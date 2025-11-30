Новини
Култура »
30 ноември 1835 г.: Роден е Марк Твен - вечният майстор на хумора и истината

30 ноември 1835 г.: Роден е Марк Твен - вечният майстор на хумора и истината

30 Ноември, 2025 10:51 546 4

  • марк твен-
  • годишнина от рождението

Сред най-известните му книги са „Приключенията на Том Сойер“ и „Приключенията на Хъкълбери Фин“

30 ноември 1835 г.: Роден е Марк Твен - вечният майстор на хумора и истината - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме рождението на един от най-ярките американски хумористи, сатирици и романисти – Марк Твен, роден на 30 ноември 1835 година. Името му отдавна е символ на остроумие, свободолюбие и неподражаем литературен стил, който успява да съчетае хумор с дълбок социален поглед.

Марк Твен, чието истинско име е Самюъл Лангхорн Клемънс, израства по бреговете на река Мисисипи – място, което по-късно ще се превърне в сцена на най-популярните му творби. В света на неговите произведения се срещат приключение, критика към обществените порядки и едно непреходно усещане за свобода.

Сред най-известните му книги са „Приключенията на Том Сойер“ и „Приключенията на Хъкълбери Фин“ – произведения, които се превръщат в класика не само заради живия и забавен език, но и заради това, че засягат теми като детството, приятелството, морала и борбата срещу несправедливостта.

Чрез сатиричните си есета, речи и романи той разобличава лицемерието, фанатизма и социалното неравенство, без да губи присъщата си лекота и чувство за хумор. Неговите фрази често се превръщат в крилати изрази, а остроумието му остава актуално до днес.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 3 Отговор
    тоз не беше ли расист

    10:54 30.11.2025

  • 2 1488

    1 3 Отговор
    радвам се че не съм расист

    10:54 30.11.2025

  • 3 Мурка

    4 0 Отговор
    и негови са словата -----АКО ОТ ИЗБОРИТЕ ЗАВИСЕШЕ НЕЩО ---ЩЯХА ДА ГИ ЗАБРАНЯТ

    10:55 30.11.2025

  • 4 За домашно

    0 0 Отговор
    Определил е разликата между журналист и драскач, журналята да се образоват.

    12:14 30.11.2025