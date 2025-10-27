Почина шведският актьор Бьорн Андерсен - „най-красивото момче на 20-ти век“

Шведският актьор и музикант Бьорн Андерсен, наричан „най-красивото момче на 20-ти век“, почина на 70-годишна възраст, съобщава вестник „Dagens Nyheter“.

„Актьорът Бьорн Андерсен почина". Режисьорът Кристиан Петри, който направи документален филм за актьора с Кристина Линдстрьом, информира изданието за смъртта на Андресен“, се казва в статията.

Причината за смъртта не е уточнена.

Бьорн Андресен е роден през 1955 г. и дебютира във филма на Рой Андерсон „Любовна история“ през 1970 г. Той придобива международна слава през 1971 г., когато играе главната роля (като момчето Тадзио) в известния филм на италианския режисьор Лукино Висконти „Смърт във Венеция“, базиран на едноименната новела на Томас Ман.

„Висконти е този, който нарича младия актьор „най-красивото момче на 20-ти век“, добавя статията.

По-късно документалният филм „Най-красивото момче на света“ описва живота и творчеството на Андресен.