Народният театър "Иван Вазов" и Министерството на културата влязоха във война

Между екипа и актьорите на Народен театър „Иван Вазов“ и Министерството на културата започна словесна престрелка през последните дни. Актьорите алармираха за „подмолни действия“ срещу управленския екип на театъра.

„Категорично се противопоставяме на всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирано Министерство на културата, което с решенията си за тези единадесет месеца доведе българската култура до непознато досега дъно. В последните си дни то се опитва панически да въздейства дългосрочно върху процесите в българския театър, като нанася дългосрочни щети за всички изпълнителски изкуства у нас!

Недопустими са всички непрозрачни действия от страна на министъра на културата в оставка срещу управленския екип на Народен театър „Иван Вазов“. Настояваме бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство, прозрачно и при спазване на законите на държавата!

Няма да търпим задкулисни и нарушаващи законовите процедурни действия по отношение на театъра, в който работим! Ако допуснем това безпринципно поведение спрямо Народния театър да се превърне в норма, това ще урони авторитета на цялата гилдия, ще постави под съмнение съществуването на цял национален културен институт и ще доведе до необратими негативи на целия културен сектор в България“, гласи позицията на артистите.

Отговорът на Министерството на културата не закъсня.

„Екипът на Министерството на културата с недоумение се запозна с появилите се в публичното пространство твърдения и спекулации, свързани с предполагаеми действия спрямо ръководството на Народен театър „Иван Вазов“.

Категорично заявяваме, че няма отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината.

Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Тези проверки са част от последователната политика на министър Мариан Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публичния финансов ресурс в системата на културата. Те не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни действия.

Екипът на Министерството е убеден, че спекулациите и внушенията по подобни теми създават излишно напрежение сред творческите екипи, което не е в интерес нито на институцията, нито на културния живот в страната. Основна цел на Министерството на културата е хората в сферата на сценичните изкуства да работят в спокойна, предвидима и професионална среда.

По отношение на текущите конкурси за ръководители на културни институти - те се провеждат по установения ред и в рамките на действащото законодателство.

Министерството на културата ще продължи да работи открито и отговорно, в диалог с културната общност и с уважение към автономията и ролята на националните културни институти.“, гласи официалната позиция на културното министерство.

Директорът на Народния театър Васил Василев коментира, че „нарушавайки задължението си да обслужва полагащия се на театъра бюджет, забавяйки системно разплащанията по ангажименти произтичащи от спечелени обществени поръчки и творчески/авторски договори, без да създаде ефективен механизъм за финансирането ни, министър Бачев вижда нарушение в адекватното възнаграждение на актьорите и на други правомерни действия за нормалното функциониране на театъра“.

Директорът за финал благодари на колегите си за подкрепата и пожела на министъра да спазва законите.