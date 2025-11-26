Васил Петров започва серия празнични концерти в страната

Тази Коледа Васил Петров е подготвил нещо специално. Коледна програма “White Christmas”(Бяла Коледа), която ще представи в гр. Перник в читалище Пробуда в кв. Бела Вода на 2 декември, в Пловдив на 9 декември в Пловдив ивент център и Добрич в концертна зала Добрич (Органова зала) на 18 декември. Концертите започват от 19:00ч.

В една емоционална и специална вечер, посветена на предстоящото Рождество Христово, Васил Петров представя едни от най-красивите Коледни песни от Американската и Европейската класика и негова авторска Коледна музика.

Коледни класики са аранжирани в симфонични аранжименти с лек суинг и джаз нюанси, красиви балади и възхитителни валсове от едни от най-добрите ни аранжори - Ангел Заберски младши, Румен Тосков и самия Васил Петров. Програмата „Бяла Коледа“ (White Christmas) е в сътрудничество с Врачанска филхармония с маестро Христо Павлов и заедно с джентълмена в музиката ще изпълнят вечните празнични Коледни песни, като White Christmas, Jingle Bells, Let it snow, Ave Maria, Hаve yourself a Merry Little Christmas, негови авторски Коледни песни и по неподражаем начин ще пресъздадат топлината и светлата вяра, с които свързваме Рождество Христово.

На сцената с Васил Петров ще споделят и музикантите - Йордан Тоновски - пиано, Христо Минчев - бас и Александър Каменов- ударни, а специални гости в програмата са виртуозната цигуларка с редица световни награди – Зорница Иларионова и изключителното сопрано Таня Радева – Лазарова.

На 16 декември Васил Петров ще гостува и в град Казанлък с програмата си „30 години на сцена“, където заедно с Разградска филхармония с маестро Деян Павлов представят едни от най-големите световни хитове и филмови теми на всички времена, като специално за предстоящия празник е включил и няколко Коледни песни. Концерта ще се състои във Военния клуб на град Казанлък с начален час от 19:00ч. Билети са налични на касата на залата.

Една чудесна възможност да си подарите музикална вечер на вас и близките ви и да се настроите в Коледен дух за предстоящото Рождество Христово.

Билети са налични в мрежата на ивентим, а концертът в Добрич е по покана на Община Добрич.