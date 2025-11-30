Христо Мутафчиев: Категорично не сме доволни от бюджета за култура

През седмицата много протести срещу бюджета се проведоха на различни места в страната. Един от тях се разви пред Министерството на културата. Десетки представители на сектора заявиха: „Нищо не е наред” и поискаха решения на своите проблеми.
Категорично не сме доволни от бюджета за култура, заяви Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите у нас, цитиран от Нова телевизия.
„Този половин процент всъщност преповтаря бюджет 2025 г. Само че тези 34 милиона не са 34, а са 25 милиона отгоре. И това са ПМС-тата, които бяха приети през миналата година. И тези ПМС-та — един път 15 и един път 34 милиона лева - всичко това прави 25 милиона евро. Тези ПМС-та са прибавени просто към бюджета, но ръст на бюджета няма”, каза Мутафчиев.
Той е категоричен, че увеличението на бюджета е необходимо за целия сектор „Култура”, за да планират дейности, а не само да си платят направените вече разходи.
„С Мариян Бачев нямаме никакъв диалог. Сектор „Култура“ няма никакъв диалог с Министерството на културата. Именно заради това онзи ден имаше и протест на независимите организации”, каза Мутафчиев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Протест
,,Протестите трябва да продължат, докато не просто кабинетът на Борисов и Пеевски със сламения Желязков – Орешарски падне, но и докато обществото ясно им даде да се разберат, че техен служебен кабинет и тяхно МВР няма как да прави изборите.
Трябва да се използва обществената енергия и синергията между всички политически сили, които са против Модела КОЙ на Борисов и Пеевски."
Коментиран от #5, #6, #9, #15
09:55 30.11.2025
2 АМАH OT ИДИOTИ
😆
09:56 30.11.2025
3 Новак
Коментиран от #8
09:57 30.11.2025
4 КОАПНИЕ и РИЕНИЕЕЕ
10:01 30.11.2025
5 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ
До коментар #1 от "Протест":Това е така, безспорно!
Да ги наричаме и пратим в миналото. После ще се делим . Но утре вечер ще се съберем ли 30 000 пред Министерски съвет? Съмнявам се.
Няма по лошо от сития роб. 😛
И все пак, дано да греша.
10:02 30.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Усмихнат
10:06 30.11.2025
8 И от председателя на
До коментар #3 от "Новак":Съюза на артистите не сме очаровани
10:09 30.11.2025
9 Има ни пак
До коментар #1 от "Протест":От нас зависи дали това нелегитимно правителство ще продължи да върши глупости. Със стоене в къщи нищо няма да стане.
10:11 30.11.2025
10 очевидец
Добър момент да стане ясно, че друга опозиция няма.
Коментиран от #14
10:15 30.11.2025
11 Оксиморон
10:16 30.11.2025
12 123
10:16 30.11.2025
13 Мда
10:20 30.11.2025
14 Хаха
До коментар #10 от "очевидец":А каква е разликата между Гроб и ПП-ДБ
10:21 30.11.2025
15 Въприс
До коментар #1 от "Протест":Пада правителството и идват Просто Идиотите и Продай България?
Какво следва? Някой да е прочел програма, идея визия за България ???
Питам жълтите бютита
10:23 30.11.2025
16 явно много тежко е живял тоя
10:27 30.11.2025
17 Осветител в Смолян
10:28 30.11.2025