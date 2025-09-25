Новини
Култура »
Откриха над 400 нови артефакта край Калиакра

Откриха над 400 нови артефакта край Калиакра

25 Септември, 2025 12:31 458 1

  • калиакра-
  • археология-
  • археологически открития-
  • експедиция-
  • история-
  • ним

Археологическата експедиция „Калиакра 2025“ приключва до дни

Откриха над 400 нови артефакта край Калиакра - 1
Снимки: НИМ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С над 400 новооткрити ценни исторически предмета, може да се похвали приключващата до дни археологическа експедиция „Калиакра 2025“ ръководена от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова. По време на двумесечната си работа учените продължиха работата си в Златния некропол и успяха да разчистят Квартала на богатите. Сред най-ценните артефакти са пръстени с пентаграми, златни монети и над 50 сребърни монети, датирани от периода VI до XIV век.

Откриха над 400 нови артефакта край Калиакра

Според д-р Филип Петрунов, особен интерес за археолозите представляват намерените в много добро състояние две ампули-евлогии с образите на св. Димитър и св. Теодора. Евлогията е оловен съд (ампула), който е служел за съхраняване на благословено миро от свещено място. Поклонниците са ги носили като благословия от своето пътуване до известни свети места. Важно е да се знае, че до момента са намерени около 30 такива ампули, повечето от които са достигнали до нас в изключително лошо състояние. Така че въпросното откритие ще предостави нова информация за този тип предмети.

Сред ценните открития, които ще обогатят познанията ни за хората населявали древната крепост, е прочелник с две обеци-наушници, отличаващи се с изключителна филигранна изработка. Те бяха намерени в гроб на млада жена в Златния некропол. След намерените през 2007 и 2012 г., това е третият такъв накит, открит в Калиакра. В края на миналия месец доц. д-р Бони Петрунова откри ценна статуетка от гръко-римския пантеон, свързана с култа към Изида-Фортуна (Кюхе).

За важността на столицата на Добруджанското деспотство, като важно транспортно и търговско средище на Балканите говори и намерената монета с образите на Йоан V и неговата майка Анна Савойска.

В рамките на експедицията бяха направени нови информационни табели за археологическия резерват Калиакра, а според думите на директора на историческия музей в Каварна, Пенко Георгиев, предстои и осъвременяването на музея на носа.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карасиви

    0 0 Отговор
    пелгарски (палергски) - белгарски артефакти оставени от пулгарите (булгари) със земя от 7533 години Пулгара ленд (Pulgara land). Тия археолози още ли не са разбрали, че Филохоровите и Страбонови пеларги са онезе пелгари - пеларги от гръцките графеми, тъй наречени българинъ?

    12:41 25.09.2025