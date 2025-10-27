Новини
Любопитно »
Агент Тенев за трети път влезе по спешност в болница

Агент Тенев за трети път влезе по спешност в болница

27 Октомври, 2025 16:31 672 5

  • агент тенев-
  • болница-
  • спешно-
  • спешност-
  • хоспитализация

През последните три месеца поетът закъсва със здравето дотолкова, че да влезе в болница

Агент Тенев за трети път влезе по спешност в болница - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Агент Тенев, чието истинско име е Иван Тенев, отново бе приет по спешност в болница, този път във ВМА, научи "Уикенд" от самия него. Това е третото му влизане в болница за последните три месеца, споделя още той.

"Почувствах се много зле и по спешност ме прибраха. В момента съм включен на системи. Надявам се на подобрение от вливките, но още не мога да кажа кога точно ще бъда изписан", сподели пред репортер на изданието бившият съпруг на Кристина Димитрова. Тенев допълни, че му е много трудно дори да говори.

73-годишният автор на песни и светски хроникьор имаше здравословни проблеми през цялата 2025-а, но през август състоянието му съвсем се влоши. Тогава той пак беше хоспитализиран във ВМА заради чернодробното си заболяване. През септември получи друга криза и отново му се наложи да полежи в болница.

По-рано този месец агент Тенев беше споделил, че се чува отслабнал и без енергия, а краката не го държат.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    3 2 Отговор
    То Крисито вече не искат да го клатят, ние пияницата ще мислим!

    16:34 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    2 8 Отговор
    "ваксината е персонализирана за всеки човек"

    Коментиран от #3

    16:34 27.10.2025

  • 3 Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И с ваксина и без нея пътник си.

    16:38 27.10.2025

  • 4 пешо

    1 0 Отговор
    уиски , пури , нощен живот до това води

    16:50 27.10.2025

  • 5 Дедо

    0 0 Отговор
    Викайте попа

    16:53 27.10.2025