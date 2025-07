ЮНЕСКО с нови обекти на световното културно наследство

ЮНЕСКО добави няколко нови обекта към списъка на световното наследство след разглеждане на кандидатури, които изискваха задълбочени проучвания и представяне.

Сред тях са няколко европейски обекта, включително известните приказни замъци на баварския крал Лудвиг II, мегалитните камъни Карнак в Северозападна Франция и минойските дворцови центрове на гръцкия остров Крит, съобщи „Евронюз“, предава БГНЕС.

На заседанието си в Париж Комисията за световно наследство реши да издигне германските замъци Нойшванщайн, Херенхимзее, Линдерхоф и кралската резиденция в Шахен до статут на световно наследство.

Великолепните замъци в Горна Бавария привличат многобройни туристи вече повече от 140 години. Само през миналата година сградите на крал Лудвиг II (1845-1886 г.) са привлекли над 1,7 млн. посетители - включително много чуждестранни гости, особено от САЩ и азиатските страни.

"Включването на дворците в Списъка на световното културно и природно наследство е изключителна чест за тези впечатляващи места", заяви председателят на германската комисия на ЮНЕСКО Мария Бьомер. "Всички те са архитектурни шедьоври и свидетелстват за художественото въображение, но и за ексцентричността на приказния крал".

Преди това Германия имаше 54 обекта на световното наследство на ЮНЕСКО - включително старите градове на Щралзунд и Висмар, Кьолнската катедрала, Ваденско море и римските гранични укрепления Лимес.

Френските мегалити в Карнак и гръцките минойски дворцови центрове са структури от древността.

Камъните от Карнак са гъста колекция от мегалитни обекти край южния бряг на Бретан, датиращи от 4500-3300 г. пр.Хр.

