Националната награда за поезия „Ваня Петкова“ ще се връчи в Дом „Дора Габе“

Съюзът на българските писатели отбелязват Деня на Будителите няколко поредни дни. По този повод предстои първото историческо връчване на Националната литературна награда за поезия „Ваня Петкова“ в Дом „Дора Габе“ в София, на 5 ноември 2025 г., от 14:00 ч. (бул. „Васил Левски“ 60)!
Семейството на изтъкнатата наша поетеса споделиха в социалната мрежа и на официалната си страница във фейсбук, че са изключително признателни на Съюза на българските писатели и неговия председател Боян Ангелов за инициативата по създаването на наградата още през миналата година и то на рождения ден на Ваня Петкова – 10 юли.
Сред близо сто кандидатури, получени от цялата страна – в различен стил, жанр и възрастов диапазон – журито постигна консенсус относно името на носителя на първата награда само преди броени дни.
Националната литературна награда „Ваня Петкова“ включва награден фонд от частен дарител, грамота, носеща името на победителя, и ръчно изработена статуетка от скулптора Гроздан Грозев, която ще бъде показана съвсем скоро в публичното пространство.
Изборът наградата да бъде връчена в дома на голямата поетеса и народна будителка Дора Габе не е случаен, тъй като именно тя бе сред първите „откриватели“ на таланта на младата Ваня Петкова през 60-те години на миналия век.
***
Сега ще стана символ и религия, и вяра,
и пример за безумците напред,
и никой няма да ме помни стара,
защото няма възраст за поет.
ВАНЯ ПЕТКОВА
(Откъс от „Съдът“, стихосбирка „Пиратски стихове“, 2009)