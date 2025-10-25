25 октомври: Световен ден на операта

Световният ден на операта е иницииран от Международната асоциация на музикалните театри Opera Europa, която включва над 200 оперни театри от 43 държави, включително Софийската опера. Тази година празника се отблязва за седми път.

Това е денят, в който всички зааедно – професионалисти и любители се срещаме, за да отпразнуваме възраждащата сила на изкуството и специално на операта, която докосва сърцата със силни емоции. Ако се питате защо денят е 25 октомври, то е защото на днешния ден са родени Жорж Бизе и Йохан Щраус син, композитори на може би най-известната опера и оперета в света.

По повод празника Ви каним да се възползвате от специалната отстъпка от 20% от редовната цена на билетите за Танхойзер от Рихард Вагнер през ноември тази година и Вагнер фестивал 2026 с код OPERADAY20, пишат от operasofia.bg.

Отстъпката важи на www.operasofia.bg и на билетната каса.

Период: до 1.11 включително.

Намалението не важи за най-ниската ценова категория билети.