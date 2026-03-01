Новини
Левски показа шампионски дух срещу Локомотив София

Левски показа шампионски дух срещу Локомотив София

1 Март, 2026 19:28 528 5

  • левски-
  • локомотив софия-
  • първа лига

"Сините" спечелиха с 4:3

Левски показа шампионски дух срещу Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски и Локомотив София сътвори истински спектакъл, в който "сините" преминаха в двете крайности, но в крайна сметка спечелиха с 4:3. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" премина през куп обрати, спасена дузпа, груби грешки и цели шест попадения. "Сините" поведоха рано, но допуснаха пълен обрат в средата на второто полувреме. Преди това Светослав Вуцов спаси дузпа на Анте Аралица. Домакините обаче демонстрираха непримирим дух и само в рамките на няколко минути нанесоха своя съкрушителен удар - автогол и попадение на Мустафа Сангаре, а след това Евертон отбеляза от дузпа. Дълбоко в добавеното време Локомотив София вкара трети гол, но за повече нямаше време.

Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" започна вихрено. Още във 2-рата минута "сините" нанесоха своя удар. Звездното попълнение на гостите и бивша надежда на Ливърпул Джордан Айб допусна груба грешка в центъра на терена. Топката попадна в Евертон Бала, който направи мощен индивидуален пробив от около 30 метра и с топовен изстрел над вратаря Александър Любенов – 1:0.

Локомотив София обаче не се стъписа и бързо показа зъби. В 8-ата минута Анте Аралица отправи опасен удар, спасен от Светослав Вуцов, макар че впоследствие бе маркирана и засада.

След период на по-настъпателна игра, "червено-черните" стигнаха до изравняване в 26-ата минута. Спас Делев намери Ерол Дост пред дъгата, който се пребори с Акрам Бурас и разпредели вляво към Анте Аралица. Хърватският нападател стреля, топката рикошира коварно в крака на Алдаир и излъга Вуцов за 1:1.

До края на полувремето Левски опита да си върне преднината, но изстрел с глава на Мустафа Сангаре премина покрай лявата греда. Дебютът на Джордан Айб пък приключи разочароващо – англичанинът бе заменен в 38-ата минута от Кауе Карузо.

Втората част започна с подчертано по-активна игра на домакините, които търсеха ново излизане напред в резултата. Резервата Радослав Кирилов стреля неточно, а малко след това удар с глава на Никола Серафимов бе блокиран от защитник на гостите в решаващия момент.

Истинската драма обаче настъпи след час игра пред вратата на "сините". В 62-рата минута Локомотив (София) получи право да изпълни дузпа заради игра с ръка на Кристиан Димитров в наказателното поле (отсъдена след преглед с ВАР). Зад топката застана Анте Аралица, но стражът на Левски Светослав Вуцов се превърна в герой, отразявайки удара му от бялата точка.

Устремът от спасената дузпа се изпари много бързо. Само седем минути по-късно (69') столичните "железничари" ликуваха с пълен обрат. Този път Евертон Бала сбърка фатално в центъра под натиска на влезлия през първата част Кауе Карузо. Топката стигна до Анте Аралица, който веднага изведе Карузо в празно пространство. Останал сам срещу Вуцов, бразилецът запази хладнокръвие и не сгреши, правейки резултата 1:2.

Радостта на гостите от "Надежда" обаче се оказа изключително кратка, тъй като отговорът на "сините" бе бърз. В опит да върне отбора си в мача, Мустафа Сангаре напредна и достави коварно полувисоко центриране в наказателното поле. Защитникът на Локомотив Ангел Лясков се хвърли да изчисти топката, но вместо това я прати право в тялото на своя съотборник Никола Нейчев. Получилият се рикошет излъга Любенов и кълбото влезе в мрежата за 2:2.

Буквално две минути след изравнителния гол Левски насене нов удар. Оливер Камдем центрира перфектно в пеналтерията. Там Мустафа Сангаре скочи високо и с мощен удар с глава отбеляза за 3:2.

Левски "затвори" мача с четвърти гол в 84-ата минута. Тогава Оливер Камдем влезе в наказателното поле и бе спънат от Ангел Лясков и реферът Мартин Великов отсъди дузпа. Евертон Бала застана зад бялата точка и с мощен шут отбеляза за 4:2.

В 91-ата минута Майкон опита директен шут от пряк свободен удар, но топката мина покрай вратата.

Дълбоко в добавеното време Локомотив София вкара трети гол. Кауе Карузо се възползва от грешка на защитата, излезе сам срещу Светослав Вуцов и вкара за 4:3.

ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 4:3
1:0 Евертон Бала 2', 1:1 Анте Аралица 26', 1:2 Кауе Карузо 69',2:2 Никола Нейчев 74'-автгол, 3:2 Мустафа Сангаре 76', 4:2 Евертон Бала 84`-дузпа, 4:3 Кауе Карузо 90`+3`

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 31. Никола Серафимов, 50. Кристиан Димитров (К), 21. Алдаир (46' - 71. Оливер Камдем), 18. Гашпер Търдин (46' - 70. Георги Костадинов), 47. Акрам Бурас, 22. Мазир Сула (65' - 9. Хуан Переа), 11. Армстронг Око-Флекс (46' - 99. Радослав Кирилов), 17. Евертон Бала, 12. Мустафа Сангаре (79' - 10. Асен Митков)

Старши треньор: Хулио Веласкес

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 24. Александър Любенов (К), 14. Ангел Лясков, 44. Божидар Кацаров, 42. Никола Нейчев, 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост (83' - 11. Адил Тауи), 31. Красимир Станоев, 64. Доминик Янков, 33. Джордан Айб (38' - 77. Кауе Карузо), 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица (76' - 10. Георги Минчев)

Старши треньор: Станислав Генчев

Рефер: Мартин Великов


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 5 Отговор
    Бе, чак шампионски... С 3 валамета в кошницата.

    19:34 01.03.2026

  • 2 Левскар

    5 2 Отговор
    Победата си е победа но Веласкес трябва спешно да направи корекции във защита.Много грешки които не говорят добре.Головете на Локо са от подараци на нашите.Левски за 21 кръга има допуснати едва 13 гола а днес допускаш три.

    Коментиран от #3, #4, #5

    19:39 01.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левскар":

    Уговорен мач отвсякъде.И аматьори не правят такива грешки.

    19:52 01.03.2026

  • 4 САМО ТОВА ЩЕ ПИША

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Левскар":

    До 75 минута Локо игра перфектно танасофци бягаха като мухи без глави. И как стана татко че за 15 минути вкараха три гола. Локо спряха да играят видях танас запали пурата и направи със уста около 5 нули димни +една седмица. И мача свърши. Пълен позор. И сега ако и лудите се спънат във сламката на сиктиро значи има нещо гнило.

    19:58 01.03.2026

  • 5 Мимч

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левскар":

    Неминуемо трябва да се вземат мерки и да се промени тази игра за връщане постоянно топката на зад към защитници,а те постоянно грешат и сами си вкарват головете.Срещу Лудите трябва корено различна тактика и игра..

    19:58 01.03.2026

