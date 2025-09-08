Новини
Откриват "Алея на книгата"

8 Септември, 2025 08:25 415 2

  • алея на книгата-
  • ндк-
  • софия-
  • откриване

Над 150 български издателства ще се представят в 61 шатри

Откриват "Алея на книгата" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 10:30 часа ще бъде открита Алея на книгата в София.

Есенният книжен панаир ще бъде разположен в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на бул. "Витоша".

Над 150 български издателства ще се представят в 61 шатри, а програмата традиционно предлага премиери на нови книги, срещи с писатели и литературни четения.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    1 2 Отговор
    да я закрият
    у циганотурскияклозет не се чете
    тука на почит са чалгата, алкохола и далаверата

    08:28 08.09.2025

  • 2 бай Бай

    1 0 Отговор
    Книга се докосва само с чисти ръце.
    Това на улицата и всеки немит да пипа...

    08:36 08.09.2025