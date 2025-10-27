Агент Тенев за трети път влезе по спешност в болница

Агент Тенев, чието истинско име е Иван Тенев, отново бе приет по спешност в болница, този път във ВМА, научи "Уикенд" от самия него. Това е третото му влизане в болница за последните три месеца, споделя още той.

"Почувствах се много зле и по спешност ме прибраха. В момента съм включен на системи. Надявам се на подобрение от вливките, но още не мога да кажа кога точно ще бъда изписан", сподели пред репортер на изданието бившият съпруг на Кристина Димитрова. Тенев допълни, че му е много трудно дори да говори.

73-годишният автор на песни и светски хроникьор имаше здравословни проблеми през цялата 2025-а, но през август състоянието му съвсем се влоши. Тогава той пак беше хоспитализиран във ВМА заради чернодробното си заболяване. През септември получи друга криза и отново му се наложи да полежи в болница.

По-рано този месец агент Тенев беше споделил, че се чува отслабнал и без енергия, а краката не го държат.