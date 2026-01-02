Новини
Виктория Томова стартира 2026 година с неуспех в Бризбън

2 Януари, 2026 09:02

Българката отстъпи на старта на квалификациите за престижния турнир WTA 500

Снимка: БГНЕС/EПA
Българската тенисистка Виктория Томова не успя да започне новия сезон с победа, след като отстъпи на старта на квалификациите за престижния турнир WTA 500 в Бризбън, Австралия. Софиянката, която в момента заема 131-ва позиция в световната ранглиста, се изправи срещу опитната беларуска състезателка Аляксандра Саснович и загуби с категоричното 2:6, 2:6.

Двубоят, който се проведе на твърдите кортове в австралийския град, продължи едва 65 минути. Саснович, която е 12-а поставена в квалификациите и с година по-възрастна от Томова, демонстрира стабилна игра и реализира цели шест аса – два повече от българката. За съжаление, Томова допусна две двойни грешки, докато нейната съперничка сбърка само веднъж при сервис. Беларуската тенисистка показа хладнокръвие в ключовите моменти, като успя да осъществи четири пробива и не позволи на Виктория да се възползва от единствената си възможност за брейк.

Така Томова приключи участието си в квалификациите на турнира в Бризбън.


