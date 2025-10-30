Новини
Почина Иван Тенев

30 Октомври, 2025 10:30

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напуснал ни е Иван Тенев, известен и с псевдонима Агент Тенев. Тъжната вест съобщиха от Съюза на българските артисти.

Първите му артистични прояви са като художник – още като студент публикува карикатури. Участва в няколко национални изложби за карикатура и приложна графика и в над 60 международни представяния. През 1976 и 1977 г. печели награди на Конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първо като художник – създава обложките на плочите на някои от най-нашумелите тогава родни звезди, вкл. Лили Иванова.

Иван Тенев започва професионалната си творческа дейност като карикатурист и художник в областта на сатиричната и приложната графика. Негови творби са публикувани във вестник „Стършел“ и всички хумористични страници на столичните издания. Участвал е в 8 национални изложби на карикатурата, над 60 международни изложения в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция и е носител на 3 международни награди.

От 1975 г. е приет за член на секция „Приложна графика“ на СБХ и е постоянен участник в изложбите по приложна графика в периода до 1980 г. Автор е на 2 самостоятелни изложби на карикатура.

От 1980 г. започва работата му като автор на текстове на поп и рок песни за някои от най-известните български изпълнители в тези жанрове и като продуцент на певците Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата си дейност Иван Тенев стартира като създател и радиоводещ на Агенция „Тенев“ през 1989 г. Агенцията започва творческата си дейност с независимо предаване, представящо информация за хайлайфа в обзорното неделно предаване „Хоризонт за Вас“ по програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“, както и с лични колони на тема хайлайф в най-тиражираните вестници, списания и фотографска агенция „Bulphoto“ – дейност, която продължава и до днес.

През 2001 г. Агенция „Тенев“ започва едночасово шоу по Националното „Дарик радио“, а от 2008 г. рубриката се завръща в БНР.

Създател и съдружник на „Ивъ & Петровъ“ – единствената по света и в България двулична фирма за бутикови текстове и PR на мащабни музикални проекти – заедно с Александър Петров.


  • 1 Стар Вълк

    38 0 Отговор
    Времето не спира. Живота е кратък, отлита като миг. Мир на душата му.

    10:36 30.10.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    27 3 Отговор
    Поклон !!!

    10:38 30.10.2025

  • 3 Цвете

    18 1 Отговор
    Тъжно, жалко и трудно човек се разделя с приятелите. Спомням си той и Тити, когато им се роди Митко. Пътувай приятелю, после ще разкажеш, дали е хубаво......

    10:47 30.10.2025

  • 4 Миризлив пор

    15 1 Отговор
    Лека му пръст на агента!

    11:00 30.10.2025

  • 5 Никой няма да векува, не се радвайте

    7 5 Отговор
    защото вашият ред наближава.😁///....😁

    11:01 30.10.2025

  • 6 то светските

    4 1 Отговор
    събития дето отразяваше бяха с бохеми, елити, чуждестранни гости , но акцента явно беше върху по различни неща . бегейския бизнес се събираше и смело водеше всичко за носа . кат журналист си да зададеш въпроси , да анализираш или да представиш събитие . доста странна кариера на бизнесмен журналист . нямат спонсори . от реклами малко се взема . то отдавна няма Агенция Тенев . Кой би отразила светски днес . светското е обратното на ислямиското . турска сега е по светска . лятото морето , а зимата нова година . тук всеки ден има празници, имени дни . даже по 2 са . минчев и той отразява . и азис . лондон, софия, ню йорк .

    11:06 30.10.2025

  • 9 Бохем свалячъ

    9 0 Отговор
    Човек и безгрижно да си живурка умира, жалко, но друг ще го смени!
    Поклон пред колегата!

    11:25 30.10.2025

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 4 Отговор
    Дори и да ти е сладко пиенето, все някога трябва да спреш, че и други чакат за чашката...

    11:40 30.10.2025

  • 12 Жорко

    8 0 Отговор
    Бог да го прости,сега му е по-леко!

    11:46 30.10.2025

  • 13 последният от

    5 1 Отговор
    "тримата тенори", Иван Славков, Иван Гарелов, Иван Тенев, слушал съм от първо лице разкази за купоните им за Ивановден, разбира се алкохола на никого не е простил, бог да го прости.

    11:49 30.10.2025

  • 14 Според мен беше изключително

    7 0 Отговор
    широко скроен и атрактивен човек, човек над нещата, човек-бохем. Бог да го прости!

    11:50 30.10.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    България загуби паразит.🐸😪🐸

    12:06 30.10.2025