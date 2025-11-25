Легендарният мюзикъл „Брилянтин” идва в София през февруари в Зала 1 на НДК

Един от най-влиятелните и обичани мюзикъли на всички времена, „Брилянтин" (Grease, пристига за мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, за да пренесе публиката право в златната ера на 50-те. На 26 и 27 февруари София ще се потопи в света на рокендрол мечтите, розовите якета и безразсъдната младост.

Българската публика ще има изключителната възможност да чуе култовите “You’re the One That I Want”, “Greased Lightnin’”, “Summer Nights”, които ще прозвучат на живо, вплетени в безкрайната, бунтарска любовна история между Санди и Дани.

Обичан по целия свят, „Брилянтин“ е глобален попкултурен феномен, оставил следа от Бродуей и Холивуд чак до Дубай. Представен от Fest Team, в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global, този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения.

„Grease” е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Това е вечната формула за добро настроение, която отново и отново покорява сцените по света.

Режисьор на спектакъла е Найджъл Уест, а хореографията е дело на Мат Уесли.