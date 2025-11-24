Китай ще е домакин на следващото издание Silk Way Star

Най-големият вокален проект в Азия, Silk Way Star („Звезда на коприната“), ще продължи в Китай. Това обяви Уанг Делу, ръководител на редакцията на Евразийското бюро на China Media Group (CMG), на пресконференция в Централната комуникационна служба към президента на Република Казахстан, съобщава Kazinform.

Уанг Делу подчерта, че Silk Way Star се е превърнала във важно събитие за културно сътрудничество между страните в региона. Той отбеляза, че зрителите в Китай особено оценяват високото ниво на организация и самото състезание, което следят от няколко месеца.

„Всички служители на CMG и зрителите следят отблизо самия процес, как се развива състезанието през месеците. CMG е съорганизатор на състезанието и това е чест за нас. Вчера бяхме изненадани да видим как президентът Касим-Жомарт Токаев изпраща послание до всички участници – това е много висока оценка за организационната работа на тазгодишното състезание и знак за доверие към CMG“, каза той.

Според Уанг Делу, китайската страна е готова да бъде домакин на следващия сезон.

„Мисля, че сме готови да поемем щафетата. Следващото състезание ще се проведе в Китай. През декември ще обсъдим подробностите и ще вземем решение относно процеса, като се позоваваме на опита на нашите казахстански колеги“, отбеляза той.

Представител на CMG каза, че финалът на състезанието е оставил силно лично впечатление. „Мисля, че това не е просто състезание, но и хуманитарно събитие. Символично е, че седем певци стигнаха до финала, защото когато хората се сетят за седем, веднага им идват на ум Семиречье и Науриз-коже. Мисля, че това е много добра възможност и платформа за представяне на казахстанската култура. Много съм щастлив да мога да участвам в тази работа, след като съм живял и работил в Казахстан“, каза той.

Припомняме, че големият финал на първия азиатски вокален мегапроект Silk Way Star се проведе на 23 ноември в Астана, като победителка излезе монголката Мишел Джоузеф.