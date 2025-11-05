Камила на сцената на читалището в Тополовград

По повод Деня на народните будители, тополовградчани преживяха дни, които ще останат завинаги вписани в летописа на Сакарския край – дни, в които миналото, настоящето и бъдещето се срещнаха в символи, дела и вдъхновение.

Завръщането на златното съкровище – блестящо свидетелство за величието на древността

На 1 ноември 2025 г. Тополовград организира събитие с историческо значение – официалното откриване на новата трезорна зала в Общинския исторически музей, където бе представено златното съкровище, открито в землището на село Капитан Петко Войвода през лятото на 2024 г. С това впечатляващо културно постижение градът не само съхрани част от националното културно наследство, но и го върна „в своя дом“ – при хората, които най-добре могат да усетят и поддържат неговия дух.

Кметът на община Тополовград г-н Божин Божинов откри събитието с думи, които трогнаха всички присъстващи: „Връщаме историческото богатство на неговото място – сред хората на Тополовград. Това е момент, който ни обединява и вдъхновява да пазим и развиваме културното наследство на нашата община.“

С изключителна отговорност и себеотдаване общинското ръководство, под вещото управление на кмета г-н Божинов и неговите заместници – г-жа Красимира Атанасова и г-н Хари Мочев, реализира редица проекти, насочени към опазване и социализация на културното богатство на региона. Благодарение на техния професионализъм, човечност и постоянна грижа за хората, Тополовград днес се превръща в център на духовност, традиции и устойчиво развитие.



Денят на будителите – признание за духовния елит на Тополовград

Часове преди да започне церемонията по тържественото удостояване на личности със званието „Почетен гражданин на град Тополовград“, проф. Стоян Денчев направи символичен и дълбоко прочувствен жест – подари на родния си край три тополи, засадени с участието на деца, служители на общината, културни и просветни дейци. Тези млади дървета се превърнаха в жив символ на връзката между поколенията, между знанието и родолюбието, между корените и бъдещето.

„Нека тези тополи растат, укрепват и напомнят за връзката между знанието, корените и бъдещето на Тополовград“ каза проф. Денчев, чиито думи прозвучаха като послание за духовна приемственост и вяра в утрешния ден.

По-късно същия ден, в препълнената зала на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1894“, Тополовград отбеляза с тържествена церемония Деня на народните будители – празник, който събра в едно признателността към духовността, знанието и родолюбието. Силни аплодисменти и вълнение съпътстваха удостояването на четирима нови почетни граждани на града – проф. д.ик.н. Стоян Денчев, доц. д-р Димитър Кючуков, г-н Петко Вълчанов и г-н Кирил Атанасов.

Особено внимание бе отделено на удостояването на проф. Денчев – учен с международно признание, дългогодишен ректор на УниБИТ и общественик, чието име стои редом с най-изтъкнатите представители на българската интелигенция.

Неговото удостояване бе придружено от множество поздравителни адреси – от Министъра на образованието и науката, Областния управител на Ямбол г-н Николай Господинов, ректора на УниБИТ проф. Ирена Петева, Студентския съвет на УниБИТ, както и от редица учени, общественици и културни дейци. Тези признания бяха ярък знак на уважение към човека, който с делата си свързва науката, духовността и родолюбието.

В знак на своята любов и признателност към този край на Родината, проф. Денчев дари жителите на община Тополовград с още два изключителни дара – две произведения на изкуството, вдъхновени от един от най-дълбоките исторически символи на Тополовградския край – камиларството.

Първият дар е великолепна картина със забележителни размери, в която централна позиция заема камила – животното, съпътствало българските бежанци по пътя им към новия живот в Тополовград.

Вторият е впечатляваща скулптурна композиция в реални размери на камила, изработен с изключителен реализъм и художествен усет. Камиларството е поминък, който е дълбоко вкоренен в местната история и памет. То олицетворява трудолюбието, устойчивостта и волята на хората от този край, намерили сили да изградят своя живот въпреки трудни времена. Спомените за него се пазят и до днес – чрез фолклора, песните, легендите и преданията за Сакарския регион. С този жест проф. Денчев не просто подари изкуство – той възроди символ, който свързва миналото с настоящето и събужда гордостта от родовите корени.

Духовният мост между знанието и родния край

Тези три събития – откриването на трезора, засаждането на трите тополи и празникът на народните будители – очертаха културен път, който води от древността към настоящето и напред към бъдещето. В тях се преплитат мъдростта на миналото, енергията на съвременността и надеждата за духовно и обществено възраждане. В края на тези вълнуващи дни, Тополовград показа, че когато има обединение между институции, граждани и духовни личности, резултатите надхвърлят границите на едно поколение.

Община Тополовград и Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) продължават своето успешно сътрудничество в областта на научните изследвания и опазването на културното наследство. Двете институции реализират съвместни студентски практики, насочени към идентифициране, документиране, дигитализиране и социализиране на богатото културно наследство на Тополовградския край – още едно доказателство, че духовността и знанието са най-здравите корени на развитието.

