Националната награда за поезия „Ваня Петкова“ ще се връчи в Дом „Дора Габе“

Снимка: Къща-музей Ваня Петкова

Съюзът на българските писатели отбелязват Деня на Будителите няколко поредни дни. По този повод предстои първото историческо връчване на Националната литературна награда за поезия „Ваня Петкова“ в Дом „Дора Габе“ в София, на 5 ноември 2025 г., от 14:00 ч. (бул. „Васил Левски“ 60)!

Семейството на изтъкнатата наша поетеса споделиха в социалната мрежа и на официалната си страница във фейсбук, че са изключително признателни на Съюза на българските писатели и неговия председател Боян Ангелов за инициативата по създаването на наградата още през миналата година и то на рождения ден на Ваня Петкова – 10 юли.

Сред близо сто кандидатури, получени от цялата страна – в различен стил, жанр и възрастов диапазон – журито постигна консенсус относно името на носителя на първата награда само преди броени дни.

Националната литературна награда „Ваня Петкова“ включва награден фонд от частен дарител, грамота, носеща името на победителя, и ръчно изработена статуетка от скулптора Гроздан Грозев, която ще бъде показана съвсем скоро в публичното пространство.

Изборът наградата да бъде връчена в дома на голямата поетеса и народна будителка Дора Габе не е случаен, тъй като именно тя бе сред първите „откриватели“ на таланта на младата Ваня Петкова през 60-те години на миналия век.

Сега ще стана символ и религия, и вяра,

и пример за безумците напред,

и никой няма да ме помни стара,

защото няма възраст за поет.

ВАНЯ ПЕТКОВА

(Откъс от „Съдът“, стихосбирка „Пиратски стихове“, 2009)

Снимка: Дом Дора Габе