Продадоха непоказвана картина на Реноар за 1,8 милиона евро

Картина на френския импресионист Пиер-Огюст Рьоноар (1841-1919), „Дете с играчки - Габриел и синът на художника Жан“, която никога не е била предлагана за продажба или излагана, беше продадена на търг в Париж за 1,8 милиона евро, съобщи Agence France-Presse, позовавайки се на аукционната къща Drouot.

Експертите датират картината от 1890-1895 г. Картината изобразява втория син на Рeноар, Жан, с бавачката му.

Отбелязва се, че картината е била пазена от семейството на кръстницата на Жан, Жан Бодо, която е била ученичка и приятелка на Рeноар. Произведението на изкуството се е предавало в семейство Бодо от поколение на поколение.

Eкспертът по история на изкуството и специалист по Рeноар Паскал Перин отбеляза „изключителното“ състояние на запазеност на картината, която „никога не е била реставрирана“.