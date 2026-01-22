Световноизвестна дизайнерка със специална модна колекция „Истанбул – София“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Специално събитие, организирано от посолството на Турция в България, направи видима чрез модата дългогодишната споделена памет между Истанбул и София.

"Това е първото културно събитие, организирано в Резиденцията през новата година. Това е значимо и вдъхновяващо начало на нашата културна програма", каза в приветственото си слово посланик Мехмет Саит .

В рамките на събитието модният дизайнер Йозлем Сюер представи своята специална колекция на тема „Истанбул – София“, която разказа на сцената в София история за детско приятелство, разделени от миграцията пътища и среща години по-късно. Посветена на дядото на дизайнерката — преживял именно такава раздяла — колекцията превърна личен спомен в споделен разказ.

„След повече от четиридесет впечатляващи модни ревюта и сценични изяви в световни модни столици като Париж, Милано, Токио, Ню Йорк и Берлин, днес г-жа Сюер Алп е с нас, за да представи колекция, отразяваща споделените ценности и близкия дух на два важни града — Истанбул и София", отбеляза посланик Уяник.

След ревюто Йозлем Сюер обобщи същността на колекцията: „Колекцията ‘Истанбул – София’ разказва история не само за два града, но и за паметта, раздялата и повторната среща. С тази колекция пожелах да събера лична семейна история и споделените емоции на две култури върху една и съща естетическа основа. Да преосмисля следите от миналото на езика на днешния ден и да покажа, че непреходната елегантност е възможна, беше дълбоко значимо за мен.“

„Модата не е само начин на обличане. Тя е силен израз на културното наследство, творчеството и диалога", допълни посланик Уяник. Той посочи, че всяка представена на подиума визия разказва история, която свързва Турция и България, миналото и бъдещето, приятелството и модата, и изрази благодарност към Йозлем Сюер Алп и нейния екип за това изключително преживяване.

Черпейки вдъхновение от мозайката на две култури, колекцията съчета препратки към различни епохи в рамките на непреходна естетика. Докато разказът се разгъваше чрез текстурата на материалите, езика на силуетите и силната интуиция в детайлите, цветната палитра — изградена около екрю и черно — предложи изтънчен преход от перлени тонове към слонова кост, от почти бяло към матови и гланцови нюанси на черното.

Дантѐли, коприна, панделки, тафта и кадифе определяха непреходната атмосфера на колекцията; имперски форми, дължини в стил гарсон (флапър), кроеве по диагонал, A-линия и корсетни елементи се срещнаха с ново поколение форми на саката. Рединготи, двуредни сака с яка тип „мона“, както и бомбър якета създадоха съвременен баланс чрез традиционни акценти.

Панделки, пискюли, чокъри от естествени перли и деликатна дантела воалетка, частично прикриваща лицето, обединиха минало и бъдеще на една сцена чрез многопластов стайлинг. Гладко прибрани кокове с ленти излъчваха артистична простота, а балансът между топли и студени основи върху чиста, минималистична визия завърши изтънчения дух на колекцията. Плетените обувки също се откроиха като силен детайл, пренасящ следите на епохата в настоящето.

Започвайки с дантела и коприна, историята се разви — чрез ново поколение материи — към „тиха, но категорична“ елегантност. Движейки се по фината граница между изисканото ежедневна висша мода и prêt-à-couture, колекцията заяви позиция, която е сдържана, но силна; проста, но решителна. С напредването на силуетите линиите ставаха по-остри, текстурите — по-изразени, а същата премерена елегантност се очерта като определящия „дрескод“ на вечерта.