Откриват "Алея на книгата"

В 10:30 часа ще бъде открита Алея на книгата в София.

Есенният книжен панаир ще бъде разположен в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на бул. "Витоша".

Над 150 български издателства ще се представят в 61 шатри, а програмата традиционно предлага премиери на нови книги, срещи с писатели и литературни четения.