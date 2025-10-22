Новини
Култура »
155 години от рождението на Иван Бунин

155 години от рождението на Иван Бунин

22 Октомври, 2025 09:40 584 11

  • иван бунин-
  • годишнина от рождението

Вижте любопитни подробности от биографията на твореца

155 години от рождението на Иван Бунин - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иван Бунин е роден на 10 октомври 1870 г. във Воронеж в дворянско семейство. От 1881 до 1886 г. учи в гимназията в Елец, но в крайна сметка не успява да я завърши и продължава да се самообучава у дома под ръководството на по-големия си брат. Започва да пише стихове още в юношеска възраст, като първото си произведение отпечатва през 1887 г. в сп. „Родина“. През 1889 г. постъпва на служба като помощник-редактор във в. „Орловского вестника“, а по-късно работи още като държавен чиновник, помощник-редактор на местен вестник, библиотекар и статистик. Поддържа контакти с Чехов, Горки и Толстой, пише cl.bas.bg.

През 1891 г. издава и първата си стихосбирка „Стихотворения“, последвана от „Под открито небе“ (1898) и „Листопад“ (1901). През 1893 г. публикува първия си разказ „Селски езкиз“ и впоследствие постепенно се пренасочва към писането на проза – сборника с разкази „Антоновски ябълки“ (1900), повестите „Село“ (1910) и „Суходол“ (1911) и др. Междувременно добива популярност и като преводач, като превежда произведения на Джордж Байрон, Алфред Тенисън и Алфред дьо Мюсе. За превода си на „Песен за Хайауата“ на Хенри Лонгфелоу получава Пушкинска награда (1903 г).. През 1905 г. се премества в Москва, а през 1909 г. става почетен академик на Руската академия на науките.

След революцията от 1917 г. напуска Русия и се установява в Грас, Франция. Като емигрант чете лекции, печата публицистични статии и продължава да пише. През 1933 г. става първият руски писател, получил Нобелова награда за литература. Зад граница публикува дневниците „Проклетите дни“ (1925) и автобиографичния роман „Животът на Арсениев“ (1930).

Умира от инфаркт в Париж на 8 ноември 1953 г., като е погребан в гробището Сент Женевиев де Буа.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 1 Отговор
    Бил е симпатичен. Като погледнеш днешнио красавец Колин Фарел. Еволюция.

    Коментиран от #8

    09:44 22.10.2025

  • 2 милен ганев

    1 0 Отговор
    Грознио... илиян тупалка от турбо фолко.!!.

    09:45 22.10.2025

  • 3 плевен

    2 1 Отговор
    Носител на Нобелова награда! Да бяхте започнали с това. Тази награда отдавна е станала антиреклама за всеки писател.

    Коментиран от #9

    09:48 22.10.2025

  • 4 Перник

    0 1 Отговор
    !!! Всички те в куп се питаха няма ли естествено красиви момичета, които да представят града им на „Мис България“. „Поредната Мис Крокодил“, написа потребител в мрежата. Последваха множество обидни квалификации по новата миска. „Плевен беше градът с най-красивите жени, какво стана, като видях победителката, останах в потрес“, пишат още в нета. !!!

    09:51 22.10.2025

  • 5 Перник

    1 1 Отговор
    До плевен, а защо изписваш плевен...Не, че с главна буква. Раторичен въпрос.

    Коментиран от #6

    09:52 22.10.2025

  • 6 Чунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Перник":

    всяко име написано в нета с малка буква изразява отрицателно отношение !

    10:05 22.10.2025

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Прилича на либерал-соросоид.

    Коментиран от #11

    10:09 22.10.2025

  • 8 Логично

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перник":

    След Достоевски , Чехов, Толстой, Куприн, Булгаков и много други, точно Бунин първи получава нобелова награда от руските класици. Не е ли защото е емигрилал във Франция? И за децата става ясно, че тези премии се дават по политически причини.

    10:12 22.10.2025

  • 9 Кайнарджа

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "плевен":

    Когато е взел Нобела ти не си бил роден да знаеш какво е било. Показателно е, че извън ленинска, а после и сталинска Русия човекът е успял да развие таланта си и да получи световно признание.

    10:21 22.10.2025

  • 10 вазелино

    0 0 Отговор
    кво ма интерва иванушка бу нак

    10:38 22.10.2025

  • 11 орк

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    подмокри ли са

    10:39 22.10.2025