30 ноември 1835 г.: Роден е Марк Твен - вечният майстор на хумора и истината

Днес отбелязваме рождението на един от най-ярките американски хумористи, сатирици и романисти – Марк Твен, роден на 30 ноември 1835 година. Името му отдавна е символ на остроумие, свободолюбие и неподражаем литературен стил, който успява да съчетае хумор с дълбок социален поглед.

Марк Твен, чието истинско име е Самюъл Лангхорн Клемънс, израства по бреговете на река Мисисипи – място, което по-късно ще се превърне в сцена на най-популярните му творби. В света на неговите произведения се срещат приключение, критика към обществените порядки и едно непреходно усещане за свобода.

Сред най-известните му книги са „Приключенията на Том Сойер“ и „Приключенията на Хъкълбери Фин“ – произведения, които се превръщат в класика не само заради живия и забавен език, но и заради това, че засягат теми като детството, приятелството, морала и борбата срещу несправедливостта.

Чрез сатиричните си есета, речи и романи той разобличава лицемерието, фанатизма и социалното неравенство, без да губи присъщата си лекота и чувство за хумор. Неговите фрази често се превръщат в крилати изрази, а остроумието му остава актуално до днес.