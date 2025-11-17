Новини
Захари Карабашлиев написа нов роман за България след Втората световна война

17 Ноември, 2025 17:31 469 7

„Последният ловец на делфини“ излиза на пазара на 22 ноември

Захари Карабашлиев написа нов роман за България след Втората световна война - 1
Снимка: Ciela
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Авторът на „Рана“, „Опашката“, „Хавра“ и други произведения, отличени с множество награди като „Роман на годината“, „Елиас Канети“, „Хеликон“ и „Златен лъв“, Захари Карабашлиев се завръща с нов мащабен исторически роман – „Последният ловец на делфини“.

Книгата ще се появи на пазара на 22 ноември в две издания (с твърди и с меки корици). Сред страниците ѝ Захари Карабашлиев продължава разговора за забравените глави от родното минало, който започна с „Рана“. Сега писателят обръща погледа си към събитията в следвоенния период на България и извайва изящна книга пътуване, призив към паметта и търсенето на истината независимо от цената ѝ.

Официалната премиера на „Последният ловец на делфини“ в София ще се състои на 2 декември 2025 г. в Младежкия театър „Николай Бинев“, а заедно със Захари Карабашлиев на сцената ще застанат литературоведът проф. Пламен Дойнов и журналистът и водещ Бойко Василев.

Блестящите Явор Гърдев и Алек Алексиев ще влязат в ролите на герой и антагонист с четене на част от романа.

А преди това Захари Карабашлиев ще посети родния си град Варна за специална предпремиера – на 27 ноември, от 18:30 ч., в Campus 90 (бул. „Цар Освободител“ 90), с участието на актьора Симеон Лютаков и Недялко Стефанов. Модератор на събитието ще бъде Даниела Цочева.

„Последният ловец на делфини“ преплита настояще, минало и митология; стремително действие се редува с лиричен изказ в един колкото дълбоко личен, толкова и правдив исторически разказ за бащи, синове, делфини и свобода.

В прашния мрак на малък киносалон един мъж ще се запознае с млада жена, дошла в България, за да изследва колективната памет на делфините. От нея ще научи, че само допреди десетилетия тези забележителни създания са били масово избивани в Черно море, и ще предприеме дръзко пътешествие в миналото на своето собствено семейство.

В разгара на Втората световна война един учител по история ще срещне във влака любовта на живота си. Малко след венчавката им обаче той ще бъде пратен на фронта, където дългът към Родината ще се сблъска с една нова политическа реалност. България, заради която воюва, ще се промени завинаги, на власт ще дойде терорът, а след него – тиранията.

От зората на времето – в множество легенди на антични цивилизации и в приказки на аборигенските племена – хората разказват за загадъчната си връзка с делфините като за наши родственици, божествени създания и символи на добродетел и спасение.

На места изящен, другаде суров, „Последният ловец на делфини“ е разказ за синовна вина, за колективна забрава, за границите на човешкото и простора на духа. И за светлината, която – понякога трудно, но неизбежно – триумфира над мрака.


