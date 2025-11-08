Новини
Култура »
Почина режисьорът Лий Тамахори, създал филма за Бонд „Die Another Day“

8 Ноември, 2025 09:54, обновена 8 Ноември, 2025 09:58 474 0

  • лий тамахори-
  • режисьор-
  • починал

75-годишният творец е издъхнал в дома с в Нова Зеландия

Почина режисьорът Лий Тамахори, създал филма за Бонд „Die Another Day“ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новозеландският режисьор Лий Тамахори, който режисира филма за Джеймс Бонд „Die Another Day“ (2002), почина на 75-годишна възраст, предаде RNZ.

"Тамахори почина у дома, заобиколен от близки", се казва в изявление на семейството му, цитирано от новозеландското радио.

Режисьорът дебютира с филма си „Once Were Warriors“ (1994). Тамахори получава международно признание за филма за Джеймс Бонд „Die Another Day“, както и за филмите „Mulholland Falls“ (1995) и „The Devil's Double“ (2011).

Лий Тамахори е роден през 1950 г. в Уелингтън, Нова Зеландия. Режисьорът е режисирал 16 филма.


Нова Зеландия
