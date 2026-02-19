Руските инженери са успели да създадат уникални образци на оръжия. Никоя армия не разполага с такива – и враговете на Русия го знаят, заявява заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ, председател на "Единна Русия" Дмитрий Медведев, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Руските инженери, конструктори и работници наистина всеки ден се трудят над решаването на тези изключително сложни задачи, тъй като по редица различни позиции започнахме с много малки обеми, но постигнахме много добри резултати и бързо преминахме към серийно производство, създавайки уникални образци на оръжия за нуждите на армията“, заявява Медведев.
"Такива оръжия, поне много от тях, няма нито една армия в света“, добавя той. "Най-важното е, че нашите врагове са осъзнали това“.
Лошото момче на Кремъл: Руската армия има оръжия, които никой друг не притежава! И враговете ни добре го знаят
2 хайде козяци
Коментиран от #30, #77, #146
21:22 19.02.2026
3 Имате даааа
Коментиран от #33
21:22 19.02.2026
4 Дърва Троян
21:22 19.02.2026
5 Георги
Коментиран от #16
21:22 19.02.2026
6 Ник
21:23 19.02.2026
7 ТРОМПЕТЪ
21:23 19.02.2026
8 coпoливо сopoсне
Коментиран от #35
21:23 19.02.2026
9 БОЛШЕВИК
Коментиран от #54
21:23 19.02.2026
10 КорЗаОрките
Коментиран от #21, #25, #42
21:23 19.02.2026
11 Жужето Медведев пак заплаши България!
21:23 19.02.2026
13 Сталин
21:24 19.02.2026
14 Западняците като чуят
21:24 19.02.2026
15 Хиропрактор Велко
Коментиран от #17
21:24 19.02.2026
16 Едното е вярно.
До коментар #5 от "Георги":капачката,която не се отделя от бутилката е китайско изобретение.За Сърмата е вярно.
21:24 19.02.2026
17 Механик
До коментар #15 от "Хиропрактор Велко":Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.
Коментиран от #38
21:25 19.02.2026
19 Гошо
21:25 19.02.2026
20 Ицо
21:26 19.02.2026
21 604
До коментар #10 от "КорЗаОрките":виж ком. 7 как се прави, калпъв тролъ, за ко ти плащът незнам!
21:26 19.02.2026
22 Един
21:26 19.02.2026
23 Колективен руски крепостен
21:26 19.02.2026
24 Прав е човека
21:26 19.02.2026
26 Стенли
Коментиран от #37, #40
21:27 19.02.2026
27 Добре че са аятоласите и Ким чен Ун
Има видеа.
21:27 19.02.2026
28 затова
21:28 19.02.2026
29 Механик
21:28 19.02.2026
30 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #2 от "хайде козяци":Всеки съди по себе си! (Българска Народна Поговорка)
Не виждам какви преговори може да се водят с тези хора?
21:28 19.02.2026
31 Самоходен оверлог
21:28 19.02.2026
32 Имате
Коментиран от #55
21:28 19.02.2026
34 Руцки Просяк
21:30 19.02.2026
35 Град Козлодуй
До коментар #8 от "coпoливо сopoсне":Как пък нито една копейка не замина да живее в Русия.
21:30 19.02.2026
36 Хасмукаров
21:31 19.02.2026
37 Град Козлодуй
До коментар #26 от "Стенли":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #46
21:31 19.02.2026
38 Поздравления👍!
До коментар #17 от "Механик":Имаш развитие!
Преди твърдеше,че руснаците един пирон не могат да направят...!
21:32 19.02.2026
41 Читател
21:34 19.02.2026
42 варна
До коментар #10 от "КорЗаОрките":на мен фаворит ми е Москвича истинска руска щайга на четири гуми
Коментиран от #109
21:34 19.02.2026
43 Знаем ви
Коментиран от #83
21:35 19.02.2026
44 Тъпото руско говедо
Коментиран от #133
21:35 19.02.2026
45 Владо
Коментиран от #71
21:35 19.02.2026
46 Стенли
До коментар #37 от "Град Козлодуй":Тъй тъй затова освободиха територия колкото България макар че на зеления фасул помагат толкова много държави с оръжие пари пък и дори с хора така наречените инструктори
21:36 19.02.2026
47 Ицо
Коментиран от #67
21:36 19.02.2026
49 Луд е бил Александър 2
Остави го това долно племе да го джаскат турчолята и не се занимавай с турски роби
21:39 19.02.2026
50 Владимир Путин, президент
21:39 19.02.2026
51 Хахахаха
21:40 19.02.2026
52 😅😂😆.....
Коментиран от #59
21:41 19.02.2026
53 Помияри за милиарди
Коментиран от #65
21:42 19.02.2026
54 Владимир Путин, президент
До коментар #9 от "БОЛШЕВИК":"...Много руски оръжия нямат аналог и никога няма да имат...."
Всичките руски оружия от кривака до мушкета вече нямат аналог ☝️😁
21:42 19.02.2026
58 хаха
Коментиран от #74
21:44 19.02.2026
60 стоян георгиев-π4оka
До коментар #48 от "стоян георгиев-π4оka":Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !
Коментиран от #78
21:44 19.02.2026
61 аz СВО Победа 80
21:45 19.02.2026
62 Митя спри се бе алкаш...
Коментиран от #66
21:45 19.02.2026
63 Абе лицето Сидеров
Коментиран от #92
21:45 19.02.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Митя спри се бе алкаш...":От президент клоун става, но от клоун президент никога не става.
21:47 19.02.2026
68 има чушки
21:48 19.02.2026
69 Ха ха
21:48 19.02.2026
70 Помашки
До коментар #65 от "Тъпото руско говедо":Плямпаници
21:48 19.02.2026
72 Защо наркомана
Хайде бе гьотверен замени ги с плювалниците М 16
21:51 19.02.2026
74 хаха🤣
До коментар #58 от "хаха":Хохохолът от който си копирал колажа вече е станал на тор 🤣🤣🤣.
21:53 19.02.2026
75 копейките в екстаз
21:53 19.02.2026
77 Стамо
До коментар #2 от "хайде козяци":Множествено число на “тромб” е тромби (не тромбове)
Коментиран от #80, #110
21:53 19.02.2026
78 Вова
До коментар #60 от "стоян георгиев-π4оka":Ми аз това правя по цял ден в бункера, бе! Удрям си главата в стената!
21:54 19.02.2026
81 някой си
До коментар #64 от "Ицо":само прости центове
Коментиран от #88
21:57 19.02.2026
83 да питам
До коментар #43 от "Знаем ви":А защо на последния парад в Мацква го нямаше дори и картонения макет на Армата ?
21:58 19.02.2026
84 Муню
22:00 19.02.2026
86 0001
До коментар #82 от "Артилерист":Противопостави се баба Меца, ама 😂
Коментиран от #97, #102
22:01 19.02.2026
87 ДДТ
22:01 19.02.2026
88 Ицо
До коментар #81 от "някой си":Извинявай ,ако съм те обидил ,нищо лично !Мога да ти дууу хаммм ако ми простиш !
22:01 19.02.2026
89 Мили
Коментиран от #95, #98, #100, #104
22:01 19.02.2026
90 Ъхъ!!!
22:03 19.02.2026
91 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #85 от "Тия ПЕН дел мурафети":Уап Пай У йоттт бре хъесосс .
22:03 19.02.2026
92 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #63 от "Абе лицето Сидеров":И ние не сме ходили 🥳
22:03 19.02.2026
93 НА ДНЕШНИИЯ ДЕН ДОРИ :
22:05 19.02.2026
94 Руски фантазии
22:07 19.02.2026
95 Ицо
До коментар #89 от "Мили":Утре рано сутринта да обереш краставиците!
Коментиран от #99
22:12 19.02.2026
97 гробар
До коментар #86 от "0001":Момчето ,украинчето което направи колажа ,за съжаление вчера го погребахме .
22:13 19.02.2026
98 Блатна подлога
До коментар #89 от "Мили":Получил призовка да ходя в Купянск.Ще ходя...ама друг път.
22:14 19.02.2026
102 Дано
До коментар #86 от "0001":не се наложи да видим какво ще се случи след химна "Ставай страна огромная"...
22:16 19.02.2026
103 Смех с ватенки
До коментар #96 от "Прикур ист":Водата удря в бункера хлебарките с чехъла.
Коментиран от #121
22:17 19.02.2026
104 касата
До коментар #89 от "Мили":първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им 🤡😂
Коментиран от #107
22:19 19.02.2026
105 илия
Коментиран от #108
22:19 19.02.2026
107 Копейките са само в Интернет
До коментар #104 от "касата":Навън сякаш да се изпарили.
22:21 19.02.2026
109 Моряка
До коментар #42 от "варна":А на мене - бялото ми Жигули с кремава тапицерия.За времето си беше върхът.Ако сега има същото,купувам го,изкарвам Маздата СХ 5 от гража и си го прибирам да си го гледам и да се кефя.Между другото,на прототипа му - Фиат 124 - кола на годината- 1967,италиянските и съветските инженери са направили 700 изменения,за да я присподобят към дуровите руски условия.
Коментиран от #114
22:24 19.02.2026
110 Иван
До коментар #77 от "Стамо":Той не знае български добре а само руски затова бърка
Коментиран от #112
22:26 19.02.2026
111 Оня с кола
До коментар #100 от "Копейкотрошач":И сап зад врата ти стига .
22:26 19.02.2026
112 Стамо
До коментар #110 от "Иван":Иване ,мойш мигго сммм учкашшш за розова хималайска сол ,собствено производство .
22:27 19.02.2026
113 Руската кавалерия е най-добрата🐎
Коментиран от #119
22:28 19.02.2026
114 стоян георгиев
До коментар #109 от "Моряка":гемиджията карай си джигулито .аз предпочитам да си джиткам с мерцедеса ...хахах .
Коментиран от #122
22:29 19.02.2026
115 Селския бик съм
Коментиран от #118, #134
22:30 19.02.2026
116 БГЛВ
22:33 19.02.2026
117 Васо
Коментиран от #132
22:33 19.02.2026
118 604
До коментар #115 от "Селския бик съм":къв бик си ти ве жендър не до кла тен, я вземи предозирай накрая
22:41 19.02.2026
119 604
До коментар #113 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎":бандерите възприемат тактиката на рашките и те нападали с малки отряди с мулетъ и катъри, за това имат успехи, ама мулетата им биле малко....
22:43 19.02.2026
121 Моряка
До коментар #103 от "Смех с ватенки":Ако си решил да пишеш тъпизми,ще ти предложа следните:
- Графинята с изменено лице тича към езерото.
- Товарете портокалите в бурета.Братя Карамазови.
За разлика от твоя тъпизъм,тези са написани от световните писатели Илф и Петров,в романа шедьовър на хумора на 20 век - Златния телец.Учи се ,детето ми.
22:46 19.02.2026
122 Моряка
До коментар #114 от "стоян георгиев":Фиат 124 е автомобил на 1967 година,бе момчето ми.Класирали са го доста по умни от нас двамата.На квадрат.А Мерцедеси сега всеки може да кара.Във Варна, в квартал Максуда само Мерцедеси и Бемвета.30 годишни.Добри коли,само дето понамирисват на тъмнолики.
Коментиран от #131
22:53 19.02.2026
123 Анджо
22:54 19.02.2026
126 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
22:57 19.02.2026
127 Оги
Коментиран от #135
23:02 19.02.2026
128 Анджо
Коментиран от #130, #139
23:04 19.02.2026
129 Руската армия има оръжия,
Да вярно е. Притежава най доброто бактериологично оръжие из целия свят. Просто се чудя, защо не го евакуира от Иран? Ами много по добре е за БО да е в Украйна с украинец между краката, отколкото в Иран с американец над главата.
23:07 19.02.2026
130 Дедо ти
До коментар #128 от "Анджо":Анджо ,а на дрррр Тиа ми ......й можеш ли да се повозиш,вози като Sкласа с пневматично окачване .
23:07 19.02.2026
131 стоян георгиев
До коментар #122 от "Моряка":гемиджията .аз никога не съм живял в Максуда .живея във Филиповци .а мерцедеса е Е клас ...хахах .
Коментиран от #137
23:11 19.02.2026
133 Върховенство на П
До коментар #44 от "Тъпото руско говедо":Изследването на Сорос от Демокрация без граници достига до следния извод:
Демократичния свят се гордее с постиженията си, а те са в това, че са създали поредно отвратително оръжие, за изтребване на хора... няма да създадат нещо полезно за хората... само мизерии и гадости сатанински излизат от ПроЕвропейската империя на злото... те друго не умеят с такъв 60клук начело, като фон де рлайан
23:12 19.02.2026
135 Моряка
До коментар #127 от "Оги":Мъ то Русия е бъя голямъ,бе Оги.От Полшъ до уттатък Камчаткъ.Колку руботъ ши трябвът само дукъту изкачът Урал.Ъм после колку шъ устанът,дукату слязът.И дъли изобщу някуй рубот шъ слези?
23:18 19.02.2026
136 Медведь сказал:
23:22 19.02.2026
137 Моряка
До коментар #131 от "стоян георгиев":Ами то Филиповци нещо като Факултето ли е?Или като Столипиново?Или средното аритметично?
23:23 19.02.2026
139 Моряка
До коментар #128 от "Анджо":Да,ама не.Днес Дачията е най продаваната кола в Европа.Произвеждат ги главно в Мароко.Виждал съм с хиляди как ги товарят на специални кораби( каркеъри) в пристанището на Казабланка.В България от днешните конвенционални коли най меко возят Кашкая и Дачията.
23:35 19.02.2026
140 Луис Курвалан
23:42 19.02.2026
142 Ще видите дали може
Всеки ден времето ви намалява.
00:06 20.02.2026
143 Евреина МЕНДЕЛ
Близък контакт със
Бутилка Водка .
После какво и да каже с Калната си Уста
Няма никакво значение.
00:21 20.02.2026
145 Копейка Рубльова
До коментар #144 от "az СВО Победа 80":А пирони могат ли ?
00:42 20.02.2026
146 Споко копейка стара
До коментар #2 от "хайде козяци":Високо кръвно и тромби за теб, ние сме млади здрави, паралии ядем и пием качествено
01:52 20.02.2026
148 Малее
До коментар #144 от "az СВО Победа 80":Орешник…🤨Аман от промити безмозъкови!
Беги да трошиш орехи в Матушка,наЩастнИко
05:26 20.02.2026
152 Свободен
06:20 20.02.2026
153 Прав е човека
09:29 20.02.2026