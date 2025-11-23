"Пейзаж" на Златю Бояджиев стана най-скъпата картина в България

Рекорд на българския арт пазар беше поставен на търг в София, където маслената картина „Пейзаж“ на Златю Бояджиев достигна цена от 81 000 евро. Продажбата надмина досегашния връх – вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка, продаден през 2014 г. за 75 000 евро. Наддаването започна от 25 000 евро, но бързо прерасна в динамична състезателна ситуация между участници в залата, онлайн купувачи и телефонисти. Според организаторите интересът към творбата е бил необичайно силен и показателен за това, че на пазара има нова готовност за инвестиции в българско изкуство.

Произведението е създадено през 1936 г., в ранния период на Бояджиев, когато художникът работи с дясната си ръка и развива характерния си реалистичен стил. Платното никога не е било излагано публично. Семейството, което го е съхранявало десетилетия, решава да го предложи на търг едва сега. Новият купувач, български колекционер, споделя, че разглежда придобивката като инвестиция и очаква стойността ѝ да се повиши над 100 000 евро в рамките на две години.

Събитието поставя акцент и върху други автори. На същия търг малка картина на Генко Генков се продаде за 14 500 евро при стартова цена от 4 500 евро, което потвърждава стабилния интерес към българската живопис от XX век. Според експерти тази тенденция ще се засили още повече с навлизането на България в еврозоната, което се очаква да улесни движението на капитали и да увеличи международния интерес към български автори.

Паралелно с този подем се засилва и дискусията за законодателните ограничения, които засягат износа на произведения на български художници над 100 години. Според представители на сектора тези правила затрудняват свободния пазар и ограничават видимостта на българското изкуство извън страната. Те настояват, че отпадането на нормата ще позволи по-активно участие на български творби в престижни международни търгове, където имена като Кристо, Папазов и Паскин често се представят без ясен национален контекст.