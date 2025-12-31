Новини
България е получила даром 70 млрд. лева от чужди държави и фондове

31 Декември, 2025 11:38 659 23

На практика над 90% от предоставените даром средства са по линия на членството в ЕС. Най-голямо е финансирането по оперативните европрограми (около 35 млрд. лева) и по Общата селскостопанска политика (около 20 млрд. лева)

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабен анализ на Института за пазарна икономика разбива на пух и прах пропагандата на псевдопатриотични и антиевропейски партии и политици, които тръбят, че България плаща все по-големи вноски в бюджета на ЕС, а "нищо не получава".

Истината е, че от десетилетия страната ни има достъп до многомилиардните фондове на Европейския съюз и винаги е била на плюс - безвъзмездните евросредства неизменно превишават, и то значително, членския ни внос, показват обективните и лесно проверими факти, пише "Сега".

След началото на прехода през 1989 г. до края на 2024 г. България е получила близо 70 млрд. лв. безвъзмездно финансиране, показва проучването на ИПИ. Колосалната сума включва различни дарители - държави, институции, фондове, но основната част са именно средства, предоставяни от ЕС - по предприсъединителните фондове (САПАРД, ФАР и т.н.), по оперативните програми и т.н.

На практика над 90% от предоставените даром средства са по линия на членството в ЕС. Най-голямо е финансирането по оперативните европрограми (около 35 млрд. лева) и по Общата селскостопанска политика (около 20 млрд. лева).

България е получател на грантове и от редица държави – САЩ, Норвегия, Исландия, Швейцария, Германия, Великобритания, Франция, Япония.

Безвъзмездните средства постоянно се увеличават - и като номинална стойност, и спрямо брутния вътрешен продукт, тоест стават все по-значима подкрепа за българските граждани, институции, фирми. "Докато в първите години безвъзмездното финансиране не достига и 1% от БВП на страната, през последното десетилетие то е около 3% от средногодишния БВП", изтъкват от ИПИ.

Расте и вноската ни

в общия бюджет - размерът ѝ зависи от икономиката. Но България остава сред държавите членки на ЕС, които получават повече, отколкото внасят.

Членството в ЕС струва на всеки българин по 137 евро годишно, показват изчисления на Euronews към 2023 г. Но пък от изплатените от евробюджета средства на всеки и български гражданин се падат по 436 евро годишно - или три пъти повече от внесеното.

А и ползите от членството ни в ЕС не се измерват с прости бакалски сменки от типа "взел-дал". Те са в подобряването на пътищата и водоснабдяването, околната среда, модернизацията на фирмите и на институциите и т.н. Отделна тема е как българските политици и чиновници успяват да извратят оползотворяването на евромилиардите в усвояване и откровено източване.

Къде колко

Европарите са важна част от приходите в държавната хазна. Делът на схемите на безвъзмездно финансиране (помощи, дарения, средства за агросектора) в националния ни бюджет след присъединяването към ЕС доближава 7%. Пиковете от около 10% са през 2015 и 2022 г. - това са годините, в които приключват сроковете по оперативните програми и обичайно "усвояването" се пришпорва, за да не се губят неоползотворените средства.

Около 1/3 от безвъзмездното европейско финансиране за България отива за сектор "земеделие". По 10-15% се инвестират в инфраструктура, транспорт, околна среда, конкурентоспособност и иновации. Близо 10% са средствата за човешки ресурси.

Още факти

Най-голяма част от средствата са насочени към областите с икономически добре развити центрове – София, Пловдив, Бургас, посочват анализаторите от ИПИ.

Основните получатели са държавни институции, министерства, общини, образователни и културни институции.

Най-многобройни са проектите, свързани с образованието, човешките ресурси, иновациите и социалните дейности.

Прословутият ПВУБългария получава значителна финансова подкрепа от Европейския съюз (ЕС) и за изпълнение на своя План за възстановяване и устойчивост - ключов източник на средства за справяне с последиците от КОВИД-пандемията и за модернизация на икономиката.

На 29 декември страната ни получи най-голямото си плащане по ПВУ досега — 1,47 млрд. евро (то е трето по ред плащане). Общата сума на безвъзмездните средства по плана за България е над 5,6 млрд. евро. През отиващата си година получените средства от ЕК по този механизъм възлизат на около 1.9 млрд. евро.

Средствата щяха да са още повече, но Брюксел блокира стотици милиони - заради неизпълнени реформи и ангажименти, свързани най-вече с борбата с корупцията. А не е само ПВУ, заради корупция, скандали, некадърни и лениви чиновници и неспазени срокове България е загубила значителни инвестиции от ЕС през годините.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сакаш

    1 1 Отговор
    мясо ама няма 😂

    11:40 31.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 7357

    14 2 Отговор
    Къв е тоя е ан Института за пазарна икономика, дали ни били даром, всичко ни накараха да завторим и разсипем срестху тези пари и да купуваме тяхната продукция и стоки. Може лида са толкова тъпи?

    Коментиран от #20

    11:44 31.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Абсолютния шампион без съмнение

    11:44 31.12.2025

  • 5 Даром?

    3 1 Отговор
    Че то ЕС е най голямата дарителска компания се оказа май::)

    11:44 31.12.2025

  • 6 Преди да искаш,

    6 1 Отговор
    Помисли какво си дал! Златно правило! Та по темата! Какво ресто и какви проценти са получили , двете страни? Тишина!

    11:45 31.12.2025

  • 7 Евгени от Алфапласт

    10 2 Отговор
    Накараха ви да си заличите националната валута, сега и ви гаврят, че вече сте си получили средствата.😂. Няма такива овце, брат, честно 🤣🤣🤣

    11:47 31.12.2025

  • 8 Тракиец 🇺🇦

    5 0 Отговор
    Даром ? Хахахаха ...няма такова нещо даром

    Коментиран от #16, #18

    11:50 31.12.2025

  • 9 Муфтата

    1 0 Отговор
    Бойка защо плаче тогава, като вдовица за …. Че не са получили пари от богатите държави.

    11:50 31.12.2025

  • 10 Сандо

    6 1 Отговор
    Проблемът не е във вноските,както нескопосано се опитват да ни убедят,проблемът е в загубите,които България понесе,за да се кичи и пъчи с гордото название "Еврочлен".А тези загуби надали някой маже да изчисли дори и приблизително,може би те надминават и трилиони,особено ако се прибавят и унищожението започнало веднага след 89-та година.И от утре ще останем една територия с един байряк,една каритинка и една хубава песен!

    11:50 31.12.2025

  • 11 Кабакрадев

    5 0 Отговор
    При толкова много пари,само 50,60 милио..на в моя джоб.....малко е.....затова догодина Карловска община заставаме твърдо зад новия бос.....човекът с пари..те...Деля..нн,.....

    11:51 31.12.2025

  • 12 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    БОКООО,КЪДЕ СА ТЕЗИ МИЛИАРДИИИИ,БЕ ТИКВУН?

    11:51 31.12.2025

  • 13 Реалностите

    3 0 Отговор
    Прашинка в сравнение с това което е получила НЕчленката корумпирана 0кpaйна!

    11:52 31.12.2025

  • 14 ахахахах

    6 0 Отговор
    Това не е истина! Всичкото е надплатено от България. Ето ви пример, затвряме Козлодуй, губим 600 милиарда пропуснати ползи, те не дават 40 милиона да го нарежем. Много щедро, ако си гглуупак

    11:53 31.12.2025

  • 15 бою циганина

    2 0 Отговор
    всичко е за нашите обръчи от фирми

    11:53 31.12.2025

  • 16 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    ПРАВ СИ БРАТ, НО МАХНИ ТОЗИ ПАРЦАЛ ИТ ЛОГО СИ!

    11:53 31.12.2025

  • 17 Байерли

    0 0 Отговор
    Точно съвпада с изнесеното в Панама пейпърс

    11:54 31.12.2025

  • 18 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тракиец 🇺🇦":

    ПРАВ СИ БРАТ, НО МАХНИ ТОЗИ ПАРЦАЛ ОТ ЛОГО СИ!

    11:55 31.12.2025

  • 19 Нула

    0 0 Отговор
    Абе вие кажете колко евро банкноти пускате в обръщение за България?

    11:55 31.12.2025

  • 20 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "7357":

    Затворихме производствата на стоки кито никой не искаше да купува. Какв е ползата да произвеждаш боклуци и после да трупаш камари от сметища навсякъде? СССР и СИВ ги няма отдавна за да си разменяме нашите стрещу техните боклуци. Сам твърдиш, че купуваме "тяхната" продукция и стоки. С какви пари ги купуваме щом нищо не произвеждаме? Парламента и президентството ли произвеждат стоки за износ и вътрешно потребление?

    11:55 31.12.2025

  • 21 мошенници

    2 1 Отговор
    Проста манипулация написана от прости хора с надежда да бъде приета от други такива. Те получените от нас пари чисто като номинал може и да са повече от дадените от нас. ОБАЧЕ важното е, че са взети от всеки един от нас (чрез данъците ни) без значение иска или не иска (да, има премного хора, които изобщо не желаят да сме член на ЕС) а от даденото насреща се възползва една значително по-малка група от граждани. Отделно, че се "дава" приоритетно за политики, които се спускат от вън и не толкова, които са конкретно нужни на държавата. Може още много да се напише но мисля, че и така смисъла е ясен!

    11:55 31.12.2025

  • 22 Ганс Зайдел

    0 0 Отговор
    Вие за толкова елементарни ли мислите Българите, сякаш не знаят какво им струва ЕС всяка година и какво е стигнало до тях?

    11:56 31.12.2025

  • 23 Народа

    0 0 Отговор
    Как го е получила даром като първо го е дала сто пъти повече? Даром е било за лгбт фондациите, коинто са ги получили. Затваряме Кремиковци, получаваме нпо фондация

    11:59 31.12.2025

Новини по градове:
