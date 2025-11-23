Новини
Култура »
"Пейзаж" на Златю Бояджиев стана най-скъпата картина в България

"Пейзаж" на Златю Бояджиев стана най-скъпата картина в България

23 Ноември, 2025 10:33 1 972 9

  • пейзаж-
  • българия-
  • продажба-
  • рекорд-
  • сума-
  • златю бояджиев-
  • иван мърквичка-
  • ръченица-
  • картина-
  • най-скъпата картина

Продажбата на "Пейзаж" задмина досегашния рекордьор - „Ръченица“ от Иван Мърквичка

"Пейзаж" на Златю Бояджиев стана най-скъпата картина в България - 1
Снимки: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рекорд на българския арт пазар беше поставен на търг в София, където маслената картина „Пейзаж“ на Златю Бояджиев достигна цена от 81 000 евро. Продажбата надмина досегашния връх – вариант на „Ръченица“ от Иван Мърквичка, продаден през 2014 г. за 75 000 евро. Наддаването започна от 25 000 евро, но бързо прерасна в динамична състезателна ситуация между участници в залата, онлайн купувачи и телефонисти. Според организаторите интересът към творбата е бил необичайно силен и показателен за това, че на пазара има нова готовност за инвестиции в българско изкуство.

"Пейзаж" на Златю Бояджиев стана най-скъпата картина в България

Произведението е създадено през 1936 г., в ранния период на Бояджиев, когато художникът работи с дясната си ръка и развива характерния си реалистичен стил. Платното никога не е било излагано публично. Семейството, което го е съхранявало десетилетия, решава да го предложи на търг едва сега. Новият купувач, български колекционер, споделя, че разглежда придобивката като инвестиция и очаква стойността ѝ да се повиши над 100 000 евро в рамките на две години.

Събитието поставя акцент и върху други автори. На същия търг малка картина на Генко Генков се продаде за 14 500 евро при стартова цена от 4 500 евро, което потвърждава стабилния интерес към българската живопис от XX век. Според експерти тази тенденция ще се засили още повече с навлизането на България в еврозоната, което се очаква да улесни движението на капитали и да увеличи международния интерес към български автори.

Паралелно с този подем се засилва и дискусията за законодателните ограничения, които засягат износа на произведения на български художници над 100 години. Според представители на сектора тези правила затрудняват свободния пазар и ограничават видимостта на българското изкуство извън страната. Те настояват, че отпадането на нормата ще позволи по-активно участие на български творби в престижни международни търгове, където имена като Кристо, Папазов и Паскин често се представят без ясен национален контекст.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    4 1 Отговор
    Събина е много начетена.

    10:39 23.11.2025

  • 2 За съжаление

    10 1 Отговор
    Това са смехотворни цени. На времето всяка година държавата правеше откупки за многократно повече

    10:46 23.11.2025

  • 3 Мирко Неделчев Долноту Езерову

    6 0 Отговор
    Чекмедже на Боко Тютюкоко бие всяка цена.

    10:49 23.11.2025

  • 4 12340

    7 2 Отговор
    Оня, дето тропа ръченицата горе, е Джеймс Баучер, наш човек е бил:))

    10:52 23.11.2025

  • 5 Каква !

    3 1 Отговор
    Каква !

    Апокалиптична !

    Мистерия !

    -----


    Дали ?

    Наистина !

    Е Така ?

    12:11 23.11.2025

  • 6 Симо

    6 1 Отговор
    Интересна статия, която те кара да се замислиш. За мен нива от 80-90000 евро за национално изкуство са смешно малко! Дали 75000 евро през 2014г. са ПО-МАЛКО от 81000 евро през 2015г. това като сума е правилно, НО като стойност не е!!! Покупателната способност на 75000 евро през 2014 година беше може би в пъти по-голяма от 81000 евро днес!!! Инфлация! И последно, ако този човек цели инвестиция с бъдеща печалба, не миисля, че избора е много добър. Ако целта ти е да направиш от 81000 евро днес, 100000 евро след две години, купи просто едно едностайно апартаментче в краен квартал на София. Със сигурност ще изкараш повече и ще се избавиш от инвестицията си по-лесно и бързо.

    Коментиран от #9

    12:22 23.11.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Аз нарисувах портрет на великият българин Росен Плевнелиев, и очаквам скоро да го продам за един милион евро.💋🦍🥳🤣👍

    12:49 23.11.2025

  • 8 ГалерияБГ

    1 0 Отговор
    Очаква се картината "Пюре от тиква" на художникът Shishi рисуващ в стил "nuovo inizio" да счупи всички рекорди!

    13:48 23.11.2025

  • 9 ТИЯ КАРТИНИ СТРУВАТ МИЛИОООНИИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Симо":

    АНЕ КОЛКОТО ИНА ПЛАСТМАДОВА ЕЛЕКТРИЧКА ЕДНОДНЕВКА......

    18:17 23.11.2025