Картина на Ван Гог от 1887 г. бе продадена в Ню Йорк за $62,7 милиона

21 Ноември, 2025 18:00 1 769 0

Купища парижки романи и рози в чаша“ стана притежание на експерт по история на изкуството

Картина на Ван Гог от 1887 г. бе продадена в Ню Йорк за $62,7 милиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Картина на холандския художник Винсент ван Гог бе продадена в Sotheby's в Ню Йорк за 62,7 милиона долара, предаде ANP.

Според агенцията въпросната картина е картината от 1887 г. „Купища парижки романи и рози в чаша“ (Piles de romans parisiens et roses dans un verre).

Агенцията отбелязва, че купувачът е бил експертът по история на изкуството Пати Уонг.

Крайната цена е надвишила предварителната оценка с приблизително 35%.

„Купища парижки романи и рози в чаша“ е създадена от ван Гог през ноември-декември 1887 г. в Париж. Творбата датира от периода, когато художникът е живял с брат си Тео и е бил силно повлиян от френското изкуство.

Картината изобразява купчини книги на маса и чаша, пълна с рози.

Автентичността на творбата е потвърдена от експерти в музея на Ван Гог в Амстердам.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
