "0001":

    Момчето ,украинчето което направи колажа ,за съжаление вчера го погребахме .

    22:13 19.02.2026

  • 98 Блатна подлога

    6 2 Отговор

    До коментар #89 от "Мили":

    Получил призовка да ходя в Купянск.Ще ходя...ама друг път.

    22:14 19.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Дано

    8 7 Отговор

    До коментар #86 от "0001":

    не се наложи да видим какво ще се случи след химна "Ставай страна огромная"...

    22:16 19.02.2026

  • 103 Смех с ватенки

    11 2 Отговор

    До коментар #96 от "Прикур ист":

    Водата удря в бункера хлебарките с чехъла.

    Коментиран от #121

    22:17 19.02.2026

  • 104 касата

    12 2 Отговор

    До коментар #89 от "Мили":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂

    Коментиран от #107

    22:19 19.02.2026

  • 105 илия

    9 3 Отговор
    Това джудже има делириум тременс от водка

    Коментиран от #108

    22:19 19.02.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Копейките са само в Интернет

    11 3 Отговор

    До коментар #104 от "касата":

    Навън сякаш да се изпарили.

    22:21 19.02.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Моряка

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "варна":

    А на мене - бялото ми Жигули с кремава тапицерия.За времето си беше върхът.Ако сега има същото,купувам го,изкарвам Маздата СХ 5 от гража и си го прибирам да си го гледам и да се кефя.Между другото,на прототипа му - Фиат 124 - кола на годината- 1967,италиянските и съветските инженери са направили 700 изменения,за да я присподобят към дуровите руски условия.

    Коментиран от #114

    22:24 19.02.2026

  • 110 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #77 от "Стамо":

    Той не знае български добре а само руски затова бърка

    Коментиран от #112

    22:26 19.02.2026

  • 111 Оня с кола

    3 3 Отговор

    До коментар #100 от "Копейкотрошач":

    И сап зад врата ти стига .

    22:26 19.02.2026

  • 112 Стамо

    1 1 Отговор

    До коментар #110 от "Иван":

    Иване ,мойш мигго сммм учкашшш за розова хималайска сол ,собствено производство .

    22:27 19.02.2026

  • 113 Руската кавалерия е най-добрата🐎

    10 4 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".🐎🐎🐎🐎

    Коментиран от #119

    22:28 19.02.2026

  • 114 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #109 от "Моряка":

    гемиджията карай си джигулито .аз предпочитам да си джиткам с мерцедеса ...хахах .

    Коментиран от #122

    22:29 19.02.2026

  • 115 Селския бик съм

    8 4 Отговор
    Руски тръбари ще ви цепа ауспусите наред едногънкови тва ри.Чий го крепите тук във вражеската държава оми тай те се към блажто то.

    Коментиран от #118, #134

    22:30 19.02.2026

  • 116 БГЛВ

    5 2 Отговор
    Димон опять переборщил.

    22:33 19.02.2026

  • 117 Васо

    9 6 Отговор
    Оръжия има. А нещо за ядене кога ще има? Вътрешни тоалетни кога ще има? Канализация? Мухаххаха...

    Коментиран от #132

    22:33 19.02.2026

  • 118 604

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Селския бик съм":

    къв бик си ти ве жендър не до кла тен, я вземи предозирай накрая

    22:41 19.02.2026

  • 119 604

    0 4 Отговор

    До коментар #113 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":

    бандерите възприемат тактиката на рашките и те нападали с малки отряди с мулетъ и катъри, за това имат успехи, ама мулетата им биле малко....

    22:43 19.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Смех с ватенки":

    Ако си решил да пишеш тъпизми,ще ти предложа следните:
    - Графинята с изменено лице тича към езерото.
    - Товарете портокалите в бурета.Братя Карамазови.
    За разлика от твоя тъпизъм,тези са написани от световните писатели Илф и Петров,в романа шедьовър на хумора на 20 век - Златния телец.Учи се ,детето ми.

    22:46 19.02.2026

  • 122 Моряка

    5 0 Отговор

    До коментар #114 от "стоян георгиев":

    Фиат 124 е автомобил на 1967 година,бе момчето ми.Класирали са го доста по умни от нас двамата.На квадрат.А Мерцедеси сега всеки може да кара.Във Варна, в квартал Максуда само Мерцедеси и Бемвета.30 годишни.Добри коли,само дето понамирисват на тъмнолики.

    Коментиран от #131

    22:53 19.02.2026

  • 123 Анджо

    5 2 Отговор
    Излиза ,че оръжията са по важни от човешкия живот. Абе тоя няма ли да спре да се излага, ако ги имаше нямали да ги използвате. Дрън дрън та плес.

    22:54 19.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    6 3 Отговор
    Абсолютно е "прав" късия алкохолик с едричката глава,блатната "армия" има нечувани оръжия без аналог в мирето,особено на анимация .......🤣🤣🤣😂

    22:57 19.02.2026

  • 127 Оги

    6 3 Отговор
    Това го чуваме всеки ден, но на нормалнит е хора не им пука. Тук се занимаваме с изкуствен интелект, химаноидни роботи и високи технологии. В бъдеще армия от роботи ще превземе Русия без проблеми.

    Коментиран от #135

    23:02 19.02.2026

  • 128 Анджо

    5 0 Отговор
    Разликата от Фиат 124 и ладата е от тук до луната, возил съм се и във двата варианта. Същото беше и с Дачията , нищо общо с Реното, само формата на ламарините. Когато се возих за пръв път в това Рено станах за смях когато го попитах каква е тази Дачия , няма нищо общо с другите . Защото имах една братовчетка която имаше Дачия и се бях возил.

    Коментиран от #130, #139

    23:04 19.02.2026

  • 129 Руската армия има оръжия,

    2 3 Отговор
    Руската армия има оръжия, които никой друг не притежава!
    Да вярно е. Притежава най доброто бактериологично оръжие из целия свят. Просто се чудя, защо не го евакуира от Иран? Ами много по добре е за БО да е в Украйна с украинец между краката, отколкото в Иран с американец над главата.

    23:07 19.02.2026

  • 130 Дедо ти

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Анджо":

    Анджо ,а на дрррр Тиа ми ......й можеш ли да се повозиш,вози като Sкласа с пневматично окачване .

    23:07 19.02.2026

  • 131 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #122 от "Моряка":

    гемиджията .аз никога не съм живял в Максуда .живея във Филиповци .а мерцедеса е Е клас ...хахах .

    Коментиран от #137

    23:11 19.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Върховенство на П

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Тъпото руско говедо":

    Изследването на Сорос от Демокрация без граници достига до следния извод:
    Демократичния свят се гордее с постиженията си, а те са в това, че са създали поредно отвратително оръжие, за изтребване на хора... няма да създадат нещо полезно за хората... само мизерии и гадости сатанински излизат от ПроЕвропейската империя на злото... те друго не умеят с такъв 60клук начело, като фон де рлайан

    23:12 19.02.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #127 от "Оги":

    Мъ то Русия е бъя голямъ,бе Оги.От Полшъ до уттатък Камчаткъ.Колку руботъ ши трябвът само дукъту изкачът Урал.Ъм после колку шъ устанът,дукату слязът.И дъли изобщу някуй рубот шъ слези?

    23:18 19.02.2026

  • 136 Медведь сказал:

    9 1 Отговор
    Руските инженери, конструктори и работници всеки ден се трудят над решаването на тези изключително сложни задачи, постигнахме много добри резултати и бързо преминахме към серийно производство, създавайки уникални образци за нуждите на армията, заявява Медведев - А бе тоя, като се напорка, само съветски песни пее. Кажи нещо и за жена ти - Карлика и нея я възпей подобаващо.

    23:22 19.02.2026

  • 137 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "стоян георгиев":

    Ами то Филиповци нещо като Факултето ли е?Или като Столипиново?Или средното аритметично?

    23:23 19.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Анджо":

    Да,ама не.Днес Дачията е най продаваната кола в Европа.Произвеждат ги главно в Мароко.Виждал съм с хиляди как ги товарят на специални кораби( каркеъри) в пристанището на Казабланка.В България от днешните конвенционални коли най меко возят Кашкая и Дачията.

    23:35 19.02.2026

  • 140 Луис Курвалан

    9 0 Отговор
    Какви оръжия те пирони не могат да направят с кривите си кунки .

    23:42 19.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Ще видите дали може

    1 3 Отговор
    два еднакви пирона когато порасне една гъба на мястото където живеете…
    Всеки ден времето ви намалява.

    00:06 20.02.2026

  • 143 Евреина МЕНДЕЛ

    4 0 Отговор
    Отново е има
    Близък контакт със
    Бутилка Водка .

    После какво и да каже с Калната си Уста
    Няма никакво значение.

    00:21 20.02.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Копейка Рубльова

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "az СВО Победа 80":

    А пирони могат ли ?

    00:42 20.02.2026

  • 146 Споко копейка стара

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "хайде козяци":

    Високо кръвно и тромби за теб, ние сме млади здрави, паралии ядем и пием качествено

    01:52 20.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Малее

    2 0 Отговор

    До коментар #144 от "az СВО Победа 80":

    Орешник…🤨Аман от промити безмозъкови!
    Беги да трошиш орехи в Матушка,наЩастнИко

    05:26 20.02.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Свободен

    3 0 Отговор
    Най-забавните персонаж от цялата руска сбирщина!

    06:20 20.02.2026

  • 153 Прав е човека

    2 0 Отговор
    Никоя армия няма толкова много ръждясали тенекии. Да се молиш на Иран и Северна Корея за дронове, да използваш наемници за операции на терен и да се перчиш с претенции за най -могъща армия ..........

    09:29 20.02.2026

