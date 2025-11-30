Новини
Христо Мутафчиев: Категорично не сме доволни от бюджета за култура

Христо Мутафчиев: Категорично не сме доволни от бюджета за култура

30 Ноември, 2025 09:53

С Мариян Бачев нямаме никакъв диалог, заяви председателят на Съюза на артистите у нас

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

През седмицата много протести срещу бюджета се проведоха на различни места в страната. Един от тях се разви пред Министерството на културата. Десетки представители на сектора заявиха: „Нищо не е наред” и поискаха решения на своите проблеми.

Категорично не сме доволни от бюджета за култура, заяви Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите у нас, цитиран от Нова телевизия.

„Този половин процент всъщност преповтаря бюджет 2025 г. Само че тези 34 милиона не са 34, а са 25 милиона отгоре. И това са ПМС-тата, които бяха приети през миналата година. И тези ПМС-та — един път 15 и един път 34 милиона лева - всичко това прави 25 милиона евро. Тези ПМС-та са прибавени просто към бюджета, но ръст на бюджета няма”, каза Мутафчиев.

Той е категоричен, че увеличението на бюджета е необходимо за целия сектор „Култура”, за да планират дейности, а не само да си платят направените вече разходи.

„С Мариян Бачев нямаме никакъв диалог. Сектор „Култура“ няма никакъв диалог с Министерството на културата. Именно заради това онзи ден имаше и протест на независимите организации”, каза Мутафчиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Протест

    6 2 Отговор
    За сваляне!
    ,,Протестите трябва да продължат, докато не просто кабинетът на Борисов и Пеевски със сламения Желязков – Орешарски падне, но и докато обществото ясно им даде да се разберат, че техен служебен кабинет и тяхно МВР няма как да прави изборите.
    Трябва да се използва обществената енергия и синергията между всички политически сили, които са против Модела КОЙ на Борисов и Пеевски."

    Коментиран от #5, #6, #9, #15

    09:55 30.11.2025

  • 2 АМАH OT ИДИOTИ

    10 1 Отговор
    И НИЕ НЕ СМЕ ДОВОЛНИ ОТ КУЛТУРАТА
    😆

    09:56 30.11.2025

  • 3 Новак

    8 0 Отговор
    А ние не сме доволни от културата на културата.

    Коментиран от #8

    09:57 30.11.2025

  • 4 КОАПНИЕ и РИЕНИЕЕЕ

    5 0 Отговор
    БАНКАИСНКАТА ХАлТУРА У БАНИА с НЕПЪЛНОЛЕТНИ.. МОм4енцаа... ИА ОДИДИ Д АкОАПСХСХСХСХ

    10:01 30.11.2025

  • 5 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Протест":

    Това е така, безспорно!
    Да ги наричаме и пратим в миналото. После ще се делим . Но утре вечер ще се съберем ли 30 000 пред Министерски съвет? Съмнявам се.
    Няма по лошо от сития роб. 😛
    И все пак, дано да греша.

    10:02 30.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Усмихнат

    6 0 Отговор
    Министърът на културата, на икономиката и спорта са толкова безлични, че им личи от 100 километра, че са там, за да слушат и да изпълняват поръчки.

    10:06 30.11.2025

  • 8 И от председателя на

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Новак":

    Съюза на артистите не сме очаровани

    10:09 30.11.2025

  • 9 Има ни пак

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Протест":

    От нас зависи дали това нелегитимно правителство ще продължи да върши глупости. Със стоене в къщи нищо няма да стане.

    10:11 30.11.2025

  • 10 очевидец

    2 2 Отговор
    Хубаво е, че всичката тор е активирана да плюе по ПП-ДБ.
    Добър момент да стане ясно, че друга опозиция няма.

    Коментиран от #14

    10:15 30.11.2025

  • 11 Оксиморон

    2 1 Отговор
    Герб и култура

    10:16 30.11.2025

  • 12 123

    4 0 Отговор
    Сега разбирам, че в България имало и култура :) А като видя нейните представители и ми става ясно, че бюджета за култура е излишен, защото служи за изхранването на хрантутници като този, който, според Вежди Рашидов, бил "национално богатство" :)

    10:16 30.11.2025

  • 13 Мда

    2 0 Отговор
    Мутафчиев към фронта да защитаваш Осрайна и на разстреляш Путин! Може да заработиш нещо или Филип Буров и Просто идиотите да направят една кампания под наслов Да спасим българската култура! А и министър с приятел педофил толкова! Ама как замлъкнаха драскачите за путата Бачев

    10:20 30.11.2025

  • 14 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "очевидец":

    А каква е разликата между Гроб и ПП-ДБ

    10:21 30.11.2025

  • 15 Въприс

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Протест":

    Пада правителството и идват Просто Идиотите и Продай България?
    Какво следва? Някой да е прочел програма, идея визия за България ???
    Питам жълтите бютита

    10:23 30.11.2025

  • 16 явно много тежко е живял тоя

    2 0 Отговор
    На 56 години е ,а изглежда като на 76 .

    10:27 30.11.2025

  • 17 Осветител в Смолян

    1 0 Отговор
    Бихте ли написали колко точно е бюджета за култура? 37 милиона евро е само увеличението спрямо миналогодишния бюджет. Допълнително им наливат още от общините. Получават стотици милиони за заплати и съответно измират масово от катастрофи, наркотици и алкохол. Мутафчиев получи инсулт от кокаин на 38 години.

    10:28 30.11.2025