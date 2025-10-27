Новини
Отиде си легенда на мексиканския футбол

27 Октомври, 2025 09:29 507 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мануел Лапуенте – един от най-успешните треньори в историята на мексиканския футбол, е починал днес на 81 години.

Лапуенте, който е бил професионален футболист от 1964-а до 1975-а година, след това се отдава на треньорска кариера. Той има два периода в националния отбор на страната, като първият от 1990-а до 1991-а е само в 11 мача.

Но през втория той класира Мексико на Световното първенство през 1998-а година, а през 1999-а печели Купата на Конфедерациите на ФИФА, след като на стадион "Ацтека" побеждава Бразилия с 4:3. Година по-рано пък взима и КОНКАКАФ Голд Къп, надвивайки САЩ в мача за трофея.

На Мондиал’98 Мексико преминава груповата фаза, но отпада на осминафинала, където среща Германия. Като клубен треньор Мануел Лапуенте има пет шампионски титли в Мексико, като две от тях са с Пуебла (1983 и 1990), две с Некаса (1995, 1996) и една с един от най-популярните местни клубове Америка (Мексико Сити) през 2002-а година.

"Мексиканската футболна общественост дълбоко скърби за един от най-важните, най-обичаните и влиятелни в историята на нашия спорт футболисти и треньори. Дон Мануел Лапуенте завинаги остава наша футболна легенда. Почивай в мир!", написаха от федерацията на страната.


