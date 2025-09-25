Посланикът на Украйна в България: Имперските амбиции трябва категорично и завинаги да останат в миналото (ВИДЕО)

„Имперските амбиции трябва категорично и завинаги да останат в миналото. Агресорите и престъпниците трябва да бъдат спирани и да понасят наказанията на много ранен етап. Войните не бива да започват. Нуждаем се от нов международен механизъм за тяхното спиране в зародиш“, каза посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук по време на официалната церемония по откриването на Sofia docuMENTAL 2025. Шестото издание на Международния документален филмов фестивал, с фокус върху човешките права, се провежда между 25 септември и 5 октомври 2025 г. под мотото „Естественият интелект отвръща на удара“.

Фестивалът ще представи близо 30 премиерни за България филми, сред които носители на най-престижните международни награди. Откриващият филм „Дивия“ на украинския режисьор Дмитро Хрешко е звукова, медитативна одисея, разказана през ранените пейзажи на Украйна – суров, но изключително завладяващ портрет на разрушението отвъд бойната линия.

Посланикът на Украйна в България благодари, че години наред Украйна бива подкрепяна и се изграждат нови мостове на приятелство и разбирателство, както и се укрепва атмосферата на доверие и взаимосвързаност между България и Украйна.

„След началото на пълно мащабната руска агресия, украинското киноизкуство активно участва в живота на цяла Украйна и на цялото украинско общество. През последните 3.5 години в България бяха излъчени десетки съвременни украински документални филми за причините на руската агресия, за причините за войната, за последствията от чувството за безнаказаност, което надделява при руснаци в съвременна Русия. Фестивалът Sofia docuMENTAL 2025 има голям принос за това", допълни тя.

От морална гледна точка, когато става дума за война, спасяване на човешки животи, обществото винаги се изправя пред избор на кого да се помага първо – на жени и деца, на пенсионери и хора със здравословни проблеми, на пострадалите деца, на куче, плачещо за загиналия си собственик. „Отговорът – един човек като хуманно същество не трябва да прави такива избори в съвременния свят“, категорична е Илашчук.

Филмът „Дивия“ разказва и показва другата страна на ужасяващата реалност на Украйна – страданията на природата от руската агресия. Засегнати са не само флората и фауната на Украйна. Засегната е екологичната екосистема на цяла Европа и на цялата планета. „Поради съвременното варварство на един режим, една държава, която реши, че ѝ е позволено всичко. Силата на природата днес е във възобновяването. Силата на човешкия род се крие в мъдростта, обединенията и помагането. Затова искам да изкажа благодарност на България за всестранната подкрепа на Украйна на всички наши приятели за предоставената помощ в различни сфери и най-различни форми. Само заедно и обединени може да преборим рискове и заплахи и да върнем мира в Украйна, в Европа и в света“, заключи посланикът на Украйна в България.

Филмите в тазгодишната селекция се изправят срещу крехкостта на демокрацията с яснота и кураж, дават поле за изява на жени, действащи отвъд наложените роли, проследяват лични революции, започващи от най-неочакваните обстоятелства. Разкази, които преразглеждат миналото, за да се осмисли настоящето. Портрети, които не се побират в шаблон. Погледи към природата, технологиите и всичко между тях.

Ето какво да очаквате в идните 10 дни на софийската сцена на документалното кино в рамките на Sofia docuMENTAL.