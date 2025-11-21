Исландската певица Бьорк навърши 60 години ВИДЕО

Исландската певица Бьорк навършва 60 години на 21 ноември. Родената като Бьорк Гвудмундсдоутир, тя е автор на песни, композитор, музикален продуцент, диджей и актриса, ценена заради своя уникален, еклектичен стил и силно въздействащ глас.

Бьорк започва музикалната си кариера на 11-годишна възраст, издавайки първия си албум през 1977 г., който включва кавър версии на популярни песни и исландски народни песни.

През тийнейджърските си години участва в няколко пънк и джаз фюжън групи, преди да стане водеща певица на алтернативната рок банда The Sugarcubes през 1986 г.. Групата постига международен успех с дебютния си албум "Life's Too Good".

След разпадането на The Sugarcubes през 1992 г., Бьорк се премества в Лондон и започва изключително успешна самостоятелна кариера. Нейните солови албуми като Debut (1993), Post (1995) и Homogenic (1997) смесват електронна музика, авангард, трип-хоп, джаз и класическа музика, утвърждавайки я като новатор в музикалната индустрия.

Бьорк е известна със своя характерен, разчупващ границите стил, както в музиката, така и във визията си. Нейната музика често изследва връзката между природата и технологиите.

Участва в няколко филма, най-известен от които е "Танцьорка в мрака" (2000) на Ларс фон Триер, за който печели наградата за най-добра актриса на филмовия фестивал в Кан.

Бьорк е продала над 40 милиона записа по света и е включена в списъка на списание "Тайм" за 100-те най-влиятелни хора в света през 2015 г.. Тя е носител на множество награди, включително пет награди BRIT и 16 номинации за "Грами". Списание Rolling Stone я определя като една от най-великите певици и автори на песни на всички времена.

Освен с музиката си, Бьорк е известна и като защитник на екологичните каузи в Исландия.