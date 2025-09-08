8 септември: Днес е Международния ден на грамотността

На 8 септември светът отбелязва Международния ден на грамотността – дата, въведена от ЮНЕСКО през 1966 г., за да напомня за значението на четенето и писането като основа за личностно развитие, социален прогрес и устойчиво бъдеще.
По данни на организацията днес близо 773 милиона възрастни и младежи по света все още са неграмотни, а две трети от тях са жени. Макар за развитите държави грамотността да се приема за даденост, глобалните статистики показват, че това право не е гарантирано навсякъде. Затова и всяка година ЮНЕСКО посвещава деня на различна тема, свързана с образованието и приобщаването.
През 2025 г. инициативата е съсредоточена върху „грамотността в дигиталната ера“ – умението не само да се чете и пише, но и да се борави критично с информацията в онлайн среда.
ЮНЕСКО подчертава, че грамотността вече не включва единствено четене и писане на хартия, а и способността да се достъпва, разбира, оценява и създава цифрово съдържание по безопасен и подходящ начин. Дигитализацията отваря нови възможности за образование, но също така рискува двойна маргинализация — изключване от традиционно обучение и от ползите на дигиталната ера.
На 8 септември ЮНЕСКО организира мащабна глобална конференция в своя Централен офис в Париж. Събитието включва панелни дискусии, представяне на ефективни програми за дигитална грамотност и награждаване на носителите на Международните литературни награди на ЮНЕСКО.
Темата поднася важна рамка за навременно осмисляне на грамотността като инструмент за включване, критическо мислене и равен достъп до знания в дигиталната ера.
В България датата се отбелязва с различни културни събития, кампании и инициативи, организирани от училища, библиотеки и неправителствени организации. Често фокусът на празника пада върху стимулирането на четенето сред децата и младите хора, както и върху насърчаването на възрастните да повишават квалификацията си през целия живот.
Историята на Международния ден на грамотността показва, че писменото слово е не само средство за комуникация, но и инструмент за равен достъп до образование, за преодоляване на бедността и за насърчаване на равенството. Както казва генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле: „Грамотността е свобода – тя дава възможност на хората да участват пълноценно в обществото и да оформят своето бъдеще.“
Така 8 септември е не просто дата в календара, а напомняне, че способността да четем и пишем е ключ към знание, култура и лична независимост – ценности, които остават актуални и необходими във всяка епоха.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:17 08.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 евру стъндърт
09:24 08.09.2025
4 Стара чанта
в пара ламентуту ни !!!
09:36 08.09.2025
5 Пилотът Гошу
09:52 08.09.2025
6 Оракула от Делфи
могат сами да напишат биографията си , без помоща на " Гугъл"????
09:52 08.09.2025
7 Левски
09:58 08.09.2025
8 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:59 08.09.2025
9 Съвет
10:14 08.09.2025
10 Ти да видиш
10:17 08.09.2025