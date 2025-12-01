Новини
Смятана за изгубена от векове уникална картина на Рубенс беше продадена на търг за 2,3 млн. евро

1 Декември, 2025 15:59

Картината, на която е изобразен Исус Христос на кръста, е на близо 400 години

Смятана за изгубена от векове уникална картина на Рубенс беше продадена на търг за 2,3 млн. евро - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Картина на бароковия майстор Петер Паул Рубенс (1577-1640), която е изчезнала преди повече от четири века, около 1613 г., бе продадена за 2,3 милиона евро на търг в неделя във Версай, организиран от аукционната къща „Озена“, предадоха осведомителните агенции.

Творбата, изобразяваща Иисус Христос на кръста, е открита преди около година в частен имот в Париж, припомня БТА.

„Веднага имах предчувствие за тази картина и направих всичко възможно, за да потвърдим автентичността й“, каза Жан-Пиер Озана от аукционната къща пред Асошиейтед прес. „И накрая успяхме”. Автентичността е потвърдена от Комитета на Рубенс в Антверпен.

Смятана за изгубена от векове уникална картина на Рубенс беше продадена на търг за 2,3 млн. евро

Нилс Бютнер, експерт, известен с изследванията си върху Рубенс, обясни преди началото на наддаването, че майсторът често е рисувал разпятия, но рядко изобразявал „разпънатия Христос мъртъв на кръста“. Според него „ това е единствената картина, на която се виждат кръв и вода, изтичащи от раната на Христос - нещо, което Рубенс е нарисувал само веднъж“, отбелязва Асошиейтед прес.

От аукционната къща „Озена” обясниха, че автентичността и произходът на картината са потвърдени след научен анализ. Микроскопското изследване на слоевете боя е разкрило не само бели, черни и червени пигменти в областите, представящи плът, но и сини и зелени пигменти, чиято употреба е типична за изображенията на човешката кожа от Рубенс, допълва Асошиейтед прес.

Макар художникът да е нарисувал много картини за църквата, този шедьовър с размери 105,5 на 72,5 сантиметра вероятно е бил предназначен за частен колекционер, отбелязва АФП.

Творбата е била придобита от художника от XIX век Уилям Бугеро (1825-1905) или от дъщеря му Анриет Винсенс-Бугеро (1857-1913). И двамата „са били наясно“ с важността на това произведение, но „не са споделили това. Картината остава в ателието на Уилям Бугеро в Париж, 6-и район, и винаги е била в семейството, което наскоро реши да я продаде”, се казва в съобщението на аукционната къща, цитирано от АФП.


