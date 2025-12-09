Днес, 9 декември 2025 г., в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“, във Виена, беше открита значима научна конференция и съпътстваща изложба, посветени на две важни годишнини в българската история и култура: 155 години от учредяването на Българската екзархия и 80 години от провъзгласяването на автокефалността на Българската православна църква.

Събитието събра не само водещи учени и изследователи от България, Австрия и Германия, но и културни и политически представители, които подчертаха значението на българската духовност и културна идентичност в международен контекст.

Официалното откриване беше поставено от проф. Стоян Денчев, който приветства всички участници и гости и сподели, че за него е истинска гордост, че именно УниБИТ е двигател за провеждането на значими научни и културни събития съпровождащи тези големи годишнини, първо в Истанбул, след това в Одрин, Тирана, Битола, а днес и във Виена.

В откритото слово Н.Пр. Десислава Найденова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия, поздрави организаторите, участниците и гостите с думите: „Добре дошли във Виена – важно и значимо място в българската история и култура, което с основание наричат „Строител на мостове“, а Дом Витгенщайн е един от първите български културни институти в Европа. С провеждането на вашите научни и културни събития – Вие от УниБИТ продължавате мисията на будителите – да пазите буден духа, паметта и самосъзнанието на българския народ.“ Посланик Найденова подчерта важността на българската културна дипломация, като се фокусира върху ролята на Виена като един от центровете за съхранение и развитие на българската култура и духовност извън пределите на родината.

Поздравления за събитието отправи и г-н Ашот Казарян, заместник-министър на културата на Република България, от името на министър Мариан Бачев. Той отбеляза:

„Тези събития се финансират от Министерството на културата, а организаторите – УниБИТ и Институтът за българската диаспора и културното наследство зад граница – успешно изпълняват мисията си да пазят и популяризират историята и културата на нашите предци и да я предават на новите поколенения. Чрез съвременния подход в организацията на тези събития, те създават подходяща среда за съхранение на българската идентичност.“ Г-н Ашот Казарян също акцентира на важността на такъв тип международни културни и научни форуми, които не само че дават възможност за обмен на знания, но и укрепват културните връзки между България и Австрия, две държави, свързани с дългогодишни исторически и духовни отношения.

Домакин на събитията беше Българският културен институт „Дом Витгенщайн“, а директорът му, проф. Румяна Конева, приветства гостите, като отбеляза историческата стойност на културния институт в контекста на българската просвета. Тя изтъкна, че Дом Витгенщайн е събирателен център за наука, образование и култура, както и символ на духовните и културните връзки между България и Австрия. Проф. Конева припомни, че още по времето на Възраждането, в този град се печатат книги и се организират научни изложения, които не само че съхраняват, но и разширяват влиянието на българската култура извън пределите на Османската империя. Тя сподели, че днешните събития по случай годишнините на Българската екзархия и автокефалността на Българската православна църква продължават тази благородна традиция и подчертават значението на духовната и културната идентичност на българите.

Сред специалните гости на събитието беше проф. Мартин Щигер – Ректор на Университета по приложни науки Аленсбах, в Констанц, Германия, който поздрави участниците и гостите, като подчерта, че УниБИТ е университет с европейско значение, защото активно допринася за подготовката на бъдещите лидери в Европа и света чрез научни и културни инициативи като днешните. Проф. Щигер припомни, че събития като това не само че съхраняват културната памет, но и я правят достъпна за новите поколения, а неговият колега проф. Питър Ситлер, член на парламента на Виена и почетен председател на Асоциацията на австрийските инженери, също поздрави присъстващите. Той изрази своето задоволство от активната роля на научната общност на УниБИТ в укрепването на научната, културната и обществената връзка между България и Австрия, като изтъкна важността на подобни събития за създаването на мостове за сътрудничество между двете държави.

Пространно изказване към участниците направи и Тивериополският епископ Тихон, който поздрави организаторите на конференцията и изложбата, споделяйки, че темата за Българската екзархия и автокефалността на Българската православна църква са важни и значими теми, защото те показват как в рамките на Османската империя, благодарение на единодушието на българите, е постигнато едно уникално дело – учредяването на Българската екзархия. Нещо повече, Империята осъзнава важността да очертае националните граници на българската идентичност.

Специално включване „на живо“ направи и Архимандрит Дионисий, който подчерта ролята и значението на Българската православна църква за формирането и установяването на българската държава. Един от основните акценти на събитието беше откритата и представена изложба от забележителния учен и изследовател на църковно-националните борби проф. Боряна Бужашка, която включва 24 табла, разказващи историята на Българската екзархия и нейното значение за съществуването на Българската православна църква. Изложбата е резултат от дългогодишни изследвания и съдържа снимки, архивни документи и информация за важни събития в българската църковна и духовна история. Тя представя личности, които са изиграли ключова роля в тези процеси и доказва как Българската екзархия е била основоположник на съвременната българска идентичност.

Научната конференция бе открита и модерирана от проф. Ваня Добрева, която със своето изключително умение създаде благоприятна атмосфера за дискусии между водещи учени и млади изследователи. Темите на конференцията разглеждат историческите, културните и религиозните аспекти на учредяването на Българската екзархия и автокефалността на Българската православна църква. В хода на конференцията бяха представени нови изследвания и анализи върху значението на тези събития за българския народ.

Тържественото откриване на научната конференция и изложбата в Дом Витгенщайн не само че отдаде заслужено признание на значимите събития от българската история, но и създаде още една възможност за укрепване на културните и научните връзки между България и Австрия. Чрез тези инициативи на един от водещите университети в България и Европа – Университетът по библиотекознание и информационни технологии, българската история, култура и духовност продължават да бъдат активно представяни и пазени, като важни символи на идентичността на българския народ в съвременния европейски контекст.