Теодосий Спасов стана част от мащабен рекорд на Гинес за изпълнение на глобален симфоничен оркестър (ВИДЕО)

Изпълнение на симфоничен оркестър, включващ 450 музиканти от 60 страни, беше вписано в Книгата на рекордите на Гинес като музикалната изява с представители от най-много различни националности, съобщава сайтът на рекордите.

Сред музикантите е и „Теодосий Спасов фолклорен квинтет" от България, обяви изпълнителят в профила си във Фейсбук.

Концертът беше представен на 23 ноември в индийския град Муденахали край Бангалор, столицата на щата Карнатака, в рамките на фестивала World Cultural Festival 2025 и посветен на 100-годишнината от рождението на духовния водач и учител Сатия Сай Баба, информира БТА.

Към One World One Family Symphony Orchestra, дирижиран от Димитрис Ламбрианос, се присъедини хор от 70 души и 200 млади таланти от най-големия училищен оркестър в Индия.

„Теодосий Спасов фолклорен квинтет" изпълни „Цигански танц“, съобщи изпълнителят в профила си във Фейсбук. На сцената бяха той, Пейо Пеев – гъдулка, Иван Георгиев – гайда, Християн Цвятков – китара и Генадий Рашков – тъпан.

„Това е признание за българската музика, за техния талант, на най-голямата световна сцена на фестивала, чиято мисия е да обединява хора и култури чрез изкуството. На тази сцена звучат различни музикални традиции, преплетени в една симфония на многообразието, а българските традиционни инструменти са важен и разпознаваем глас в общата хармония. Това е момент на гордост – нашите изпълнители представят България като участват в послание за единство на човечеството чрез музика“, се казва в публикацията на Спасов.

Организатор на събитието беше фондацията One World, One Family.