Отличиха най-добрите български песни на Юбилейния фестивал за поп и рок музика

Отличиха най-добрите български песни на Юбилейния фестивал за поп и рок музика

19 Септември, 2025 20:35

Група "Хоризонт" и Мариана Попова грабнаха голямата награда на юбилейното издание на международния фестивал, което препълни зала 1 на НДК

Снимка: ХайЛайф
Факти Факти


Песента "Без теб" се утвърди като големият хит и безспорен победител на юбилейното 15-то издание на конкурса за поп и рок музика "София 2025".

Снимка: ХайЛайф

Кметът на столицата Васил Терзиев връчи най-голямата награда на фестивала - на Мариана Попова и група "Хоризонт". Съвместното им изпълнение на "Без теб" впечатли публиката и журито в зала 1 на НДК. В емоционалното си слово вокалистът на "Хоризонт" Валери Славчев посвети наградата на децата: „Искам от името на група „Хоризонт" и от името на Мариана Попова да благодаря за подкрепата и за оценката. Бих искал да посветим песента, която е с любовна тематика, на нашите деца, защото всяка една любов ражда детенце. Да са ни живи и здрави децата, и нека живеят в една красива и хубава България", каза вокалистът на група „Хоризонт" – Валери Славчев.

Снимка: ХайЛайф

Втората награда на фестивала за поп и рок музика „София” бе присъдена на група „Конкурент" за тяхната нова песен „Аз вярвам" по музика, текст и аранжимент на вокалиста Емил Анчев.

Снимка: ХайЛайф

Наградата бе връчена от певицата Йорданка Христова. Те бяха удостоени и със специалната награда на името на Петър Гюзелев. Призът бе връчен от неговата съпруга Ефросина.

Снимка: ХайЛайф

Третата награда бе споделена между петима изпълнители: Виктория Главчева ("Татко"), Деян Неделчев ("Накратко – август"), Маргарита Хранова ("Болка от обич"), Георги Дюлгеров ("Само с обич") и Илия Ангелов ("Чудо е любовта").

Събитието отдаде особена почит на композитора Александър Савелиев.

Снимка: ХайЛайф

Със Специална награда бе удостоена песента "Прощална песен" в памет на големия български композитор Александър Савелиев , който загина при инцидент през януари. Автор на текста е Оля Ал-Ахмед, музика - Румен Лозанов в изпълнение на Петя Буюклиева, Кристина Димитрова и дует "Банати" . Освен наградената песен , композиторът Александър Савелиев бе удостоен посмъртно с плакет за цялостно творчество. Престижното признание получи синът му Мартин Савелиев.

Снимка: ХайЛайф

Специални отличия получиха и младите изпълнители Симеон Славев и Даная Александрова, пианистът Христо Ламбрев от "Сигнал", както и група "Конкурент", наградена от медиите.

Музикантите бяха отличени след преброяване на гласовете на зрителите, които гласуваха със sms на единен дарителски номер. Освен вота на публиката, оценки даваше и журито, в което членуваха проф. Михаил Белчев, Йорданка Христова, композиторът Любомир Дамянов, Йордан Георгиев (Данчо Стълбицата) и Здравко Петров от програма „Хоризонт" на БНР.

Снимка: ХайЛайф

Фестивалът "София" се организира от "Спринт продакшън" и СНАМП с подкрепата на Столичната община и Министерството на културата.


