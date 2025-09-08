Откриват "Алея на книгата"

В 10:30 часа ще бъде открита Алея на книгата в София.
Есенният книжен панаир ще бъде разположен в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на бул. "Витоша".
Над 150 български издателства ще се представят в 61 шатри, а програмата традиционно предлага премиери на нови книги, срещи с писатели и литературни четения.
