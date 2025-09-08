Новини
8 септември: Днес е Международния ден на грамотността

8 Септември, 2025 09:14 484 10

Денят се отбелязва от вече 59 години

8 септември: Днес е Международния ден на грамотността - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 8 септември светът отбелязва Международния ден на грамотността – дата, въведена от ЮНЕСКО през 1966 г., за да напомня за значението на четенето и писането като основа за личностно развитие, социален прогрес и устойчиво бъдеще.

По данни на организацията днес близо 773 милиона възрастни и младежи по света все още са неграмотни, а две трети от тях са жени. Макар за развитите държави грамотността да се приема за даденост, глобалните статистики показват, че това право не е гарантирано навсякъде. Затова и всяка година ЮНЕСКО посвещава деня на различна тема, свързана с образованието и приобщаването.

През 2025 г. инициативата е съсредоточена върху „грамотността в дигиталната ера“ – умението не само да се чете и пише, но и да се борави критично с информацията в онлайн среда.

ЮНЕСКО подчертава, че грамотността вече не включва единствено четене и писане на хартия, а и способността да се достъпва, разбира, оценява и създава цифрово съдържание по безопасен и подходящ начин. Дигитализацията отваря нови възможности за образование, но също така рискува двойна маргинализация — изключване от традиционно обучение и от ползите на дигиталната ера.

На 8 септември ЮНЕСКО организира мащабна глобална конференция в своя Централен офис в Париж. Събитието включва панелни дискусии, представяне на ефективни програми за дигитална грамотност и награждаване на носителите на Международните литературни награди на ЮНЕСКО.

Темата поднася важна рамка за навременно осмисляне на грамотността като инструмент за включване, критическо мислене и равен достъп до знания в дигиталната ера.

В България датата се отбелязва с различни културни събития, кампании и инициативи, организирани от училища, библиотеки и неправителствени организации. Често фокусът на празника пада върху стимулирането на четенето сред децата и младите хора, както и върху насърчаването на възрастните да повишават квалификацията си през целия живот.

Историята на Международния ден на грамотността показва, че писменото слово е не само средство за комуникация, но и инструмент за равен достъп до образование, за преодоляване на бедността и за насърчаване на равенството. Както казва генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле: „Грамотността е свобода – тя дава възможност на хората да участват пълноценно в обществото и да оформят своето бъдеще.“

Така 8 септември е не просто дата в календара, а напомняне, че способността да четем и пишем е ключ към знание, култура и лична независимост – ценности, които остават актуални и необходими във всяка епоха.




