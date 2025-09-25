Новини
Посланикът на Украйна в България: Имперските амбиции трябва категорично и завинаги да останат в миналото (ВИДЕО)

25 Септември, 2025 22:57, обновена 25 Септември, 2025 23:06 614 16

Олеся Илашчук участва в официалната церемония по откриването на Sofia docuMENTAL 2025.

Посланикът на Украйна в България: Имперските амбиции трябва категорично и завинаги да останат в миналото (ВИДЕО) - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Имперските амбиции трябва категорично и завинаги да останат в миналото. Агресорите и престъпниците трябва да бъдат спирани и да понасят наказанията на много ранен етап. Войните не бива да започват. Нуждаем се от нов международен механизъм за тяхното спиране в зародиш“, каза посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук по време на официалната церемония по откриването на Sofia docuMENTAL 2025. Шестото издание на Международния документален филмов фестивал, с фокус върху човешките права, се провежда между 25 септември и 5 октомври 2025 г. под мотото „Естественият интелект отвръща на удара“.

Фестивалът ще представи близо 30 премиерни за България филми, сред които носители на най-престижните международни награди. Откриващият филм „Дивия“ на украинския режисьор Дмитро Хрешко е звукова, медитативна одисея, разказана през ранените пейзажи на Украйна – суров, но изключително завладяващ портрет на разрушението отвъд бойната линия.

Посланикът на Украйна в България благодари, че години наред Украйна бива подкрепяна и се изграждат нови мостове на приятелство и разбирателство, както и се укрепва атмосферата на доверие и взаимосвързаност между България и Украйна.

„След началото на пълно мащабната руска агресия, украинското киноизкуство активно участва в живота на цяла Украйна и на цялото украинско общество. През последните 3.5 години в България бяха излъчени десетки съвременни украински документални филми за причините на руската агресия, за причините за войната, за последствията от чувството за безнаказаност, което надделява при руснаци в съвременна Русия. Фестивалът Sofia docuMENTAL 2025 има голям принос за това", допълни тя.

От морална гледна точка, когато става дума за война, спасяване на човешки животи, обществото винаги се изправя пред избор на кого да се помага първо – на жени и деца, на пенсионери и хора със здравословни проблеми, на пострадалите деца, на куче, плачещо за загиналия си собственик. „Отговорът – един човек като хуманно същество не трябва да прави такива избори в съвременния свят“, категорична е Илашчук.

Филмът „Дивия“ разказва и показва другата страна на ужасяващата реалност на Украйна – страданията на природата от руската агресия. Засегнати са не само флората и фауната на Украйна. Засегната е екологичната екосистема на цяла Европа и на цялата планета. „Поради съвременното варварство на един режим, една държава, която реши, че ѝ е позволено всичко. Силата на природата днес е във възобновяването. Силата на човешкия род се крие в мъдростта, обединенията и помагането. Затова искам да изкажа благодарност на България за всестранната подкрепа на Украйна на всички наши приятели за предоставената помощ в различни сфери и най-различни форми. Само заедно и обединени може да преборим рискове и заплахи и да върнем мира в Украйна, в Европа и в света“, заключи посланикът на Украйна в България.

Филмите в тазгодишната селекция се изправят срещу крехкостта на демокрацията с яснота и кураж, дават поле за изява на жени, действащи отвъд наложените роли, проследяват лични революции, започващи от най-неочакваните обстоятелства. Разкази, които преразглеждат миналото, за да се осмисли настоящето. Портрети, които не се побират в шаблон. Погледи към природата, технологиите и всичко между тях.

Ето какво да очаквате в идните 10 дни на софийската сцена на документалното кино в рамките на Sofia docuMENTAL.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    18 2 Отговор
    Ами тогава си ги прибери в задния украински двор имперските амбиции !!!

    Коментиран от #2

    23:00 25.09.2025

  • 2 Пич

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Опаа..... рядко бъркам , но се случи ! Ако си ги прибере там , ще се изкефи !!! Плюй ,Олеся , плюй...

    23:02 25.09.2025

  • 3 Сандо

    10 1 Отговор
    Да разбираме ли,че този фестивал е рекламно мероприятие на укронацизма?

    23:05 25.09.2025

  • 4 Тая Олесия, става само....

    7 1 Отговор
    ...за μαΗΔρъ ςαнЙε

    Коментиран от #5, #8

    23:07 25.09.2025

  • 5 Тоя па

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тая Олесия, става само....":

    Тя всяка украйнка само за това става !

    Коментиран от #9

    23:08 25.09.2025

  • 6 факт

    12 1 Отговор
    В началото на войната всички бяхме против Русия и на страната на Украйна. После дойдоха украинците, които настояваха да бъдат настаневи безплатно на морето и категорично отказаха базите в планината. Последваха историите с украинките и безпардонната им наглост и пияните украинци с побоищата и измамите. Накрая една певачка украинка , женена за българин, се изцепи, че българките много завиждали на украинките, защото били много сексуални, красиви и с две висши образования. Ние ги храним, те ни плюят. Хайде стига толкова, руснаците са напълно прави, че се разправят с вас в честна битка очи в очи. И това не азслужавате, цял свят е достатъчно отвратен от наглостта ви.

    23:10 25.09.2025

  • 7 Луганск

    7 1 Отговор
    РУСИЯ Е ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИТЕТА НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ!!

    БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.

    Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!

    И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!

    РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    23:11 25.09.2025

  • 8 Иванов

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тая Олесия, става само....":

    Жрица на любовта

    23:11 25.09.2025

  • 9 Те затова ли немците казват:

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тоя па":

    Слава на Путин, че ни ги прати.....
    доволни сме !

    23:11 25.09.2025

  • 10 Тиква

    7 1 Отговор
    Окра, никой не ви слуша,Наглеци,хрантутници на планетата,даже при краварите в оон, половина излязоха,да не слушат зеления бандеронаркоман.

    23:13 25.09.2025

  • 11 Пампаец

    6 1 Отговор
    Да вземе да го каже това бандеровката за имперските амбиции на Британия и САЩ.

    23:24 25.09.2025

  • 12 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Като я гледам ,тая Божилова май не е виждала Юуй откакто събориха паметника на Съветската армия

    23:40 25.09.2025

  • 13 иван костов

    3 1 Отговор
    Всеки ден си заминават от 500 до 1000 украинци! Нищо не ме прави по щастлив. Много поздрави на олесия, Тръмп и гейсъюз от началника!

    23:48 25.09.2025

  • 14 Хмм

    4 1 Отговор
    посланичката защо е облечена така, особено?

    23:50 25.09.2025

  • 15 Честен

    3 0 Отговор
    Не Ви искаме! Махайте се!

    23:56 25.09.2025

  • 16 Моряка

    0 0 Отговор
    Тази фръцла пропусна да спомене,кой започна войната срещу собствения си народ в Украйна.Да припомня- президента Порошенко през 2014 г обяви АТО антитерористична операция.Щеше да трае 1 месец,продължи 8 години.С голямо закъснение Путин отвърна със Специалната операция,съгласно третия закон на Нютон.

    00:10 26.09.2025