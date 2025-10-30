Почина Иван Тенев

Напуснал ни е Иван Тенев, известен и с псевдонима Агент Тенев. Тъжната вест съобщиха от Съюза на българските артисти.

Първите му артистични прояви са като художник – още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния. През 1976 и 1977 г. печели награди на Конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първо като художник – създава обложките на плочите на някои от най-нашумелите тогава родни звезди, вкл. Лили Иванова.

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник „Стършел“ и всички хумористични страници на столичните издания. Участвал е в 8 национални изложби на карикатурата, над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция и е носител на 3 международни награди.

От 1975 г. е приет за член на секция „Приложна графика“ на СБХ и е постоянен участник в изложбите по приложна графика в периода до 1980 г. Автор е на 2 самостоятелни изложби на карикатура.

От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност с независимо предаване, представящо информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване „Хоризонт за Вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“, както и с лични колони на тема хайлайф в най-тиражираните вестници, списания и фотографска агенция „Bulphoto“ – дейност, която продължава и до днес.

През 2001 г. Агенция „Тенев“ започва едночасово шоу по Националното „Дарик радио“, а от 2008 г. рубриката се завръща в БНР.

Създател и съдружник на „Ивъ & Петровъ“ – единствената по света и в България двулична фирма за бутикови текстове и PR на мащабни музикални проекти – заедно с Александър Петров.